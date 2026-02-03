Surguja: लापरवाही की हद! स्कूल में स्वीपर दे रहा बच्चों को शिक्षा,चने लेने गए मास्टर जी

Surguja News: जिले के लखनपुर विकासखंड के जामझोर गांव से शिक्षा व्यवस्था में लापरवाही का एक गंभीर मामला सामने आया है. यहां के एक प्राइमरी स्कूल में टीचर के न होने के कारण बच्चों को एक स्वीपर पढ़ा रहा था.
Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के लखनपुर विकासखंड के जामझोर प्राथमिक शाला से शिक्षा की खराब हालत को उजागर करने वाला एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां प्रधान पाठक समेत दो टीचरों की नियुक्ति के बावजूद, बच्चों को एक स्वीपर (सफाईकर्मी) पढ़ा रहा था. जब इस लापरवाही के बारे में पूछा गया तो प्रधान पाठक ने कहा कि वह चना लेने संकुल केंद्र गए थे. यह घटना टीचरों की घोर लापरवाही और गैर-जिम्मेदारी को दिखाती है. घटना सामने आने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है.
संकुल केंद्र चना लेने गए हुए थे मास्टर जी
हैरानी की बात है कि इस स्कूल में एक प्रधान पाठक और दो दूसरे टीचर की पोस्टिंग है. इसके बावजूद स्कूल के समय कोई भी टीचर मौजूद नहीं था. जब हेडमास्टर से इस बारे में पूछा गया, तो उन्होंने बहुत ही गैर-जिम्मेदाराना जवाब दिया, यह कहते हुए कि वह चना लेने के लिए कटिंडा के क्लस्टर सेंटर (संकुल केंद्र) गए थे. इससे यह सवाल उठता है कि क्या यह सही है कि जब टीचर एडमिनिस्ट्रेटिव कामों के लिए बाहर हों, तो पूरी पढ़ाई-लिखाई की प्रक्रिया को किस्मत के भरोसे या किसी स्वीपर के हाथों छोड़ दिया जाए?
शिक्षा व्यवस्था की पोल खुली
प्रधान पाठक और दो दूसरे टीचरों के होने के बावजूद एक स्वीपर का स्कूल में पढ़ाना, शिक्षा सिस्टम पर गंभीर सवाल खड़े करता है. यह घटना न सिर्फ बच्चों के भविष्य को खतरे में डाल रही है, बल्कि सरकारी शिक्षा सिस्टम की ढीली कार्यप्रणाली को भी उजागर करती है. जैसे ही यह मामला डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर (जिला शिक्षा अधिकारी) के पास आया, उन्होंने इसे गंभीरता से लिया और जांच के आदेश दिए. विभाग ने भरोसा दिलाया है कि जांच रिपोर्ट मिलने के बाद दोषी टीचरों के खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हों.
