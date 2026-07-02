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CM हेल्पलाइन में की शिकायत, तो दलित परिवार पर कर दिया खूनी हमला, 60 वर्षीय बुजुर्ग की मौत

Tikamgarh Crime News: टीकमगढ़ के कंचनपुरा गांव में घर में घुसकर दलित परिवार पर हमला किया गया. हमले में 60 वर्षीय घनश्याम प्रजापति की मौत हो गई, जबकि पत्नी, बेटा और नाती घायल हुए. परिजनों ने एक झोलाछाप डॉक्टर पर साजिश रचने का आरोप लगाया है.

Written ByZee Media BureauEdited By:Manish kushawah
Published: Jul 02, 2026, 10:42 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 10:42 PM IST
CM हेल्पलाइन में की शिकायत, तो दलित परिवार पर कर दिया खूनी हमला, 60 वर्षीय बुजुर्ग की मौत
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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