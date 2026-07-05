टीकमगढ़ में 6 महीने में टूटी ₹22 लाख की सीसी रोड, सीएमओ ने थमाया नोटिस, ब्लैकलिस्ट करने की दी चेतावनी

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मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ शहर में नगरपालिका द्वारा कराए गए निर्माण कार्य की गुणवत्ता और ईमानदारी पर एक बार फिर गंभीर सवाल उठे हैं. लोगों की आवाजाही आसान बनाने के लिए पुलिस लाइंस इलाके (वार्ड नंबर 17) में लगभग ₹22 लाख की बड़ी लागत से एक नई CC (सीमेंट कंक्रीट) सड़क बनाई गई थी. लेकिन, नगरपालिका और निर्माण एजेंसी की लापरवाही के कारण यह सड़क अपनी कम-से-कम अपेक्षित उम्र तक भी नहीं टिक पाई. सिर्फ़ छह महीनों के भीतर ही सड़क के बीचों-बीच गहरी और बड़ी दरारें पड़ गईं.
सकड़ को लेकर लोगों में आक्रोश
स्थानीय लोग सड़क की जर्जर हालत को लेकर बहुत नाराज हैं. उनका सीधा आरोप है कि तिरुपति कंस्ट्रक्शन कंपनी के ठेकेदार ने अधिकारियों के साथ मिलकर भारी भ्रष्टाचार किया और निर्माण सामग्री में बड़े पैमाने पर मिलावट की.
ब्लैकलिस्ट करने की दी चेतावनी
CC सड़क की हालत को देखते हुए स्थानीय लोगों ने निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार और घटिया क्वालिटी का आरोप लगाया है. नगर पालिका के अधिकारियों ने मौके पर जाकर सड़क का निरीक्षण किया और ठेकेदार को सात दिनों के भीतर कमियों को ठीक करने की चेतावनी दी, साथ ही कहा कि ऐसा न करने पर उन्हें ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा.
6 महीने में टूटी ₹22 लाख की सीसी रोड
वहीं जब भ्रष्टाचार की जानकारी सामने आई, तो चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर (CMO) ने तिरुपति कंस्ट्रक्शन कंपनी के कॉन्ट्रैक्टर को नोटिस जारी करने और उसके खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है. बता दें कि नगरपालिका ने निवासियों की सुविधा के लिए टीकमगढ़ शहर के पुलिस लाइन्स इलाक़े (वार्ड नंबर 17) में ₹22 लाख की लागत से CC (सीमेंट कंक्रीट) सड़क बनाने का काम इस कंपनी को सौंपा था. हालांकि सड़क बनने के सिर्फ़ छह महीने के भीतर ही सड़क के बीचों-बीच लंबी दरारें पड़ने लगी हैं.स्थानीय लोगों ने निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार और घटिया गुणवत्ता का आरोप लगाया है.
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