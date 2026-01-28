छत्तीसगढ़ में जगदलपुर-सरगुजा जिला कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, जज को आया ई-मेल

Jagdalpur District Court Threat: छत्तीसगढ़ में के तीन जिले सरगुजा, राजनांदगांव और जगदलपुर जिला कोर्ट में उस वक्त हड़कंप की स्थिति बन गई. जहां यहां कोर्ट परिसर को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी दी गई. धमकी भरा ई-मेल जज को भी भेजा गया था, जबकि ई-मेल कोर्ट के एड्रेस पर भी आया था, जिसे जिले के जज ने ही रिसीव किया था. ऐसे में तुरंत मामले की जानकारी पुलिस को दी गई. जिसके बाद बम डिस्पोजल स्क्वॉयड और डॉग स्क्वॉयड की टीमों ने मौके पर पहुंचकर जिला परिसर में सर्चिंग की और यहां तलाशी भी तेज की गई है.

मौके पर पहुंचे एसपी

धमकी की जानकारी मिलते ही सरगुजा एसपी मौके पर पहु्ंचे और तुरंत सर्चिंग शुरू करवाई. वहीं दूसरे जिलों में भी एसपी और एएसपी तुरंत ही मौके पर पहुंचे और एक जिला कोर्ट परिसर में एक-एक चीज की जांच की गई, जबकि कोर्ट परिसर में आने जाने वाली सभी गाड़ियों की सर्चिंग की गई, हालांकि मौके पर किसी तरह की कोई संदिग्ध चीज नहीं मिली लेकिन कोर्ट परिसर में अलर्ट जारी करवा दिया गया था. वहीं बस्तर के एसपी शलभ कुमार सिन्हा भी तुरंत ही जगदलपुर कोर्ट पहुंचे थे. उन्होंने बताया कि पूरे परिसर की तलाशी हुई है और डॉग स्क्वॉयड को यहां तैनात कर दिया गया है, उन्होंने बताया कि हर मामले की जांच की जा रही है.

कैसे मिली जानकारी

बताया जा रहा है कि सरगुजा जिला न्यायालय के जज को धमकी भरा ई-मेल आया था, जिसमें जिला कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी, इसी तरह की धमकी दूसरे जिला कोर्टों में भी पहुंची थी. जिसके बाद तुरंत ही पुलिस एक्टिव हो गई और सर्चिंग शुरू हो गई थी पुलिस अधिकारियों ने कोर्ट में आने जाने वाले सभी वाहनों की संघन चेकिंग की थी, जिसके बाद जवानों को भी तैनात किया गया था. यहां आने वाले सभी कार और बाइक सवारों की भी लगातार जांच की गई है. घटना के बाद पुलिस बल तीनों कोर्ट परिसरों में तैनात किया गया है.

बता दें कि यह कोई पहली मौका नहीं है, जब इस तरह की धमकी मिली है, इससे पहले भी इस तरह की धमकी मिल चुकी है, ऐसे में पुलिस ने इस मामले में जांच की बात कही है. क्योंकि इससे पहले भी ऐसे ही मामले सामने आए थे. 20 दिन पहले भी इसी तरह का मामला सामने आया था, तब भी दुर्ग, राजनांदगांव, धमतरी की कोर्ट को उड़ाने की धमकी दी गई थी. ऐसे में इस मामले में छत्तीसगढ़ पुलिस ने मामले में जांच की बात कही है.

