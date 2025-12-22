Advertisement
रात में बनी सड़क… सुबह गायब, छत्तीसगढ़ के ‘शिमला’ में NH विभाग की 6 करोड़ घोटाले की खुली पोल

CG News: अंबिकापुर में रात को बनी सड़क को कचरे वाले बेलचे से उठाकर कचरा गाड़ी में भरकर ले जाया जा रहा है. कोई इस तस्वीर को जनता के टैक्स का दुरुपयोग और भ्रष्टाचार बता रहा है, तो कोई इसे तकनीकी खराबी का नाम दे रहा है. यह मामला अब सोशल मीडिया पर वायरल है, जिस पर कई तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं.

 

Dec 22, 2025
Ambikapur News

Ambikapur NH 43 road repair exposed: कैसा लगेगा जब रातों-रात बनी सड़क सुबह तक गायब हो जाए, या फिर जिस सड़क निर्माण पर करोड़ों रुपये खर्च हुए हों, उसे कचरे वाले बेलचे से उठाकर ले जाया जाए? सुनने में यह अजीब जरूर लगेगा, लेकिन जमीनी हकीकत ने न सिर्फ आम जनता को हैरान किया है, बल्कि भ्रष्टाचार की पोल भी खोल दी है. मामला अंबिकापुर शहर का है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर अब तूल पकड़ रहा है.

क्या है पूरा मामला?
मामला अंबिकापुर शहर में चल रहे नेशनल हाईवे 43 के सड़क निर्माण से जुड़ा है. यहाँ कड़ाके की ठंड के बीच रात में सड़क निर्माण का काम चल रहा है. रात में सड़क बनती है और सुबह होते ही कचरा गाड़ी उस सड़क को बेलचे से समेटकर ले जाते हुए दिखाई देती है. हैरानी की बात तो यह है कि इस सड़क का निर्माण कार्य 6 करोड़ रुपये की लागत से किया जा रहा है.

रोलर में ही चिपकने लगी सड़क
हद तो तब हो गई जब रोलर में ही सड़क उखड़कर चिपकने लगी. सड़क निर्माण की गुणवत्ता की जांच के लिए मौके पर विभाग का कोई अधिकारी मौजूद नहीं मिला. विभाग के एक टाइम कीपर और ठेकेदार के मुंशी द्वारा ही इस सड़क का काम कराया जा रहा था. वहीं, स्थानीय लोगों ने भी कहा कि सड़क की गुणवत्ता बेहद खराब है. जहाँ एक ओर रात में सड़क का निर्माण किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर सुबह कचरा गाड़ी इस सड़क को कचरे की तरह उठाकर ले जा रही है.

जनता के पैसों की बर्बादी
तस्वीर सामने आते ही जनता में भारी आक्रोश है. स्थानीय लोगों ने गुस्सा जाहिर करते हुए कहा कि भ्रष्टाचार की यह तस्वीर जनता के पैसों की बर्बादी है. जनता टैक्स इसलिए भरती है ताकि सरकार उन्हें सुविधाएं मुहैया कराए, लेकिन ऐसी तस्वीरें जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही पर सवाल खड़े करती हैं.

तो इसलिए उखड़ रही है सड़क...
डामर से बनने वाली सड़कों का निर्माण 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान में किया जाता है. लेकिन सरगुजा में 6 से 7 डिग्री सेल्सियस के बीच ही सड़क का निर्माण किया जा रहा है. इस मामले पर सरगुजा कलेक्टर अजीत वसंत ने नेशनल हाईवे के अधिकारियों को गुणवत्तापूर्ण सड़क बनाने के निर्देश दिए हैं. साथ ही, खराब हुई सड़क को दोबारा सुधारने की जानकारी दी गई है और भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए भी अधिकारियों को हिदायत दी गई है. रिपोर्ट: सुशील कुमार बक्सला, अंबिकापुर

