Surguja News-खाना बनाने को लेकर विवाद, छोटे भाई ने गुस्से में घर में रखी छोटी सी चीज से कर दी हत्या, रात भर घर में पड़ा रहा शव

Brother Killed Brother in Dispute-छत्तीसगढ़ के सरगुजा से रिश्तों के कत्ल का मामला सामने आया है, जहां एक छोटे भाई ने बड़े भाई की हत्या कर दी. आरोपी भाई ने मोबाइल चार्जर के ताल से गला घोंटकर वारदात को अंजाम दिया. दोनों के बीच खाना बनाने को लेकर विवाद हुआ था. मृतक युवक का शव रात भर घर में ही पड़ा रहा. पिता ने घटना की सूचना सुबह पुलिस को दी. यह मामला सीतापुर थाना क्षेत्र का है.

खाना बनाने को लेकर हुआ विवाद

जानकारी के अनुसार, रामचरण लकड़ा के 3 बेटेहैं. वह दो बेटों अमोश और नीलेश के साथ रहता था. उसका तीसरा बेटा बाहर रहता है, रामचरण की पत्नी की पहले ही मौत हो चुकी है. दोनों भाईयों के बीच अक्सर खाना बनाने को लेकर विवाद होता था. ऐसे में दोनों बेटों में अलग-अलग समय में खाना बनाने की बात तय हुई थी. मंगलवार शाम नीलेश को खाना बनाना था, लेकिन उसने खाना नहीं बनाया. इसी को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया.

चार्जर केबल से घोंटा गला

खाना नहीं बनाने को लेकर अमोश ने आपत्ति जताई. उसने छोटो भाई नीलेश से पुछा की खाना क्यों नहीं बना रहे हो. इसको लेकर नीलेश ने टालमटोल किया. खाने को लेकर दोनों में विवाद हो गया. यह विवाद इतना बढ़ गया कि नीलेश ने मोबाइल चार्जर के वायरल से अमोश का गला घोंट दिया.

पिता ने पुलिस को दी सूचना

इस घटना के बाद पिता ने पुलिस को सूचना नहीं दी. नीलेश का शव रात भर घर में ही पड़ा रहा. बुधवार सुबह रामचरण ने पुलिस को इसकी जानकारी दी. सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के पिता रामचरण से पूछताछ की. पिता रामचरण ने बताया कि उसने छोटे बेटे नीलेश लकड़ा ने ही बड़े भाई अमोश की गला दबाकर हत्या की है. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. वहीं पुलिस को पिता पर भी हत्या में शामिल होने का शक है.

