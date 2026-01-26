Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3087232
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhसरगुजा

पहचान छुपाकर रह रहा फर्जी रेलवे अफसर, हिंदू बनकर युवतियों को बनाता था शिकार, लव जिहाद का मामला उजागर

Ambikapur Love Jihad Case: छत्तीसगढ़ के सरगुजा में एक युवक अपनी पहचान बदलकर महिलाओं को शिकार बनाता है. वहीं उसने फेसबुक पर फर्जी आईडी बनाकर आदिवासी युवती को प्रेम जाल में फंसाया था. इतना ही नहीं, युवक  युवती को मिलने के लिए बुलाया, जहां उसकी पोल खुल गई.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Jan 26, 2026, 06:17 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Chhattisgarh Love Jihad News
Chhattisgarh Love Jihad News

Chhattisgarh Love Jihad News: अंबिकापुर से एक लव-जिहाद का मामला सामने आया है. आरोपी युवक मोहम्मद महफूज ने आदिवासी युवती को अपना शिकार बनाया. हिंदू युवक बनकर आरोपी ने पीड़िता को अपने प्रेम जाल में फंसाया था. फेसबुक के माध्यम से दोस्ती हुई थी. स्वराज पैकरा कवंर नाम की फर्जी फेसबुक आईडी और आधार कार्ड बनाकर आरोपी मोहम्मद महफूज ने युवती को अपने झांसे में फंसाया. आरोपी युवक बिहार के पटना का रहने वाला है.

वहीं इस मामले में हिंदू संगठन और पीड़िता की शिकायत पर गांधीनगर पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया है. पुलिस की पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है. आरोपी पहले भी 2 अन्य हिंदू लड़कियों के साथ धोखाधड़ी कर चुका है. आधार कार्ड में जाति और धर्म बदलकर युवतियों को धोखा देता था. शिकायत मिलने पर मामले की जांच में गांधीनगर पुलिस जुट गई है.

कई हिंदू लड़कियों को किए मैसेज
पूरे मामले पर पीड़िता ने बताया कि मेरा फेसबुक के माध्यम से उनका संपर्क हुआ था. फेसबुक में उसका नाम तरुण पक्र बताकर उसने अपना नाम बदलकर रखा था. उसने मुझे बोला कि मैं अपनी फैमिली को भेज दूं, फिर मिलवाया जाएगा. उसके बाद होटल में हम मिले और वह मुझे रूम में ले गया. फिर उसने मेरा फोन चेक करने के लिए कहा, तो मैंने कहा कि अगर आप मेरा फोन चेक करेंगे तो मैं भी आपका फोन चेक करूंगी. इसके बाद मैंने देखा कि उसके फेसबुक में कई हिंदू लड़कियों को मैसेज किया गया था. मैंने उसे इस बारे में चेताया.

Add Zee News as a Preferred Source

हिंदू संगठन ने की कार्रवाई की मांग
इसको लेकर हिंदू संगठन के दिनेश शुक्ला ने कहा कि आरोपी बस स्टैंड में किसी नए बसिस्टेम में रुका हुआ था. उसका नाम स्वराजकर था, असल नाम मोहम्मद महफूज है. वह पटना का रहने वाला है और इस आईडी से अपना धर्म हिंदू बताता था. मामला बनता है कि दो अन्य महिलाओं को भी उसने फंसाया. इसके बावजूद वह गलत काम कर रहा था. पुलिस से आग्रह है कि इस पर कड़ी कार्रवाई की जाए.

पुलिस ने मामला किया दर्ज
वहीं अंबिकापुर नगर पुलिस अधीक्षक राहुल बंसल का कहना है कि आरोपी महफूज बिहार का रहने वाला है. उसने अपने फेसबुक अकाउंट से नितिन नाम से बनाया और खुद को हिंदू बताता है. शिकायत के बाद जांच में सामने आया कि उसकी असली पहचान कुछ और थी. आरोपी ने न केवल युवतियों को धोखा दिया, बल्कि आर्थिक लाभ के लिए भी प्रयास किया.

रिपोर्टः सुशील कुमार, बक्सला

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें "MP BREAKING NEWS IN HINDI" हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेट

TAGS

Ambikapur Newssarguja news

Trending news

Ambikapur News
फर्जी रेलवे अफसर हिंदू बनकर युवतियों को बनाता था शिकार, लव जिहाद का मामला उजागर
mungeli crime news
सोते पति पर पत्नी ने कुल्हाड़ी से किया ताबड़तोड़ वार, सिर, चेहरे, सीने पर मारे खंजर
satna news
एमपी में स्वास्थ्य सिस्टम फिर बेनकाब, एंबुलेंस का दरवाजा नहीं खुला, युवक की मौत
Mohan Yadav
CM मोहन यादव ने शिप्रा के तट पर क्यों फहराया तिरंगा, बड़ी खास है वजह
mp news
मिड-डे-मील में खाने के नाम पर बच्चों को पिला रहे पीला पानी, देखिए शर्मनाक तस्वीर
Mandsaur news Hindi
इस शख्स का नाम '26 जनवरी टेलर', नजर पड़ते ही कन्फ्यूज हो जाता है लोगों का दिमाग
Mohan Yadav
MP में 50 मेडिकल कॉलेज, भोपाल स्पोर्ट्स हब... CM मोहन यादव के भाषण की 15 बड़ी बातें
Republic Day
गणतंत्र दिवस पर मिली 'आजादी' की सौगात, ग्वालियर सेंट्रल जेल से रिहा हुए 9 कैदी...
Korba News
देह व्यापार का अड्डा बना रिहायशी मकान! 5 युवतियां और 3 युवक संदिग्ध हालत में पकड़ाए
Korba News
अंतिम संस्कार में गया था परिवार, पीछे से रिटायर्ड ASI के घर हुई लाखों की चोरी...