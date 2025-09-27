Advertisement
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhChhattisgarh

एल्विश यादव-अंजलि अरोरा के कार्यक्रमों का विरोध, अंबिकापुर में हिंदू संगठनों ने क्यों जताई नाराजगी?

Ambikapur Elvis Yadav Event: अंबिकापुर में नवरात्रि गरबा कार्यक्रम में एल्विस यादव और अंजली अरोड़ा का हिंदू संगठनों ने विरोध किया. इस दौरान संगठन ने पोस्टर जलाकर और प्रशासन को ज्ञापन देकर कार्यक्रम रद्द करने की मांग की.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Sep 27, 2025, 06:11 PM IST
एल्विश यादव-अंजलि अरोरा के कार्यक्रमों का विरोध
एल्विश यादव-अंजलि अरोरा के कार्यक्रमों का विरोध

Anjali Arora Garba Event: सरगुजा जिले के अंबिकापुर में नवरात्रि के मौके पर आयोजित होने वाले गरबा कार्यक्रम में आ रहे यू-ट्यूबर एल्विस यादव और अंजली अरोड़ा का हिंदू संगठनों ने विरोध किया है. उनका कहना है कि ये दोनों कलाकार अश्लीलता फैलाने और विवादित गतिविधियों के लिए जाने जाते हैं, इसलिए अंबिकापुर में उनका कार्यक्रम नहीं होने दिया जाएगा. विरोध जताने के लिए संगठन के लोग होटल पर्पल ऑर्किड और सरगांव रिसॉर्ट पहुंचे और दोनों कलाकारों के पोस्टर जलाए.

हिंदू संगठन ने सरगुजा कलेक्टर और एसपी को ज्ञापन भी सौंपा है, जिसमें उन्होंने कार्यक्रम रद्द करने की मांग की. उनका कहना है कि गरबा का धार्मिक महत्व है और ऐसे लोग अंबिकापुर में कार्यक्रम कर धार्मिक भावना को ठेस पहुंचा सकते हैं. संगठन की यह मांग है कि धार्मिक आयोजन में अश्लीलता फैलाने वालों की अनुमति नहीं होनी चाहिए.

कहां-कहां होना था कार्यक्रम
मिली जानकारी के अनुसार, एल्विस यादव का कार्यक्रम 27 सितंबर को होटल पर्पल ऑर्किड में और अंजली अरोड़ा का कार्यक्रम 28 सितंबर को सरगवां पैलेस में आयोजित किया जाएगा. हिंदुवादी संगठनों ने दोनों कार्यक्रमों का विरोध जारी रखा है और पोस्टर जलाकर अपने विरोध का इज़हार किया. प्रशासन इस मामले पर सतर्क नजर रख रहा है. (रिपोर्टः सुशील, सरगुजा)

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले "सरगुजा" की हर खबर सबसे पहले आपके पास,  क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Ambikapur NewsElvis YadavAnjali Arora

