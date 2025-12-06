जूलरी नहीं मिली, तो पत्नी बन गई हमलावर...सोते हुए पति पर किया चाकू से हमला, ASI पति घायल

Teacher Wife Attacks ASI-छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर कोतवाली थाना क्षेत्र से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक शिक्षिका पत्नी ने अपने ही पति पर गंभीर हमला कर दिया. बताया जा रहा है कि पति बलरामपुर जिले में पुलिस विभाग में एएसआई के पद पर पदस्थ है. पति-पत्नी के बीच लंबे समय स घरेलू विवाद चल रहा था और इसी विवाद ने अचानक हिंसक रूप ले लिया.

सोने के जेवर मांग रही थी पत्नी

सूत्रों के अनुसार, घटना बाती रात की है जब पति अपने घर में सो रहा था. तभी उसकी पत्नी अचानक उसके कमरे में आई और उस पर हमला कर दिया. बताया गया कि पत्नी लगातार पति से सोने के आभूषण की मांग कर रही थी और पति द्वारा मना करने पर वह भड़क उठी. यह विवाद इतना बढ़ गया कि पत्नी ने धारदार चाकू से अपने पति पर कई वार कर दिए. इस हमले में एएसआई पति को शरीर पर कई जगह गंभीर चोटें आई हैं.

ASI पति को आई गंभीर चोटें

घटना के तुरंत बाद परिजनों और पड़ोसियों की मदद से घायल ASI को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज जारी है. उसका मेडिकल परीक्षण किया जा चुका है और पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है. आरोपी पत्नी एक निजी स्कूल में शिक्षिका के पद पर कार्यरत बताई जा रही है.

पुलिस जांच में जुटी

कोतवाली पुलिस ने पीड़ित पति के बयान दर्ज कर लिए हैं और घायल की ओर से शिकायत मिलने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. मामले में घरेलू कलह और जेवर को लेकर हुए विवाद को लेकर सामने आया है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है, वहीं आरोपी पत्नी से भी पूछताछ की तैयारी की जा रही है.

