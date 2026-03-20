2 लाख की दुल्हन, 20 दिन का साथ, आधी रात बाथरूम का बहाना और फिर...टीकमगढ़ के दूल्हे के साथ हुआ बड़ा खेल

Tikamgarh News: टीकमगढ़ जिले के पलेरा कस्बे में ससुराल में शादी के 20 दिन बिताने के बाद लुटेरी दुल्हन सोने चांदी के आभूषण व नगदी लेकर तथाकथित भाई के साथ आधी रात को घर से फरार हो गई. अब दूल्हे व उसके परिजन शादी कराने वाले बिचौलियों की तलाश में जुटे हुए हैं. वहीं परिजनों की शिकायत के बाद भी पुलिस इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रही है.

दरअसल यह पूरा मामला टीकमगढ़ जिले के पलेरा थाना कस्बे के वार्ड नंबर 18 का है, जहां निवासरत पुरषोत्तम जायसवाल उम्र 36 वर्ष का विवाह सासाराम निवासी महिला संध्या कुमारी से स्थानीय बिचौलिया रघु व अन्य 4 से 5 लोगों के माध्यम से दो लाख रुपए देकर के परिजनों की उपस्थिति में एक दूसरे के गले में जयमाला डालकर शादी कराई गई थी. विवाह के बाद सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन 14 मार्च की रात दुल्हन का तथाकथित भाई शाम घर आया और रात में घर पर ही रुका, रात्रि में जब पूरा परिवार खाना खाकर सो गया. तब दुल्हन बाथरूम जाने का बहाना बनाकर अपने कमरे से उठी और अपने भाई के साथ पहने हुए सोने चांदी के आभूषण व घर में जो अन्य सामान व नगदी रखी थी लेकर फरार हो गई, सुबह जब घरवालों की नींद खुली तो दुल्हन फरार पाई गई.

पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप

इसके बाद परिजनों ने शादी कराने वाले स्थानीय बिचौलिया रघु को काफी तलाशा की लेकिन वह नहीं मिला, जिसके बाद आज थक हार कर पीड़ित पलेरा थाने पहुंचे, जहां पुलिस ने भी महज खानापूर्ति कर उनका एक आवेदन लेकर जांच करने की बात कहकर उन्हें टहला दिया.

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इलाके में संगठित गिरोह सक्रिय

दुरस्थ ग्रामीण इलाकों में काफी समय से इस तरह के संगठित गिरोह सक्रिय हैं, जो ऐसे लोगों की तलाश में रहते है. जिनका विवाह उम्र बीत जाने के बाद भी नहीं हो पाया है, ऐसे लोगों को वे अपने जाल में फांसते है और विवाह का भरोसा देकर पैसे लेकर विवाह कराते हैं. कुछ दिनों तक तो सबकुछ ठीक चलता है और फिर मौका पाते ही दुल्हन सबकुछ लुटकर फरार हो जाती है. इस घटना के पूर्व भी जिले में कई घटनाएं इस तरह की घट चुकी है.

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