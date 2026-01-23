Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3084151
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhसरगुजा

सरगुजा में 'शराबी' टीचर का हाईवोल्टेज ड्रामा, बसंत पंचमी पर नशे की हालत में स्कूल, ग्रामीणों ने सिखाया सबक

Surguja News-सरगुजा में बसंत पंचमी के अवसर पर सरकारी स्कूल का शिक्षक नशे की हालत में स्कूल पहुंच गया. शिक्षक इतने नशे में था कि वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था. नशे की हालत में स्कूल पहुंचे शिक्षक का वीडियो वायरल हो रहा है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Jan 23, 2026, 09:11 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सरगुजा में 'शराबी' टीचर का हाईवोल्टेज ड्रामा, बसंत पंचमी पर नशे की हालत में स्कूल, ग्रामीणों ने सिखाया सबक

Chhattisgarh News-छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले से एक बेहद शर्मनाक मामला सामने आया है, जहां शिक्षा के मंदिर के एक गुरुजी मर्यादा भूलकर नशे में धुत होकर पहुंच गए. बसंत पंचमी यानी सरस्वती पूजा के दिन जब पूरा स्कूल मां शारदा की वंदना कर रहा था, तब प्राइमरी टीचर बुद्धेश्वर दास शराब के नशे में झूम रहे थे. 

स्कूल में सरस्वती पूजा कार्यक्रम
सरगुजा जिले के गुमगरा स्थित जूनापारा प्राइमरी स्कूल में बसंत पंचमी के दिन सरस्वती पूजा का क्रार्यक्रम रखा गया था. स्कूल में बच्चे, उनके माता-पिता और गांव के लोग जुटे थे. इसी बीच स्कूल के शिक्षक बुद्धेश्वर दास वहां पहुंचे, लेकिन उनकी हालत देख सब हैरान रह गए. क्योंकि शिक्षक पूरी तरह शराब के नशे में धुत थे और ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे. 

भगवान को चढ़ाया दूसरा प्रसाद
जब स्कूल में मौजूद लोगों ने टीचर की हालत देखी, तो उन्होंने इसका वीडियो बनाना शुरू कर दिया. वीडियो में जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने शराब पी है, तो पहले उन्होंने मना कर दिया और कहा कि उन्होंने सिर्फ मध्यान्ह भोजन में दाल-भात खाया है. लेकिन जब सख्तू से पूछा गया, तो उन्होंने बहकी-बहकी बातें शुरू कर दीं. उन्होंने कहा कि आज सरस्वती पूजा है, तो मैंने भगवान को दूसरा प्रसाद चढ़ा दिया है. 

Add Zee News as a Preferred Source

नशे में भूले पोस्टिंग
नशे में धुत गुरुजी अपना नाम और अपनी पोस्टिंग की जगह तक भूल गए. कभी वह खुद को मैनपाट का टीचर बताने लगे, तो कभी गुमगरा का. ग्रामीणों ने लिया कड़ा फैसला गांव वालों और सरपंच प्रतिनिधि गुड्डू सिंह का कहना है कि यह टीचर आए दिन शराब पीकर स्कूल आता है. कई बार समझाने के बाद भी जब सुधार नहीं हुआ, तो सरपंच रूपमनियां मरावी ने तुरंत ग्राम सभा बुलाई. सभा में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया गया कि ऐसे शिक्षक को स्कूल से तुरंत हटाया जाए. 

सस्पेंड करने की भेजी सिफारिश
निलंबन की तैयारी शिक्षक की इस हरकत का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. मामला अधिकारियों तक पहुंचा, तो लखनपुर के बीईओ डीके गुप्ता के जांच के आदेश दिए. जांच रिपोर्ट में टीचर के नशे की हालत में होने की पुष्टि हुई है. अब बीईओ ने शिक्षक बुद्धेश्वर दास को सस्पेंड करने करने की सिफारिश जिला शिक्षा अधिकारी को भेज दी है. 

यह भी पढ़ें-इश्क में अंधी पत्नी ने लिखी पति की मौत की इबारत, प्रेमी से बोली-वो रास्ते का रोड़ा है

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

chhattisgarh newsCG Newssurguja news

Trending news

chhattisgarh news
सरगुजा में 'शराबी' टीचर का हाईवोल्टेज ड्रामा, बसंत पंचमी पर नशे में स्कूल पहुंचा
mp news
इश्क में अंधी पत्नी ने लिखी पति की मौत की इबारत, प्रेमी से बोली-वो रास्ते का रोड़ा है
durg news
आस्था के नाम पर चल रही लूट, दुर्ग में झाड़-फूंक के बहाने डकारे 13 लाख, आरोपी गिरफ्तार
Ujjain
उज्जैन में बवाल की इनसाइड स्टोरी! 2 गुटों में झड़प, बसों में आगजनी-पथराव; जानें वजह
ujjain news
तराना में अग्नि तांडव, उपद्रवियों ने फैलाई दहशत, यात्री बस को किया आग के हवाले
Vishnu Deo Sai
120 साहित्यकार, 42 सत्र... रायपुर साहित्य उत्सव 2026 का हुआ भव्य शुभारंभ
Mohan Yadav
जबलपुर में मुख्यमंत्री कन्या विवाह, CM मोहन यादव ने जोड़ों को दिए 49-49 हजार के चेक
Latest Ujjain News
Ujjain Violence Live: 'शांति भंग करने वालों से सख्ती से निपटेंगे...', उज्जैन हिंसा पर बोले सीएम मोहन, जानें पल-पल की अपडेट
ujjain news
उज्जैन का तराना हिंसा की आग में झुलसा, बस फूंकी, दुकानों में आगजनी और जमकर पथराव
ashoknagar news
इंटरनेट की गलियों में डकैती! 2.40 लाख फॉलोअर्स वाला यूट्यूब चैनल चोरी, 10 लाख लूटे