CM हेल्पलाइन में की शिकायत, तो दलित परिवार पर कर दिया खूनी हमला, 60 वर्षीय बुजुर्ग की मौत

दरअसल, यह पूरा मामला टीकमगढ़ जिले के मोहनगढ़ थाना क्षेत्र के कंचनपुरा गांव का है, जहां घनश्याम प्रजापति अपने परिवार के साथ घर में सो रहे थे. इसी दौरान देर रात हथियारों से लैस कई लोग उनके घर पहुंचे और अचानक हमला बोल दिया. हमलावरों ने घनश्याम प्रजापति पर लाठी-डंडों से ताबड़तोड़ वार किए, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई. वहीं उनकी पत्नी, बेटे और नाती पर कुल्हाड़ी और डंडों से हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया गया. मृतक के बेटे ने बताया कि एक झोलाछाप डॉक्टर के खिलाफ उसके पिता ने सीएम हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज कराई थी. आरोप है कि झोलाछाप डॉक्टर शिकायत वापस लेने का दबाव बना रहा था. शिकायत वापस नहीं लेने पर आरोपियों ने घर में घुसकर परिवार पर जानलेवा हमला कर दिया, जिससे उसके पिता की मौत हो गई और परिवार के तीन सदस्य घायल हो गए.