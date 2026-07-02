CM हेल्पलाइन में की शिकायत, तो दलित परिवार पर कर दिया खूनी हमला, 60 वर्षीय बुजुर्ग की मौत

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Tikamgarh Dalit Family Attack: टीकमगढ़ जिले के कंचनपुरा गांव में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां घर में घुसकर सो रहे एक दलित परिवार पर करीब दो दर्जन से अधिक लोगों ने लाठी-डंडों और कुल्हाड़ियों से हमला कर दिया. इस खूनी हमले में आरोपियों ने 60 वर्षीय घनश्याम प्रजापति की पीट-पीटकर हत्या कर दी. घनश्याम को बचाने आए उनके बेटे और अन्य परिजनों पर भी हमला किया गया. घटना में उनकी पत्नी, बेटा और नाती गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल टीकमगढ़ में भर्ती कराया गया है. वहीं, इस पूरे मामले में पुलिस के आला अधिकारी कैमरे पर कुछ भी कहने से बचते नजर आ रहे हैं.
दरअसल, यह पूरा मामला टीकमगढ़ जिले के मोहनगढ़ थाना क्षेत्र के कंचनपुरा गांव का है, जहां घनश्याम प्रजापति अपने परिवार के साथ घर में सो रहे थे. इसी दौरान देर रात हथियारों से लैस कई लोग उनके घर पहुंचे और अचानक हमला बोल दिया. हमलावरों ने घनश्याम प्रजापति पर लाठी-डंडों से ताबड़तोड़ वार किए, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई. वहीं उनकी पत्नी, बेटे और नाती पर कुल्हाड़ी और डंडों से हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया गया. मृतक के बेटे ने बताया कि एक झोलाछाप डॉक्टर के खिलाफ उसके पिता ने सीएम हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज कराई थी. आरोप है कि झोलाछाप डॉक्टर शिकायत वापस लेने का दबाव बना रहा था. शिकायत वापस नहीं लेने पर आरोपियों ने घर में घुसकर परिवार पर जानलेवा हमला कर दिया, जिससे उसके पिता की मौत हो गई और परिवार के तीन सदस्य घायल हो गए.
परिजनों के बयान पर मामला दर्ज
घटना की सूचना मिलते ही मोहनगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पुलिस परिजनों के बयान के आधार पर मामला दर्ज कर रही है और आरोपियों की तलाश में लगातार दबिश दे रही है. हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी कैमरे पर कुछ भी बोलने से बचते नजर आए. वहीं मृतक की बहू राजकुमारी प्रजापति ने बताया, आते ही किसी ने कुछ नहीं कहा. वे लोग सीधे लाठी-डंडों से मारने लगे. मेरी छोटी बच्ची को भी लाठी से मारी गई. करीब 14-15 लोग थे. हम सभी उन्हें पहचानते हैं. हम लोग सो रहे थे. इसके बाद सास-ससुर पर हमला किया गया. मेरे ससुर की हत्या कर दी गई. पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए ले गई है.
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