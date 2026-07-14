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टीकमगढ़ में गरीबों के राशन में मिली जानवरों की हड्डियां, बोरी खोलते ही निकलीं खोपड़ी, जांच में जुटा खाद्य विभाग

टीकमगढ़ जिले के नन्ही टेहरी गांव में सरकारी उचित मूल्य की दुकान पर बांटे जा रहे गेहूं के एक बोरे में जानवरों की खोपड़ी और पैर की हड्डियों जैसी संदिग्ध चीजें मिलने से हड़कंप मच गया. इस घटना के बाद लाभार्थियों ने राशन लेने से इनकार कर दिया.

Written By R.B. SinghEdited By:Ranjana Kahar
Published: Jul 14, 2026, 07:12 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 07:13 PM IST
टीकमगढ़ में गरीबों के राशन में मिली जानवरों की हड्डियां, बोरी खोलते ही निकलीं खोपड़ी, जांच में जुटा खाद्य विभाग
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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आर.बी. सिंह, टीकमगढ़ से रिपोर्टर हैं

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