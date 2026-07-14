/टीकमगढ़ में गरीबों के राशन में मिली जानवरों की हड्डियां, बोरी खोलते ही निकलीं खोपड़ी, जांच में जुटा खाद्य विभाग

मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले के नन्नी टेहरी गांव में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) में भारी लापरवाही का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. सरकारी उचित मूल्य की दुकान पर राशन की बोरियां खोले जाने पर उनमें जानवरों की खोपड़ियां और पैरों की हड्डियां मिलीं, जिसके बाद नाराज लाभार्थियों ने राशन लेने से इनकार कर दिया. इसके बाद खाद्य विभाग ने तुरंत वितरण रोक दिया और पूरे स्टॉक को सील कर दिया, साथ ही लाभार्थियों को गेहूं की नई खेप भेजने की व्यवस्था की जा रही है. वहीं अधिकारी इस खेप के मूल गोदाम की जांच कर रहे हैं और हड्डियों के आधार पर जानवर की प्रजाति का पता लगाने के लिए शुरुआती जांच भी कर रहे हैं.