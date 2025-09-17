पत्नी से झगड़े का बदला लेना चाहता था पति, शराब के नशे में कलेजे के टुकड़े ली जान, पटक-पटककर मार डाला

Chhattisgarh News-छत्तीसगढ़ के सरगुजा में एक कलयुगी पिता ने अपने ही 2 साल के बेटे की जान ले ली. पिता ने अपने बेटे को जमीन पर पटक-पटककर मार डाला. इसके बाद पत्नी को फोन कर कहा कि मैंने तुम्हारे बेटे को मार दिया है. आरोपी की पत्नी पिछले एक साल से विवादों के कारण मायके में रह रही है. इसी बात से वह नाराज था. शराब पीने के बाद आरोपी पत्नी से विवाद और मारपीट करता था, इसी से परेशान होकर पत्नी मायके लौट आई थी. कुछ दिन पहेल ही बेटे के बिना जी नहीं पाऊंगा कहकर उसे अपने साथ लेकर आया था.

2022 में हुई थी शादी

जानकारी के अनुसार, करजी गांव के रहने वाले जुगलाल सिंह की शादी 2022 में रोपाखार की रहने वाली विनीता सिंह के साथ हुई थी. साल 2023 में बेटे हर्षित का जन्म हुआ. लेकिन आए दिन जुगलाल शराब के नशे में पत्नी विनिता के साथ विवाद कर मारपीट करने लगा. इसी से परेशान कर होकर वह अपने एक साल के बेटे को लेकर मायके चली गई. इसके बाद वह वापस नहीं लौटी.

बेटे की हत्या कर दी

जुगलाल कुछ दिने पहले ससुराल गया था, वहां उसने पत्नी को साथ चलने के लिए कहा. जब पत्नी ने मना किया तो बेटे को अपने साथ लेकर आया, उसने कहा कि वह उसके बिना जी नहीं पाएगा. 16 सितंबर को हर्षित घर से थोड़ी दूर खेल रहा था. इसी दौरान शराब के नशे में धुत जुगलाल आया और बेटे को घसीटते हुए घर में ले गया. वहां उसने पहले बच्चे को पीटा और फिर उसे जमीन पर पटक दिया. जिससे हर्षित गंभीर रूप से घायल हो गया. थोड़ी देर के बाद उसके रोने की आवाज भी बंद हो गई और वह शांत हो गया.

Add Zee News as a Preferred Source

पत्नी को फोन दी जानकारी

इसके बाद आरोपी ने अपनी पत्नी विनिता को फोन कर कहा कि तेरे बेटे को मार दिया हूं. सूचना मिलने पर घायल हर्षित को लेकर परिजन करजी अस्पताल पहुंचे, वहां से डॉक्टरों ने उसे अंबिकापुर रेफर कर दिया. अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

मेडिकल कॉलेज अस्पताल पुलिस ने परिजनों का बयान दर्ज कराया और दरिमा थाने को सूचना दी. पुलिस ने बच्चे के शव का पोस्टमॉर्टम कराया और शव परिजनों को सौंप दिया. इस मामले में पुलिस ने आरोपी जुगलाल के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है.

यह भी पढ़ेंःराजधानी में खौफनाक वारदात...गर्भवती महिला को चाकू से गोदा, फिर खुद थाने पहुंचा पति

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!