MP में बेची गई सरगुजा की दो युवतियां, एक को पुलिस ने छुड़ाया, दूसरी की जबरन कराई शादी

Girls Sold In MP-छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में मानव तस्वरी का हैरान करने वाला मामला सामने आया है. अच्छे वेतन वाली नौकरी का लालच देकर दो युवतियों को मध्यप्रदेश ले जाकर ढाई लाख रुपए में बेच दिया गया. दोनों को उज्जैन जिले के घटिया थाना क्षेत्र में बंधक बनाकर रखा गया. इनमें से एक युवती ने साहस दिखाकर पुलिस की मदद से खुद को छुड़ाया और अब सुरक्षित अपने घर वापस पहुंच चुकी है. जबकि दूसरी युवती को जबरन शादी कराकर परिजनों से रकम की मांग की जा रही है.

चार आरोपियों के खिलाफ मामला

इस मामले का खुलासा तब हुआ जब 18 वर्षीय पीड़िता, जो लखनपुर क्षेत्र की रहने वाली है, वापस लौटने में सफल रही और उसने लखनपुर थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है. पुलिस ने इस गंभीर प्रकरण में चार आरोपियों, अलवा उरांव, धनी राम उर्फ धनी कुजूर, नीतेश कुजूर और अशोक गिरी, के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है.

अच्छी नौकरी का झांसा देकर फंसाया

जानकारी के अनुसार, दोनों पीड़िताएं शादी कार्यक्रमों में वेटर का काम करती थीं. इसी दौरान उनकी पहचान अलका और धनी राम से हुई, जिन्होंने उन्हें अच्छे पगाकर की नौकरी दिलाने का लालच दिया. 15 नवंबर 2025 को दोनों युवतियां इनके झांसे में आकर बिनी किसी को बताए घर से निकल गईं. पहले उन्हें अंबिकापुर के एक घर में रोका गया, जहां से गहने और मोबाइल छीनकर ट्रेन से उज्जैन ले जाया गया.

Add Zee News as a Preferred Source

दोनों को घर में किया कैद

उज्जैन में दोनों को एक घर में कैद कर दिया गया. आरोप है कि दोनों को ढाई लाख रुपए में खरीदा गया था. कुछ दिनों बाद अलका, धनी और नीतेश वापस चले गए और अशोक गिरी युवतियों पर पहरा देता रहा. जब लखनपुर की युवती को कहीं और शिफ्ट किया जा रहा था, तभी उसने मौका मिलते ही मदद के लिए शोर मचाया. स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस ने उसे छुड़ाकर सखी सेंटर भेजा और बाद में परिजनों को सौंप दिया.

छोड़ने के लिए मांग रहे पैसे

वहीं दूसरी युवती, जो अंबिकापुर के मठपारा क्षेत्र की रहने वाली है, की अशोक गिरी ने अपने छोटे भाई से शादी करा दी. युवती के परिजनों से उसे छुड़ाने के लिए पैसे की मांग की जा रही है. परिजनों ने इसकी शिकायत एसपी सरगुजा से की है. पुलिस का कहना है कि दूसरी पीड़िता की बरामदगी के लिए टीम गठित कर जांच तेज कर दी गई है.

यह भी पढ़ें-ग्वालियर स्टेशन पर मिलेगी खास सुविधा, यात्री नहीं होंगे परेशान, पैसों की होगी बचत

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!