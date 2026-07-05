Add Zee Business As A Preferred Source
App

टीकमगढ़ में 6 महीने में टूटी ₹22 लाख की सीसी रोड, सीएमओ ने थमाया नोटिस, ब्लैकलिस्ट करने की दी चेतावनी

Tikamgarh News: टीकमगढ़ नगरपालिका द्वारा वार्ड नंबर 17 में लगभग ₹22 लाख की लागत से बनाई गई CC सड़क पर महज छह महीनों में ही लंबी दरारें पड़ने लगी हैं. स्थानीय निवासियों ने निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार और घटिया गुणवत्ता का आरोप लगाया है.

Written ByRanjana Kahar
Published: Jul 05, 2026, 12:04 PM IST|Updated: Jul 05, 2026, 12:04 PM IST
टीकमगढ़ में 6 महीने में टूटी ₹22 लाख की सीसी रोड, सीएमओ ने थमाया नोटिस, ब्लैकलिस्ट करने की दी चेतावनी
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Ranjana Kahar

Ranjana Kahar

रंजना कहार एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया और डेस्क ऑपरेशंस में चार वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. रंजना की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम और स्थानीय खबरों (Hyperlocal News) की सटीक और तथ्यात्मक कवरेज में है.

गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय, बिलासपुर से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल करने वाली रंजना कहार ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने APN न्यूज़ के साथ भी काम किया है. डेस्क मैनेजमेंट और न्यूज़ प्रोडक्शन में मजबूत पकड़ होने के चलते वे पाठकों तक खबरें तेजी और प्रमाणिकता के साथ पहुंचाने का काम करती हैं.

रंजना कहार से आप सीधे ranjana.kahar@india.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप रंजना से एक्स (ट्विटर) और लिंक्डइन पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
गुना में युवक ने वीडियो बनाकर दी जान, पत्नी को भेजा आखिरी वीडियो, सास, साले...
guna news1 hr ago
2
damoh news2 hrs ago
3
Shivpuri News3 hrs ago
4
MP Breaking News LIVE2:35 AM IST
5
chhatarpur news2:17 AM IST