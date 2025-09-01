 'गन्स ऑफ रामगढ़' का खुलासा, टीकमगढ़ में चल रही थी खानदानी हथियार फैक्ट्री, देशभर में होते थे सप्लाई
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2904988
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMP Crime News

'गन्स ऑफ रामगढ़' का खुलासा, टीकमगढ़ में चल रही थी खानदानी हथियार फैक्ट्री, देशभर में होते थे सप्लाई

Tikamgarh News-टीकमगढ़ में भोपाल क्राइम ब्रांच ने अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री पकड़ी है. फैक्ट्री मालिक अपने बेटे और नाबालिग पोते के साथ मिलकर अवैध हथियार बनाने का काम कर रहा था. आरोपी मध्यप्रदेश और उत्तरप्रदेश के साथ ही दूसरे राज्यों में अवैध हथियार सप्लाई करते थे.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Sep 01, 2025, 05:32 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'गन्स ऑफ रामगढ़' का खुलासा, टीकमगढ़ में चल रही थी खानदानी हथियार फैक्ट्री, देशभर में होते थे सप्लाई

Illegal Weapon Factory-भोपाल क्राइम ब्रांच ने टीकमगढ़ जिले में एक अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री पकड़ी है. यह फैक्ट्री जतारा रामगढ़ में आनंदी विश्वकर्मा अपने दो बेटों और नाबालिग पोते के साथ मिलकर चला रहा था. आरोपी फैक्ट्री में बनने वाले हथियारों को मध्यप्रदेश और उत्तरप्रदेश के साथ ही दूसरे राज्यों में सप्लाई करते थे. हथियार की सप्लाई के लिए आरोपियों ने सात एजेंट बना रखे थे. आरोपी आनंदी विश्वकर्मा 40 सालों से लेथ मशीन से ट्रॉली और कृषि उपकरण बनाने के साथ ही हथियार भी बनाता था. क्राइम ब्रांच की टीम ने फैक्ट्री से मशीनें, देसी पिस्टल, तीन अधूरी पिस्टल के साथ कई कलपुर्जे जब्त किए हैं. 

तीन आरोपी हुए थे गिरफ्तार
क्राइम ब्रांच ने बताया कि वाहन चोरी और अवैध हथियारों के कारोबार से जुड़े तीन आरोपियों को निशातपुरा पुलिस ने हिरासत में लिया था. आरोपियों को कब्जे से तीन वाहन जब्त किए गए थे. पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि मुख्तार खान हथियारों की अवैध सप्लाई में शामिल है. पुलिस ने मुख्तार खान को हिरासत में लिया और उसकी तलाश ली. उसके पास से एक पिस्टल बरामद हुई. उसने पुलिस को बताया कि पिस्टल सुरेंद्र विश्वकर्मा से मिली थी, उसने टीकमगढ़ में अवैध हथियार की फैक्ट्री लगा रखी है. 

कृषि उपकरणों के साथ हथियार बनाते थे
मुख्तार खान के बयानों के आधार पर पुलिस ने जांच की तो पता चला की सुरेंद्र और उसका परिवार कई सालों से अवैध हथियार बना रहे हैं. सुरेंद्र का पिता आनंदी बीते 40 सालों से ट्रॉली और कृषि उपकरण बनाने के साथ हथियार भी बनाता रहा. हथियार बनाना उसने राजस्थान में रहने वाले अपने एक रिश्तेदार से सीखा. आनंदी विश्वकर्मा ने इस काम में अपने पूरे परिवार को इस काम शामिल कर रखा था. 

Add Zee News as a Preferred Source

बेटे और पोते भी बनाते थे हथियार
आनंदी विश्वकर्मा का बेटा सुरेंद्र जब जेल चला गया तब भी परिवार ने हथियार बनाने का काम जारी रखा. इस काम में आनंदी का नाबालिग पोता और बेटा धर्मेंद्र लगे हुए थे. सुरेंद्र और उसके नाबालिग पोते को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, तब भी फैक्ट्री में बाप-बेटे हथियार बना रहे थे. हथियार बनाने वाली यह फैक्ट्री टीकमगढ़ में वेयरहाउस में थी. 

यह भी पढ़ें-इंदौर में बाबा रामपाल की किताब पर बवाल, 2 महिलाएं हिरासत में, युवक की शिकायत पर FIR दर्ज

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । यहां पढ़ें Tikamgarh की हर खबर | मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

mp newsillegal weapon factorytikamgarh weapon factory

Trending news

mp news
'गन्स ऑफ रामगढ़' का खुलासा, टीकमगढ़ में चल रही थी खानदानी हथियार फैक्ट्री
Bhopal Metro
अंतिम चरण में भोपाल मेट्रो का काम, अक्टूबर से मिलेगा सफर का मजा, आ गई 'OK' रिपोर्ट
khandwa news
BJP नेता नर्मदा में गिरे, 10 किलोमीटर तक बहते रहे, गेम खेल रहे लड़कों ने बचाया
Vishnu Deo Sai
जापान और दक्षिण कोरिया के सफल विदेश दौरे से वापस लौटे CM विष्णु देव साय
gwalior news
बिग बॉस में झूठ बोल रहीं तान्या मित्तल? खुल गई पोल, ग्वालियर के लोग बोले-यह कौन है?
indore news
इंदौर में बाबा रामपाल की किताब पर बवाल, 2 महिलाएं हिरासत में, युवक की शिकायत पर FIR
indore news
बप्पा का अनोखा दरबार, गणेश पंडाल में लगे राजा मर्डर समेत कई हत्याकांड के पोस्टर
Ladli Behna Yojana
क्या आपको नहीं मिल रहा लाड़ली बहना योजना का लाभ? जानें आवेदन की प्रकिया और योग्यता
chhatarpur news
हाथ ठेले पर गर्भवती पत्नी को लेकर अस्पताल पहुंचा पति, नर्स ने किया इलाज से इनकार
mp news
क्या दूध नॉनवेज है? पोस्टर लेकर सड़क पर उतरा शख्स, पुलिस ने पकड़ा तो किया खुलासा
;