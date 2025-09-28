Advertisement
Chhattisgarh

अंबिकापुर में अंजलि अरोड़ा का शो कैंसिल, एल्विश यादव को भी लौटना पड़ा था

Ambikapur News: अंबिकापुर के पैलेस में आज होने वाला अंजलि अरोड़ा का गरबा कार्यक्रम आयोजकों ने रद्द कर दिया है. हिंदू संगठनों के लगातार विरोध के बाद आयोजकों ने यह फैसला लिया है.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Sep 28, 2025, 12:29 PM IST
अंबिकापुर में अंजलि अरोड़ा का शो कैंसिल, एल्विश यादव को भी लौटना पड़ा था

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में विरोध के बाद अंजलि अरोड़ा का आज पैलेस में होने वाला डांडिया-गरबा कार्यक्रम आयोजकों ने रद्द कर दिया है. इसकी मुख्य वजह हिंदू संगठनों द्वारा इस कार्यक्रम का लगातार विरोध था. हिंदू संगठनों ने नवरात्रि के पावन पर्व पर अश्लीलता और अश्लीलता वाले कार्यक्रमों को मंज़ूरी देने से साफ़ इनकार कर दिया है. इससे पहले एल्विश यादव को अंबिकापुर के पर्पल ऑर्किड होटल में बुलाया गया था, लेकिन विरोध के कारण उन्हें भी वापस लौटना पड़ा.

यह भी पढ़ें: एल्विश यादव-अंजलि अरोरा के कार्यक्रमों का विरोध, अंबिकापुर में हिंदू संगठनों ने क्यों जताई नाराजगी?

 

अंबिकापुर में होने वाला अंजलि अरोड़ा का शो रद्द
दरअसल,  अंबिकापुर के दो निजी होटलों में नवरात्रि के अवसर पर एल्विश यादव और अंजलि अरोड़ा को बुलाया गया था. हिंदू संगठनों ने इन कार्यक्रमों का कड़ा विरोध करते हुए तर्क दिया कि नवरात्रि के इस पावन महापर्व में अश्लील और फूहड़ता फैलाने वाले कार्यक्रम आयोजित नहीं होने चाहिए. इस विरोध का असर बीते दिन देखने को मिला जब पर्पल ऑर्चिड होटल में आए एल्विश यादव को हिंदू संगठनों ने होटल के बाहर से ही वापस भेज दिया था. इसी दबाव और विरोध को देखते हुए आज होने वाला अंजलि अरोड़ा का कार्यक्रम भी निरस्त कर दिया गया है.

इधर, आयोजकों ने कहा कि अगर अंबिकापुर में कलाकारों का इस तरह विरोध किया जाएगा तो भविष्य में कोई भी कलाकार या सेलिब्रिटी यहां नहीं आना चाहेगा. उन्होंने यह भी कहा कि वे हिंदू संगठनों का सम्मान करते हैं. इसीलिए गोविंदा और तारक मेहता का उल्टा चश्मा में काम कर चुके कुश शाह (गोली) को बुलाया है.

हिंदूवादी संगठनों के विरोध के बाद फैसला
गौरतलब है कि एल्विस यादव का कार्यक्रम 27 सितंबर को होटल पर्पल ऑर्चिड में और अंजलि अरोड़ा का कॉन्सर्ट 28 सितंबर को सरगवान पैलेस में होना था. लेकिन हिंदूवादी संगठनों ने दोनों कार्यक्रमों का विरोध किया, जिसके कारण उन्हें रद्द करना पड़ा. रिपोर्ट- सुशील कुमार बक्सला

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले "सरगुजा" की हर खबर सबसे पहले आपके पास,  क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

Ambikapur Newschhattisgarh news

