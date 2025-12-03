Advertisement
इस जनजाति की हैरान करने वाली परंपरा...बिना डरे लिव-इन में रह सकते हैं लड़का-लड़की, बकरे-भात से होता है रिश्ता पक्का!

Pando Janjati: छत्तीसगढ़ की पंडो जनजाति में 'ढूकू प्रथा' नामक एक अनूठी परंपरा है, जिसके तहत लड़के-लड़की बिना औपचारिक विवाह के अपनी पसंद के साथी के साथ पति-पत्नी की तरह रह सकते हैं.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Dec 03, 2025, 10:41 AM IST
Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ में जनजातीय समूहों में शामिल पंडो जनजाति अपनी हैरान कर देने वाली परंपराओं के लिए जानी जाती है. उनकी सबसे खास और अनोखी प्रथा "ढूकू" परंपरा है, जो आज के समाज के लिव-इन रिलेशनशिप जैसी है. इस प्रथा के तहत पंडो समुदाय के युवा जोड़े बिना किसी औपचारिक शादी के पति-पत्नी की तरह साथ रहते हैं, और समाज खुशी-खुशी इस रिश्ते को अपना लेता है. इसके अलावा कई और रीति-रिवाज भी हैं जो इस जनजाति को दूसरों से अलग बनाते हैं.

पंडो जनजाति की हैरान करने वाली परंपराएं
दरअसल, छत्तीसगढ़ में कई जनजातियां रहती हैं. हर किसी की अपनी अलग परंपराएं और रीति-रिवाज़ हैं. इनमें से एक है पंडो जनजाति है जो सरगुजा ज़िले में बड़ी संख्या में रहती है. पंडो जनजाति का इतिहास और संस्कृति अनोखी है. उनकी कुछ परंपराएं काफ़ी अनोखी और हैरान करने वाली भी हैं. आइए उनके बारे में जानते हैं...

ढुकू प्रथा
इनमें से पहली परंपरा है ढुकू प्रथा. आज दूसरे समाजों में लिव-इन रिलेशनशिप देखने को मिलते हैं, लेकिन यह परंपरा पंडो समुदाय में आम है और आज भी मौजूद है. पंडो समुदाय में लड़के और लड़की बिना शादी के अपनी पसंद के पार्टनर के साथ रहते हैं. इसे यहां ढुकू प्रथा के नाम से जाना जाता है. वे पति-पत्नी की तरह साथ रहते हैं और समाज इसे मानता है.

बकरे-भात से होता है रिश्ता पक्का!
रिपोर्ट के मुताबिक अगर कोई लड़का ढुकू परंपरा के तहत किसी लड़की के साथ रह रहा है, तो उसे समुदाय की चौपाल में बकरे की दावत देने का आदेश दिया जाता है. लड़का सभी को बकरे और भात की दावत में बुलाता है और वे सभी खाना खाते हैं. कई लोग उसी समय शादी की रस्में भी पूरी करते हैं.

पंडित, मौलाना या पादरी की नहीं जरुरत
इसके अलावा पंडो समाज की एक और विशिष्टता यह है कि वे किसी भी शुभ-अशुभ या धार्मिक कार्य के लिए पंडित, मौलाना या पादरी को नहीं बुलाते हैं. वे जन्म से लेकर मृत्यु तक के अपने सभी अनुष्ठान स्वयं ही पूरे करते हैं. इसके अलावा, इस समाज में एक पुरानी और विचित्र मान्यता यह भी थी कि परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु होने पर वे उस घर को तोड़कर किसी अन्य स्थान पर नया घर बनाते थे. हालांकि समय बदलने और पक्के मकानों के निर्माण के कारण यह परंपरा अब धीरे-धीरे विलुप्त हो रही है, लेकिन दूरस्थ क्षेत्रों में जहां मिट्टी के घर हैं वहां यह प्रथा अब भी प्रचलित है.

(डिस्क्लेमर: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, इंटरनेट और मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है. ZEEMPCG इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

