शहर में कुछ तो गड़बड़ है! नवागढ़ में फैली खतरनाक बीमारी, अब तक 42 मरीज आए सामने

Nawagarh News: शहर में इन दिनों पीलिया का खतरा तेजी से बढ़ता नजर आ रहा है. नवागढ़ शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से लगातार ऐसे मरीज सामने आ रहे थे, जिनमें पीलिया जैसे लक्षण पाए गए. जांच के बाद स्वास्थ्य विभाग ने पीलिया की पुष्टि की, जिसके बाद विभाग अलर्ट मोड में आ गया. स्थानीय लोगों में भी डर का माहौल है, क्योंकि बीमारी की वजह सीधे रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाले पानी से जुड़ी बताई जा रही है.

स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक, नवागढ़ शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र क्षेत्र से अब तक 42 लोग पीलिया से पीड़ित पाए जा चुके हैं. हालात यहीं तक सीमित नहीं हैं, बल्कि शहर के अन्य इलाकों में भी मरीजों की संख्या धीरे-धीरे बढ़ रही है. मेडिकल कॉलेज अस्पताल के साथ-साथ निजी अस्पतालों में भी पीलिया के मरीज इलाज के लिए पहुंच रहे हैं.

दूषित पानी से फैल रहा पीलिया

मामले की गंभीरता को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की टीम ने प्रभावित मोहल्लों में जाकर कई घरों से पीने के पानी के सैंपल लिए. इन सैंपलों को जांच के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल के माइक्रोबायोलॉजी विभाग भेजा गया. जांच रिपोर्ट में पानी शुद्ध नहीं पाया गया. शुरुआती जांच में यही सामने आया कि दूषित पेयजल ही शहर में पीलिया फैलने की सबसे बड़ी वजह बन रहा है.

कई दिनों से आ रहा है गंदा पानी

वहीं कई इलाकों के लोगों का कहना है कि बीते कई दिनों से नलों में गंदा और बदरंग पानी आ रहा है. इस समस्या को लेकर पहले भी शिकायतें की गई थीं, लेकिन कोई स्थायी समाधान नहीं निकला. स्वास्थ्य विभाग का मानना है कि कई जगहों पर पाइपलाइन नालियों के पास से गुजर रही है और लीकेज होने पर गंदा पानी पाइप में मिल जाता है. जगह-जगह खुदाई से पाइपलाइन के खराब होने की बात भी सामने आई है.

लोगों से स्वास्थ्य विभाग की अपील

मामले को लेकर सरगुजा के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को पत्र लिखकर स्थिति से अवगत कराया है. हालांकि, शहरी क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति की जिम्मेदारी नगर निगम की है. स्वास्थ्य विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि पानी को उबालकर ही इस्तेमाल करें. आंख या त्वचा का पीला पड़ना, उल्टी, कमजोरी जैसे लक्षण दिखें तो तुरंत जांच कराएं, ताकि बीमारी को समय रहते रोका जा सके.

