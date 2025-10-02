मुक्तिधाम में ईश्वरीय चमत्कार! 80 साल की हनुमान भक्त की चिता के पास घंटों बैठा रहा बंदर; लोगों ने कहा साक्षात बजरंग बली का आगमान

Tikamgarh News: मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में एक ऐसी विचित्र घटना घटी है जिसे लोग ईश्वरीय चमत्कार से जोड़ रहे हैं. दरअसल, कमला देवी, जिन्होंने 80 वर्ष में अपना दम तोड़ दिया, वह बजरंग बली की बहुत बड़ी भक्त थीं. बेटा न होने के कारण वह अक्सर हनुमान जी से पुत्र प्राप्ति की विनती करती थीं. चमत्कार तो तब हुआ जब उनके अंतिम संस्कार के वक्त सजी चिता के पास बंदर आकर बैठ गया. बंदर तब तक बैठा रहा जब तक अंतिम संस्कार की पूरी प्रक्रिया खत्म नहीं हो गई.

मुक्तिधाम में ये कैसा चमत्कार

मामला जिले के खजरी गाँव का है. यहाँ बुजुर्ग महिला की अंतिम विदाई ने हर किसी को हैरत में डाल दिया है. ईश्वर में उनकी गहन निष्ठा ने ऐसा स्वरूप दिखाया कि अब वह सुर्खियों में बनी हुई है. पुत्र के अभाव में हर पल कमला देवी को चिंता सताती थी. उनकी तीन बेटियाँ बेशक हैं, लेकिन उनके मर जाने पर कौन करेगा उनका अंतिम संस्कार, इस बात को लेकर वह निराश रहती थीं.

घंटों बैठा रहा बंदर

मुक्तिधाम में मौजूद लोगों ने जब ये अचंभित करने वाला दृश्य देखा तो उनकी आँखों को यकीन नहीं हुआ. शव को अंतिम यात्रा देकर जब कमला देवी के परिवार के सदस्य, रिश्तेदार और ग्रामीण उन्हें मुक्तिधाम पहुँचे, तो अचानक से ही एक बंदर चिता के पास आकर बैठ गया. बंदर ने न तो किसी को हानि पहुँचाई, न ही उथल-पुथल की. वह लगातार 2 घंटों तक चुपचाप चल रही प्रक्रिया को देखता रहा.

Add Zee News as a Preferred Source

"बजरंग बली स्वयं मौजूद"

कार्यक्रम के दौरान मौजूद लोगों ने इसे साक्षात बजरंग बली का आगमन माना. परिजनों ने बताया कि कमला नियमित रूप से पवनपुत्र को याद करती थीं, उनकी भक्ति करती थीं. इसलिए उसकी अंतिम घड़ी के समय महाबली हनुमान ने बंदर के रूप में साक्षात अपने दर्शन दिए हैं. कमला देवी का अंतिम संस्कार उनके पति रणजीत सिंह ने किया. रिपोर्ट: आर.बी. सिंह, टीकमगढ़

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. टीकमगढ़ की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.