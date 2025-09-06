महिला टीचर की क्रूरता, दूसरी क्लास की छात्रा को 100 बार कराई उठक-बैठक, मसल्स हुईं क्रैक
महिला टीचर की क्रूरता, दूसरी क्लास की छात्रा को 100 बार कराई उठक-बैठक, मसल्स हुईं क्रैक

Surguja News-सरगुजा में दूसरी क्लास की छात्रा से महिला टीचर से 100 बार उठक-बैठक कराई. साथ ही उसे डंडे भी मारे. उठक-बैठक लगाने के कारण बच्ची के पैरों की मसल्स क्रैक हो गए हैं. परिजनों ने महिला टीचर की शिकायत एसपी से की है. बच्ची पैरों पर खड़े होने की हालत में नहीं है.

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Sep 06, 2025, 05:44 PM IST
महिला टीचर की क्रूरता, दूसरी क्लास की छात्रा को 100 बार कराई उठक-बैठक, मसल्स हुईं क्रैक

Chhattisgarh News-छत्तीसगढ़ के सरगुजा से हैरान करने वाली खबर सामने आई है, यहां एक महिला टीचर की क्रूर सजा के कारण बच्ची चलने की हालत में नहीं बची है. जिले के प्रतापगढ़ में डीएवी पब्लिक स्कूल की दूसरी क्लास की छात्रा को महिला टीचर ने 100 बार उठक-बैठक कराई. बच्ची अब अपने पैरों पर खड़े होने और चलने की हालत में नहीं है. उसके पैरों के मसल्स क्रैक हो गए हैं. परिजनों ने पूरे मामले की शिकायत एसपी से की है. वहीं BEO का कहना है कि जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी. 

टॉयलेट जा रही थी छात्रा
यह मामला सीतापुर ब्लॉक का है. पीड़ित छात्रा समृद्धि गुप्ता ने बताया कि वह टॉयलेट जा रही थी. रास्ते में टीचर नम्रता गुप्ता मोबाइल चलाते हुए खड़ा हुईं थी. उसने समृद्धि से घूमने का कारण पूछा तो उसने बताया कि वह टॉयलेट जा रही है. इस पर टीचर से उसे दो डंडे मारे और क्लास में लाकर उससे 100 बार उठक-बैठक कराई. 

मसल्स हो गए क्रैक
उठक-बैठक लगाने के बाद उसके घुटने के नीचे दर्द होने लगा और वह चल फिर नहीं पा रही है. समृद्धि को इलाज के लिए परिजनों ने निजी अस्पताल में भर्ती किया है. डॉक्टरों का कहना है कि समृद्धि के पैरों के मसल्स क्रैक हुए हैं. जिस वजह से वह अपने पैरों में खड़ी नहीं हो पा रही है, और न ही चल पा रही है. 

DEO बोले-नहीं मिली शिकायत 
इस मामले को लेकर सरगुजा DEO दिनेश झा ने कहा कि उन्हें मामले को लेकर कोई जानकारी नहीं मिली है. न ही ऐसी कोई शिकायत आई है. शिकायत मिली तो मामले की जांच कराई जाएगी. इस मामले को लेकर BEO इंदु तिर्की का कहना है कि बताया कि उन्हें घटना की जानकारी मिली है. अगले दो दिनों में शिक्षा विभाग की टीम मामले की जांच करेगी. अगर शिक्षिका दोषी पाई पाती है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. 

