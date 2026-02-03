Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3095986
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhसरगुजा

Surguja: लापरवाही की हद! स्कूल में स्वीपर दे रहा बच्चों को शिक्षा,चने लेने गए मास्टर जी

Surguja News: जिले के लखनपुर विकासखंड के जामझोर गांव से शिक्षा व्यवस्था में लापरवाही का एक गंभीर मामला सामने आया है. यहां के एक प्राइमरी स्कूल में टीचर के न होने के कारण बच्चों को एक स्वीपर पढ़ा रहा था.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Feb 03, 2026, 06:22 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Surguja: लापरवाही की हद! स्कूल में स्वीपर दे रहा बच्चों को शिक्षा,चने लेने गए मास्टर जी

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के लखनपुर विकासखंड के जामझोर  प्राथमिक शाला से शिक्षा की खराब हालत को उजागर करने वाला एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां प्रधान पाठक समेत दो टीचरों की नियुक्ति के बावजूद, बच्चों को एक स्वीपर (सफाईकर्मी) पढ़ा रहा था. जब इस लापरवाही के बारे में पूछा गया तो प्रधान पाठक ने कहा कि वह चना लेने संकुल केंद्र गए थे. यह घटना टीचरों की घोर लापरवाही और गैर-जिम्मेदारी को दिखाती है. घटना सामने आने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है.

संकुल केंद्र चना लेने गए हुए थे मास्टर जी
हैरानी की बात है कि इस स्कूल में एक प्रधान पाठक और दो दूसरे टीचर की पोस्टिंग है. इसके बावजूद स्कूल के समय कोई भी टीचर मौजूद नहीं था. जब हेडमास्टर से इस बारे में पूछा गया, तो उन्होंने बहुत ही गैर-जिम्मेदाराना जवाब दिया, यह कहते हुए कि वह चना लेने के लिए कटिंडा के क्लस्टर सेंटर (संकुल केंद्र)  गए थे. इससे यह सवाल उठता है कि क्या यह सही है कि जब टीचर एडमिनिस्ट्रेटिव कामों के लिए बाहर हों, तो पूरी पढ़ाई-लिखाई की प्रक्रिया को किस्मत के भरोसे या किसी स्वीपर के हाथों छोड़ दिया जाए?

शिक्षा व्यवस्था की पोल खुली
प्रधान पाठक और दो दूसरे टीचरों के होने के बावजूद एक स्वीपर का स्कूल में पढ़ाना, शिक्षा सिस्टम पर गंभीर सवाल खड़े करता है. यह घटना न सिर्फ बच्चों के भविष्य को खतरे में डाल रही है, बल्कि सरकारी शिक्षा सिस्टम की ढीली कार्यप्रणाली को भी उजागर करती है. जैसे ही यह मामला डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर (जिला शिक्षा अधिकारी) के पास आया, उन्होंने इसे गंभीरता से लिया और जांच के आदेश दिए. विभाग ने भरोसा दिलाया है कि जांच रिपोर्ट मिलने के बाद दोषी टीचरों के खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हों.

Add Zee News as a Preferred Source

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले "सरगुजा" की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

TAGS

Surguja newschhattisgarh news

Trending news

Surguja news
लापरवाही की हद! स्कूल में स्वीपर दे रहा बच्चों को शिक्षा,चने लेने गए मास्टर जी
mp news
रामवन मंदिर परिसर में अश्लीलता, अज्ञात युवक-युवती के खिलाफ मामला दर्ज, वीडियो वायरल
mp news
MP कप सिरप कांड में बढ़ा मौत का आंकड़ा, लंबे संघर्ष के बाद मासूम हर्ष ने तोड़ा दम
mp news
अंतिम संस्कार के दौरान खूनी संघर्ष, शवदाह स्थल को लेकर दो पक्षों में पथराव, कई घायल
Bilaspur News
मुझ पर चढ़ा दो ट्रक! पब से निकलकर युवक-युवती ने काटा बवाल, हरकतें देख राहगीर भी दंग
mp news
रीवा में स्टंटबाज की बेखौफ करतूत, 128 KM की रफ्तार पर एम्बुलेंस के बगल में स्टंट
mp news
भोपाल में छात्रा से दरिंदगी, 12वीं के छात्र ने कार में किया दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार
mp news
मंदसौर में डेढ़ किलो MD ड्रग्स जब्त, अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत 1.5 करोड़
mp news
ई-चालान के नाम साइबर ठगी, एपीके फाइल भेजकर खाता किया खाली, बैंक से लिया लाखों का लोन
Durg News cg
पत्नी बनाती थी रील्स, कैमरे के सामने नाच-गाने से पति को था एतराज...होता था विवाद