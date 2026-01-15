छत्तीसगढ़ में 'नजूल' की जमीन पर बुलडोजर प्रहार, गुलाब कॉलोनी में आधा दर्जनों घरों को किया गया ध्वस्त

Ambikapur Bulldozer Action: छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में इन दिनों अतिक्रणकारियों पर बड़ी कार्रवाई की जा रही है. वहीं नवीन जिला न्यायालय के लिए आवंटित जमीन पर बने आधा दर्जन से ज्यादा घरों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया है. बता दें कि गुलाब कॉलोनी में अवैध तरीके से अनूल की जमीन पर मकान बनाए गए थे, इसके बाद जिला प्रशासन की तरफ से बुलडोजर चलवाया गया है.

नजूल की जमीन पर अतिक्रमण पर कई सालों से मकान बनाकर कई परिवार रह रहे थे. वहीं प्रशासन के अधिकारियों के साथ एसडीएम और तहसीलदार की मौजूदगी में कार्रवाई की गई. अतिक्रमण करने वालों को कई बार नोटिस जारी किया जा चुका था, नोटिस में मकान से सामान खाली करने की हिदायत भी गई थी. जमीन खाली होने के बाद जिला न्यायालय का नया भवन निर्माण के साथ केंपस निर्माण किया जाना हैं. बढ़ती आबादी के अनुसार, पक्षकारों सहित वकीलों को हो रही परेशानियों को देखते हुए नए भवन का निर्माण किया जाएगा.

अतिक्रमण तो पूरे शहर में है

वहीं अतिक्रमणकारी मनोज सिंह ने बताया कि अतिक्रमण ते पूरे शहर में है, 14 हजार घर हैं, सबको तोड़ा जाए. सिर्फ हमारे घरों को क्यों निशाना बनाया जा रहा है. जब कोर्ट की नई जमीन आवंटन हो गई, फिर भी हमारा घर क्यों तोड़ा जा रहा है. हम लोग गरीब है, इसलिए मकानों को तोड़ा जा रहा है. उन्होंने आगे बताया हमारी बातें कोई सुनने वाला कोई नहीं है. हम लोग साहब के पास साढ़े पांच बजे तक बैठे रहे कि सर हम लोग 24 घंटा, दो दो दिन का समय दीजिए.

Add Zee News as a Preferred Source

मामले पर क्या बोले SDM ?

इस पूरे मामले पर एसडीएम फागेश सिन्हा का कहना है कि अंबिकापुर की गुलाब कॉलोनी नजूल की जमीन पर कुछ कब्जाधारियों ने अतिक्रमण किया था. पूरे से न्यायालय परिसर को आवंटन आवंटित भूमि थी और नवीन न्यायालय निर्माण का निर्माण की प्रक्रिया भी शुरू की और न्यायालय परिसर का निर्माण शुरू होने वाला है. इसलिए अतिक्रमण को हटाया लेकिन अभी जो वर्तमान में हम हटा रहे हैं. कुल से जो न्यायालय को आवंटित है, वो तो काफी भूमि है और उसके नवीन निर्माण निर्माण नया है.

क्या होता है 'नजूल' जमीन?

'नजूल' वह जमीन होती है, जो सरकारी के अधीन होती है. इस जमीन को सरकार की तरफ से पट्टा या लीज दी जाती है, लेकिन यह बेची नहीं जा सकती है. बता दें कि यह जमीन आमतौर पर अंग्रेजों के समय से चली आ रही है. अब इस जमीन का मकसद यह है कि इसे सार्वजनिक उपयोग, जैसे अस्पताल, स्कूल या सरकारी कार्यालयों के लिए किया जा सकता है. हालांकि, कई बार लोग इस पर कब्जे भी कर लेते हैं.

रिपोर्टः सुशील कुमार, सरगुजा

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें "MP BREAKING NEWS IN HINDI" हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेट