हीरो बनने की होड़ में स्कूली छात्रों की जमकर धुनाई, अब परिजनों ने थाने में की एक्शन की तैयारी

CG News: सरगुजा में छात्रों की पिटाई का अजब-गजब मामला सामने आया है. यहाँ हीरो बनने की होड़ में 12वीं के स्कूली छात्रों की जमकर पिटाई की गई. पिटने वाले छात्र उसी स्कूल के थे.

 

Written By  Mayuri Payal|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 28, 2025, 06:45 PM IST
Surguja News: छत्तीसगढ़ के सरगुजा से छात्रों की पिटाई का मामला सामने आया है. यहाँ 12वीं के छात्रों को बीच रास्ते में रोककर उसी स्कूल के बदमाश छात्रों ने मारपीट की. पीटने वाले छात्रों के खिलाफ कोई कार्रवाई न होने से पीड़ित छात्रों के अभिभावकों ने थाने का घेराव किया और जल्द से जल्द कार्रवाई की माँग की है.

क्या है पूरा मामला
मामला लखनपुर थाना क्षेत्र इलाके का है, जहाँ लखनपुर स्वामी आत्मानंद स्कूल के 12वीं के छात्रों को बीच सड़क पर रोककर उनसे जमकर मारपीट की गई. मारपीट के बाद आरोपी छात्र वहाँ से फरार हो गए. इसके बाद इस घटना की सूचना पीड़ित छात्रों ने अपने परिजनों को दी. पीटने वाले छात्रों पर तत्काल कार्रवाई न होने की वजह से क्रोधित परिजनों ने थाने का घेराव कर जमकर विरोध किया.

थाने के बाहर जमकर हंगामा
पीड़ित छात्रों के परिजनों ने थाने का घेराव कर न्याय की माँग की. परिजनों ने पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाकर जमकर हंगामा किया. वहीं पुलिस ने परिजनों को शांत करते हुए बताया कि मामले को संज्ञान में लिया गया है. आरोपी छात्रों के खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी. दोनों पक्षों की बात सुनकर समझाइश भी दी गई है. वहीं आरोपी छात्रों के अभिभावकों ने अपने बच्चों को थाने में उनके कृत्य पर थप्पड़ भी लगाया था.

भिलाई में जमकर हंगामा
भिलाई के कल्याण कॉलेज में आयोजित गरबा कार्यक्रम के समय जमकर हंगामा हुआ. हंगामा गरबा कार्यक्रम में प्रवेश को लेकर हुआ. एक तरफ जहाँ कार्यक्रम में तिलक लगाकर और गंगाजल छिड़ककर प्रवेश दिया जा रहा था, वहीं एक छात्र ने ऐसा करने से मना कर दिया. मना करने पर मामला विवाद में तब्दील हो गया, जहाँ आरोपी युवक ने दूसरे युवक के सिर पर लोहे के कड़े से वार कर दिया. रिपोर्ट: सुशील कुमार बक्सला, सरगुजा

