/टीकमगढ़ में गरीबों के राशन में मिली जानवरों की हड्डियां, बोरी खोलते ही निकलीं खोपड़ी, जांच में जुटा खाद्य विभाग

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मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले के नन्नी टेहरी गांव में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) में भारी लापरवाही का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. सरकारी उचित मूल्य की दुकान पर राशन की बोरियां खोले जाने पर उनमें जानवरों की खोपड़ियां और पैरों की हड्डियां मिलीं, जिसके बाद नाराज लाभार्थियों ने राशन लेने से इनकार कर दिया. इसके बाद खाद्य विभाग ने तुरंत वितरण रोक दिया और पूरे स्टॉक को सील कर दिया, साथ ही लाभार्थियों को गेहूं की नई खेप भेजने की व्यवस्था की जा रही है. वहीं अधिकारी इस खेप के मूल गोदाम की जांच कर रहे हैं और हड्डियों के आधार पर जानवर की प्रजाति का पता लगाने के लिए शुरुआती जांच भी कर रहे हैं.
गेहूं की बोरी में मिलीं हड्डियां
दरअसल, यह घटना टीकमगढ़ जिले के बुडेरा पुलिस स्टेशन इलाके के नन्ही टेहरी गांव की है, जहां एक सरकारी उचित मूल्य की दुकान से गरीब लाभार्थियों को दिए गए गेहूं में मरे हुए जानवरों की हड्डियां मिलीं. घर पहुंचकर गेहूं की बोरी खोलने पर लाभार्थी को जानवर की खोपड़ी और पैर की हड्डियां मिलीं. पूरी बोरी खाली करके अच्छी तरह जांच करने पर और भी हड्डियां निकलीं. इसके बाद लाभार्थी अनाज की बोरी वापस सरकारी उचित मूल्य की दुकान पर ले गया.
हड्डियां मिलने के बाद वितरण रोका
लाभार्थियों ने राशन की क्वालिटी पर सवाल उठाते हुए और इसे गरीबों की सेहत के लिए खतरा बताते हुए सप्लाई लेने से इनकार कर दिया. घटना की जानकारी मिलने पर खाद्य विभाग की एक टीम मौके पर पहुंची, वितरण रोक दिया और पूरे स्टॉक को सील कर दिया. अब लाभार्थियों के लिए गेहूं की नई सप्लाई भेजने की व्यवस्था की जा रही है.
गुणवत्ता पर उठे गंभीर सवाल
शुरुआती जांच में सामने आया है कि गेहूं को विदिशा जिले के संकल्प वेयरहाउस से टीकमगढ़ भेजा गया था. राशन की दुकान पर 163 क्विंटल गेहूं की खेप पहुंची थी, जिसके बोरों पर 'सेवा सहकारी समिति पठानी' खरीद केंद्र की मुहर लगी थी. अधिकारियों के अनुसार अब पूरे स्टॉक की जांच की जा रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि गंदगी सिर्फ़ एक बोरे तक सीमित थी या दूसरे बोरे भी प्रभावित थे. साथ ही, उस जानवर की पहचान करने के लिए भी जांच चल रही है जिसकी ये हड्डियां थीं. ऐसी बार-बार होने वाली घटनाओं ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली की गुणवत्ता और निगरानी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.
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