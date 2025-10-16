Surguja News-'चंगाई सभा' के आयोजन में धर्मांतरण का आरोप, हिंदूवादी संगठनों ने किया हंगामा, 3 प्रचारकों को पकड़कर पुलिस को सौंपा

Relious Conversion in Changai Sabha-छत्तीसगढ़ से सरगुजा जिले में गुरुवार को चंगाई सभा को लेकर जमकर हंगामा हुआ. हिंदूवादी संगठनों ने धर्मांतरण का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा मचाया. इस सभा में 50 से ज्यादा ग्रामीण पहुंचे थे. हिंदूवादी संगठनों के विरोध के बाद चंगाई सभा में बाहर से आए हुए लोग भागने लगे, कार्यकर्ताओं ने उन्हें पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

गांव में हुआ सभा का आयोजन

जानकारी के अनुसार, गुरुवार को कुम्हरता के गवरडांड़ गांव के झकल राम के घर चंगाई सभा का आयोजन किया गया था. यह सभा को सीतापुर के रहने वाले जयप्रकाश साव और मंगारी गांव के अजीत कुमार कुजूर ने की थी. आयोजन में 50 से ज्यादा लोगों को बुलाया गया था, जहां ईसाई धर्म का प्रचार-प्रसार किया जा रहा है. इतना ही नहीं लोगों को धर्म बदलने के फायदे भी बताए जा रहे थे. ग्रामीणों को जब इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने इसकी सूचना हिंदू संगठन के पदाधिकारियों को दी.

हिंदूवादी संगठनों ने किया हंगामा

सूचना पर हिंदूवादी संगठनों के लोग ग्रामीणों के साथ आयोजन स्थल पर पहुंचे और धर्मांतरण का आरोप लगाते हुए हंगामा कर दिया. हंगामे की सूचना दरिमा पुलिस को दी गई. जब हंगामा बढ़ा तो बाहर से आए धर्म प्रचारक जय प्रकाश साव और अजीत कुमारा कुजूर भागने लग गए. भागने के दौरान लोगों ने उन्हें पकड़ लिया. हिंदूवादी संगठनों ने आरोप लगाया कि यहां धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाते हुए धर्म परिवर्तन का प्रलोभन दिया जा रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

तीन लोगों के खिलाफ हुई FIR

इस मामले में लिखित शिकायत के आधार पर पुलिस ने जयप्रकाश साव और अजीत कुजूर के साथ घर के मालिक झकल राम को हिरासत में लिया गया. तीनों को लेकर पुलिस थाने पहुंची तो ग्रामीण थाने पहुंच गए और कार्रवाई का विरोध किया. इसके बाद पुलिस ने सभी को समझाकर वापस घर भेज दिया. इस मामले को लेकर SDOP अंबिकापुर ग्रामीण तुल सिंह ने बताया कि सोमेश्वर यादव की रिपोर्ट पर पुलिस ने तीनों आरोपियों के विरुद्ध छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम की धारा 4 तथा धारा 299 BNS के तहत अपराध दर्ज किया है. आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. उनसे पूछताछ की जा रही है.

यह भी पढ़ें-प्रिंसिपल को ही मार डाला! छात्रों ने किया ऐसा कारनामा कि सीधे थाने दर्ज हुआ मामला

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । यहां पढ़ें Surguja की हर खबर | मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!