पहचान छुपाकर रह रहा फर्जी रेलवे अफसर, हिंदू बनकर युवतियों को बनाता था शिकार, लव जिहाद का मामला उजागर

Chhattisgarh Love Jihad News: अंबिकापुर से एक लव-जिहाद का मामला सामने आया है. आरोपी युवक मोहम्मद महफूज ने आदिवासी युवती को अपना शिकार बनाया. हिंदू युवक बनकर आरोपी ने पीड़िता को अपने प्रेम जाल में फंसाया था. फेसबुक के माध्यम से दोस्ती हुई थी. स्वराज पैकरा कवंर नाम की फर्जी फेसबुक आईडी और आधार कार्ड बनाकर आरोपी मोहम्मद महफूज ने युवती को अपने झांसे में फंसाया. आरोपी युवक बिहार के पटना का रहने वाला है.

वहीं इस मामले में हिंदू संगठन और पीड़िता की शिकायत पर गांधीनगर पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया है. पुलिस की पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है. आरोपी पहले भी 2 अन्य हिंदू लड़कियों के साथ धोखाधड़ी कर चुका है. आधार कार्ड में जाति और धर्म बदलकर युवतियों को धोखा देता था. शिकायत मिलने पर मामले की जांच में गांधीनगर पुलिस जुट गई है.

कई हिंदू लड़कियों को किए मैसेज

पूरे मामले पर पीड़िता ने बताया कि मेरा फेसबुक के माध्यम से उनका संपर्क हुआ था. फेसबुक में उसका नाम तरुण पक्र बताकर उसने अपना नाम बदलकर रखा था. उसने मुझे बोला कि मैं अपनी फैमिली को भेज दूं, फिर मिलवाया जाएगा. उसके बाद होटल में हम मिले और वह मुझे रूम में ले गया. फिर उसने मेरा फोन चेक करने के लिए कहा, तो मैंने कहा कि अगर आप मेरा फोन चेक करेंगे तो मैं भी आपका फोन चेक करूंगी. इसके बाद मैंने देखा कि उसके फेसबुक में कई हिंदू लड़कियों को मैसेज किया गया था. मैंने उसे इस बारे में चेताया.

Add Zee News as a Preferred Source

हिंदू संगठन ने की कार्रवाई की मांग

इसको लेकर हिंदू संगठन के दिनेश शुक्ला ने कहा कि आरोपी बस स्टैंड में किसी नए बसिस्टेम में रुका हुआ था. उसका नाम स्वराजकर था, असल नाम मोहम्मद महफूज है. वह पटना का रहने वाला है और इस आईडी से अपना धर्म हिंदू बताता था. मामला बनता है कि दो अन्य महिलाओं को भी उसने फंसाया. इसके बावजूद वह गलत काम कर रहा था. पुलिस से आग्रह है कि इस पर कड़ी कार्रवाई की जाए.

पुलिस ने मामला किया दर्ज

वहीं अंबिकापुर नगर पुलिस अधीक्षक राहुल बंसल का कहना है कि आरोपी महफूज बिहार का रहने वाला है. उसने अपने फेसबुक अकाउंट से नितिन नाम से बनाया और खुद को हिंदू बताता है. शिकायत के बाद जांच में सामने आया कि उसकी असली पहचान कुछ और थी. आरोपी ने न केवल युवतियों को धोखा दिया, बल्कि आर्थिक लाभ के लिए भी प्रयास किया.

रिपोर्टः सुशील कुमार, बक्सला

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें "MP BREAKING NEWS IN HINDI" हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेट