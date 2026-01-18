तातापानी महोत्सव देखने गए थे,पहुंच गए अस्पताल:मेले में समोसा खाने से बिगड़ी कई लोगों की तबीयत, स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप

Ambikapur Food Poisoning: छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में आयोजित तातापानी महोत्सव के दौरान फूड पॉइजनिंग का मामला सामने आया है. महोत्सव में समोसा खाने के बाद 7 लोग की तबीयत अचानक बिगड़ गई. बताया गया है कि तातापानी महोत्सव देखने पहुंचे कुछ लोगों ने वहां लगाए गए स्टॉल से समोसा खाय था. इसके बाद कुछ देर बाद उन्हें उल्टी, दस्त और पेट दर्द की शिकायत होने लगी. हालत बिगड़ने पर सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया.

जानकारी के मुताबिक, इसमें शामिल सभी लोग उदयपुर के नवापारा इलाके के रहने वाले हैं. सभी तातापानी महोत्सव में शामिल होने आए थे. उन्होंने एक स्टॉल से समोसे खरीदे, और उन्हें खाने के कुछ ही देर बाद उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई. सभी को जल्द ही उल्टी, दस्त और पेट में तेज दर्द होने लगा. घबराकर, उन्हें तुरंत पास के उदयपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया. इमरजेंसी इलाज मिलने के बाद उनकी हालत में सुधार हुआ, लेकिन फिलहाल उन सभी को मेडिकल निगरानी में रखा गया है.

स्वास्थ्य विभाग ने किया मौका दौरा

मामले की सूचना मिलते ही स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया और जांच शुरू कर दी. विभाग के अधिकारियों ने समोसे बनाने में इस्तेमाल की गई सामग्री का पता लगाने और यह जांच की और समोसे में बनाने में कोई गड़बड़ी थी या नहीं मौके का दौरा किया. वे यह भी जांच कर रहे हैं कि क्या कोई और लोग भी प्रभावित हुए हैं. स्थानीय प्रशासन ने भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए त्योहार में खाने-पीने की चीजों की क्वालिटी सुनिश्चित करने के महत्व पर भी जोर दिया है. फिलहाल सभी मरीजों का उपचार जारी है और उनकी स्थिति पर नजर रखी जा रही है. स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

