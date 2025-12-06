Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3031048
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhChhattisgarh

जूलरी नहीं मिली, तो पत्नी बन गई हमलावर...सोते हुए पति पर किया चाकू से हमला, ASI पति घायल

Surguja News-सरगुजा में जूलरी नहीं दिलाने से नाराज हुआ पत्नी ने अपने पति पर जानलेवा हमला कर दिया. घर में सो रहे एएसआई पति पर शिक्षिका पत्नी ने चाकू से वार कर दिया. इस हमले में पति को कई जगह चोट आई है. घायल पति को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. घटना अंबिकापुर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र की है.

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Dec 06, 2025, 11:53 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

जूलरी नहीं मिली, तो पत्नी बन गई हमलावर...सोते हुए पति पर किया चाकू से हमला, ASI पति घायल

Teacher Wife Attacks ASI-छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर कोतवाली थाना क्षेत्र से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक शिक्षिका पत्नी ने अपने ही पति पर गंभीर हमला कर दिया. बताया जा रहा है कि पति बलरामपुर जिले में पुलिस विभाग में एएसआई के पद पर पदस्थ है. पति-पत्नी के बीच लंबे समय स घरेलू विवाद चल रहा था और इसी विवाद ने अचानक हिंसक रूप ले लिया. 

सोने के जेवर मांग रही थी पत्नी
सूत्रों के अनुसार, घटना बाती रात की है जब पति अपने घर में सो रहा था. तभी उसकी पत्नी अचानक उसके कमरे में आई और उस पर हमला कर दिया. बताया गया कि पत्नी लगातार पति से सोने के आभूषण की मांग कर रही थी और पति द्वारा मना करने पर वह भड़क उठी. यह विवाद इतना बढ़ गया कि पत्नी ने धारदार चाकू से अपने पति पर कई वार कर दिए. इस हमले में एएसआई पति को शरीर पर कई जगह गंभीर चोटें आई हैं. 

ASI पति को आई गंभीर चोटें
घटना के तुरंत बाद परिजनों और पड़ोसियों की मदद से घायल ASI को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज जारी है. उसका मेडिकल परीक्षण किया जा चुका है और पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है. आरोपी पत्नी एक निजी स्कूल में शिक्षिका के पद पर कार्यरत बताई जा रही है. 

Add Zee News as a Preferred Source

पुलिस जांच में जुटी
कोतवाली पुलिस ने पीड़ित पति के बयान दर्ज कर लिए हैं और घायल की ओर से शिकायत मिलने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. मामले में घरेलू कलह और जेवर को लेकर हुए विवाद को लेकर सामने आया है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है, वहीं आरोपी पत्नी से भी पूछताछ की तैयारी की जा रही है. 

यह भी पढ़ें-एकतरफा प्यार में सनकी आशिक की हैवानियत: 2 बच्चों के पिता ने नाबालिग से की छेड़छाड़..

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

chhattisgarh newssurguja newscg latest news

Trending news

khandwa news
खंडवा को मिली बड़ी सौगात: नांदेड़-टनकपुर के बीच चलेगी नई वीकली ट्रेन...
surajpur news
एकतरफा प्यार में सनकी आशिक की हैवानियत: 2 बच्चों के पिता ने नाबालिग से की छेड़छाड़..
raipur news
इंडिगो का बड़ा झटका, आज रायपुर से ये 9 फ्लाइट्स कैंसिल; निराश होकर घर लौट रहे यात्री
Korba News
पति से तंग आकर पत्नी ने चक्की से किया हमला, फट गया सिर, कमरे में रातभर पड़ी रही लाश
IndiGo flights cancel
एयरपोर्ट पर यात्रियों का बवाल! MP में इंडिगो की 2 दर्जन से ज्यादा फ्लाइट रद्द...
raipur news
GE रोड पर जल्द बनेगा 173 करोड़ का फ्लाईओवर, जाम से मिलेगी राहत, ये चौक होंगे शामिल
dewas news
देवास शराब ठेकेदार आत्महत्या मामले में नया मोड़: मौत से पहले का वीडियो वायरल...
Kuno National Park
कुनो नेशनल पार्क में फिर हड़कंप, चीता वीरा के शावक की मौत, जिम्मेदारों पर उठे सवाल
Chhatarpur Car Accident News
कानपुर-सागर नेशनल हाईवे पर हादसा, ट्रक-कार आमने-सामने से टकराई, 5 की मौत, 2 घायल
Chhindwara News
कलेक्टर के सामने 'डगमगाए' कदम! छिंदवाड़ा में सहायक BLO शराब के नशे में पहुंचा ऑफिस