शादीशुदा गर्लफ्रेंड से मिलने आया बॉयफ्रेंड, आधी रात को पकड़े गए प्रेमी-प्रेमिका, घरवालों ने दोनों को बांधकर पीटा

CG News-छत्तीसगढ़ के सरगुजा में शादीशुदा गर्लफ्रेंज से आधी रात को मिलने बॉयफ्रेंड को भारी पड़ गया. आधी रात को मिलने आए बॉयफ्रेंड को परिजनों ने पकड़ लिया. परिवार के लोगों ने दोनों के हाथ-पैर बांधकर जमकर पिटाई लगा दी. अब सामाजिक बैठक के बाद महिला को उसके प्रेमी के साथ ही भेज दिया गया है. यह पूरा मामला लखनपुर थाना क्षेत्र का है.दोनों युवक-युवती का पहले से ही अफेयर चल रहा था.

नहीं हो पाई थी शादी

बताया जा रहा है कि दोनों का शादी के पहले से अफेयर चल रहा था. लेकिन किसी वजह से दोनों की शादी नहीं हो पाई. युवती की शादी के बाद भी दोनों ने एक-दूसरे से बात करना बंद नहीं किया. बीच-बीच में दोनों मुलाकात भी करने लगे. मारपीट के मामले को लेकर लखनपुर थाने में शिकायत नहीं दर्ज कराई गई है.

आधीरात में मिलने पहुंचा था युवक

जानकारी के अनुसार, सूरजपुर जिले के तेलई कच्छार गांव का रहने वाला शुभम राजवाड़े सोमवार रात अपनी शादीशुदा प्रेमिका से मिलने उसके ससुराल पहुंचा था. महिला का पति घर पर नहीं था, वह बाहर गया हुआ था. लेकिन जब शुभम प्रेमिका से मिलने घर में घुसा तो घरवालों को इसकी भनक लग गई.

दोनों को पकड़कर की पिटाई

घरवालों ने दोनों ने पकड़ लिया और दोनों के हाथ-पैर बांधकर जमकर पिटाई कर दी. एक साथ बांधकर दोनों को घर में रखा. जानकारी के अनुसार, लड़की अंबिकारपुर की रहने वाली है, एक साल पहले ही उसकी लखनपुर क्षेत्र में शादी हुई थी. वहीं इसी मामले को लेकर मंगलवार को सामाजिक बैठक हुई, जिसमें यह तय हुआ कि प्रेमिकी को उसके प्रेमी के हवाले कर दिया. बताया जा रहा है कि प्रेमी भी शादीशुदा है. इस बैठक की सूचना पुलिस को भी दी गई थी. बैठक में प्रेमिका को प्रेमी के साथ भेजने का फैसला लिया गया.

