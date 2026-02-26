अंबिकापुर में बिजली विवाद को लेकर भारी हंगामा, जी मीडिया संवाददाता के साथ बदसलूकी, डॉक्टर की गाड़ी पर हमला

Ambikapur Violence News: अंबिकापुर शहर के गुदरी चौक स्थित लक्ष्मी नारायण हॉस्पिटल के बाहर बुधवार को उस समय तनावपूर्ण स्थिति बन गई. जब अस्पताल परिसर से ट्रांसफार्मर हटाने के आदेश के बावजूद कार्रवाई नहीं होने से स्थानीय लोग भड़क उठे. सुबह से जारी विरोध प्रदर्शन शाम तक गहमा-गहमी में बदल गया. आक्रोशित लोगों के दबाव के बाद विद्युत विभाग के अधिकारियों को मौके पर पहुंचना पड़ा. इसके बाद में ट्रांसफार्मर से विद्युत लाइन काटी गई.

मौके पर लोगों ने बताया प्रशासनिक हस्तक्षेप में देरी और पूर्व में जारी आदेश पर अमल नहीं होने से लोगों में नाराजगी बढ़ती गई. स्थिति उस समय और बिगड़ गई, जब अस्पताल के एक डॉक्टर की गाड़ी में तोड़फोड़ कर दी गई. वहीं, कवरेज कर रहे जी मध्यप्रदेश छत्तीसगढ़ के सावंददाता के साथ मारपीट की घटना भी सामने आई है. बताया जा रहा है कि हमले का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें कुछ लोगों द्वारा पत्रकार के साथ धक्का-मुक्की और मारपीट करते देखा गया. यहीं नहीं वीडियो में डॉक्टर की कर में तोड़फोड़ करते हुए भी लोगों को स्पष्ट रूप से देखा गया. अस्पताल के चिकित्सक के साथ भी मारपीट की गई.

सुबह से पुलिस मौजूद रही

इस मामले को लेकर सुबह से ही पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा. कोतवाली प्रभारी के साथ-साथ भारी संख्या में पुलिस बल स्थिति को नियंत्रित करने के लिए जरूर खड़ा था. लेकिन, मारपीट और तोड़फोड़ की घटना के दौरान पुलिस विरोध करने वालों को नहीं रोक पाई. मामले की सूचना मिलते ही नगर पुलिस अधीक्षक भी मौके पर पहुंचे.

लोगों के पुलिस पर आरोप

लोगों ने पुलिस पर मूकदर्शक बने रहने का आरोप लगाया. शाम लगभग 5 बजे तक अस्पताल के बाहर तनाव की स्थिति बनी रही. पत्रकार से मारपीट की घटना के विरोध में जिले के मीडिया कर्मी कोतवाली थाना पहुंच गए और थाने के सामने धरने पर बैठकर नारेबाजी की. पत्रकारों ने आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की.

शहर में तनाव की स्थिति

घटना की जानकारी मिलते ही एआईसीसी सदस्य आदित्येश्वर शरण सिंह देव, जिला कांग्रेस अध्यक्ष बालकृष्ण पाठक, नगर निगम नेता प्रतिपक्ष सफी अहमद सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता कोतवाली पहुंचे और पत्रकारों को समर्थन दिया. कांग्रेस नेताओं ने घटना की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि शहर की कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला अस्वीकार्य है. उन्होंने पुलिस से तत्काल संज्ञान लेकर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की. फिलहाल मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का है और शहर में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है. पुलिस द्वारा जांच और आगे की कार्रवाई की प्रतीक्षा की जा रही है.

रिपोर्टः सुशील कुमार, अंबिकापुर

