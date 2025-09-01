'गन्स ऑफ रामगढ़' का खुलासा, टीकमगढ़ में चल रही थी खानदानी हथियार फैक्ट्री, देशभर में होते थे सप्लाई

Illegal Weapon Factory-भोपाल क्राइम ब्रांच ने टीकमगढ़ जिले में एक अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री पकड़ी है. यह फैक्ट्री जतारा रामगढ़ में आनंदी विश्वकर्मा अपने दो बेटों और नाबालिग पोते के साथ मिलकर चला रहा था. आरोपी फैक्ट्री में बनने वाले हथियारों को मध्यप्रदेश और उत्तरप्रदेश के साथ ही दूसरे राज्यों में सप्लाई करते थे. हथियार की सप्लाई के लिए आरोपियों ने सात एजेंट बना रखे थे. आरोपी आनंदी विश्वकर्मा 40 सालों से लेथ मशीन से ट्रॉली और कृषि उपकरण बनाने के साथ ही हथियार भी बनाता था. क्राइम ब्रांच की टीम ने फैक्ट्री से मशीनें, देसी पिस्टल, तीन अधूरी पिस्टल के साथ कई कलपुर्जे जब्त किए हैं.

तीन आरोपी हुए थे गिरफ्तार

क्राइम ब्रांच ने बताया कि वाहन चोरी और अवैध हथियारों के कारोबार से जुड़े तीन आरोपियों को निशातपुरा पुलिस ने हिरासत में लिया था. आरोपियों को कब्जे से तीन वाहन जब्त किए गए थे. पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि मुख्तार खान हथियारों की अवैध सप्लाई में शामिल है. पुलिस ने मुख्तार खान को हिरासत में लिया और उसकी तलाश ली. उसके पास से एक पिस्टल बरामद हुई. उसने पुलिस को बताया कि पिस्टल सुरेंद्र विश्वकर्मा से मिली थी, उसने टीकमगढ़ में अवैध हथियार की फैक्ट्री लगा रखी है.

कृषि उपकरणों के साथ हथियार बनाते थे

मुख्तार खान के बयानों के आधार पर पुलिस ने जांच की तो पता चला की सुरेंद्र और उसका परिवार कई सालों से अवैध हथियार बना रहे हैं. सुरेंद्र का पिता आनंदी बीते 40 सालों से ट्रॉली और कृषि उपकरण बनाने के साथ हथियार भी बनाता रहा. हथियार बनाना उसने राजस्थान में रहने वाले अपने एक रिश्तेदार से सीखा. आनंदी विश्वकर्मा ने इस काम में अपने पूरे परिवार को इस काम शामिल कर रखा था.

बेटे और पोते भी बनाते थे हथियार

आनंदी विश्वकर्मा का बेटा सुरेंद्र जब जेल चला गया तब भी परिवार ने हथियार बनाने का काम जारी रखा. इस काम में आनंदी का नाबालिग पोता और बेटा धर्मेंद्र लगे हुए थे. सुरेंद्र और उसके नाबालिग पोते को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, तब भी फैक्ट्री में बाप-बेटे हथियार बना रहे थे. हथियार बनाने वाली यह फैक्ट्री टीकमगढ़ में वेयरहाउस में थी.

