कमरे में दूसरी महिला को लाने का विरोध किया, तो पत्नी को पीटकर तीन बार बोला 'तलाक'

Triple Talaq Case-समाज में दूसरों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने और न्याय दिलाने का दावा करने वाले जब खुद कानून के साथ खिलवाड़ करने लगें, तो व्यवस्था पर सवाल खड़े करने जायज होता है. छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले से एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद संगठन के जिला अध्यक्ष शेख आमिन हुसैन पर अपनी पत्नी को अवैध रूप से तीन तलाक देने और प्रताड़ित करने का गंभीर आरोप लगा है.

महिला के साथ कथित संबंध

कोतवाली थाना क्षेत्र के मोमिनपुरा निवासी शमा परवीन ने अपने पति शेख आमिन हुसैन पर आरोप लगाए हैं. शमा का आरोप है कि उनके पति का एक अन्य महिला के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है. हद तो तब हो गई जब पति उस महिला को सरेआम घर लेकर आने लगा. शमा के अनुसार, दोनों घंटों बंद कमरे में साथ रहते थे, जिसका विरोध करने पर उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था.

पति ने दिया तलाक

पीड़िता ने अपनी शिकायत में बताया कि विरोध करने पर पति अक्सर गाली-गलौज और मारपीट करता था. 16 दिसंबर 2025 को विवाद के दौरान शेख आमिन ने मर्यादाओं को ताक पर रखकर अपनी पत्नी को बेरहमी से पीट और सरेआम तीन बार तलाक बोलकर उसे घर से बाहर निकाल दिया. शमा को अपने घर को बचाने के लिए कई बार समझौते की कोशिश की, लेकिन आरोपी पति अपनी जिद पर अड़ा रहा. उसका कहना था कि उसने तीन तलाक दे दिया है, इसलिए अब वह उसे साथ नहीं रख सकता.

पीड़िता ने दर्ज कराई एफआईआर

हार मानकर पीड़िता ने कानून की मदद ली. 5 जनवरी को पीड़िता ने कोतवाली थाने पहुंचकर एफआईआर दर्ज कराई. शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ बीएनएस धारा 296, 351 (3) और मुस्लिम विवाह पर अधिकारों की सुरक्षा अधिनियम 2019 की धारी के तहत एफआईआर दर्ज की है. इस मामले को लेकर थाना प्रभारी शशि कांत सिन्हा ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है. आरोपी की भी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है.

