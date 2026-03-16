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टीकमगढ़ में डायरिया का प्रकोप, 25 से ज्यादा ग्रामीण बीमार, घर-घर पहुंची स्वास्थ्य टीम

Tikamgarh Diarrhea Cases: टीकमगढ़ जिले के टांगना गांव में डायरिया के अचानक बढ़ते मामलों से हड़कंप मच गया. करीब 25 से ज्यादा ग्रामीण बीमार पड़ने के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव पहुंचकर जांच कर रही है.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Mar 16, 2026, 08:43 PM IST
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टीकमगढ़ में डायरिया का प्रकोप, 25 से ज्यादा ग्रामीण बीमार, घर-घर पहुंची स्वास्थ्य टीम

MP Health Department: मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले के जतारा विकासखंड की ग्राम पंचायत टांगना में अचानक डायरिया के मामले सामने आने से गांव में चिंता का माहौल बन गया है. उल्टी और दस्त की शिकायत के चलते दो दर्जन से ज्यादा ग्रामीण बीमार पड़ गए हैं. कई लोगों को पेट दर्द और कमजोरी की भी समस्या हो रही है. जैसे ही बीमारी की जानकारी स्वास्थ्य विभाग को मिली, तुरंत मेडिकल टीम गांव के लिए रवाना कर दी गई. फिलहाल स्वास्थ्यकर्मी घर-घर पहुंचकर मरीजों की जांच कर रहे हैं और जरूरी दवाइयां देकर उपचार कर रहे हैं, ताकि बीमारी को बढ़ने से रोका जा सके.

वहीं ग्रामीणों का कहना है कि पिछले कुछ दिनों से मौसम में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है. इसके कारण पहले से ही सर्दी, खांसी और वायरल बुखार के मरीज बढ़ रहे थे. इसी बीच गांव में कुछ शादी-विवाह के कार्यक्रम भी आयोजित हुए, जहां खान-पान में सावधानी नहीं बरती गई. माना जा रहा है कि इसी वजह से कई लोगों को उल्टी-दस्त और पेट दर्द की शिकायत होने लगी. धीरे-धीरे यह समस्या फैलती गई और देखते ही देखते करीब 25 से ज्यादा लोग बीमार हो गए, जिससे पूरे गांव में हड़कंप मच गया.  

लोगों की हालत ज्यादा खराब 
मामले की सूचना मिलते ही जतारा के बीएमओ डॉ. संजय अहिरवार ने तुरंत स्वास्थ्य विभाग की टीम को गांव भेजने के निर्देश दिए. डॉ. छबील गुप्ता के नेतृत्व में मेडिकल टीम टांगना पहुंची और मरीजों के घर-घर जाकर जांच शुरू की. जिन लोगों की हालत ज्यादा खराब थी, उन्हें मौके पर ही ड्रिप लगाई गई और जरूरी दवाइयां दी गईं. साथ ही स्वास्थ्यकर्मियों ने गांव में सर्वे कर मरीजों की संख्या और उनकी स्थिति का रिकॉर्ड तैयार किया, ताकि आगे की उपचार व्यवस्था सही तरीके से की जा सके.

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साफ-सफाई पर खास ध्यान
बीमारी को फैलने से रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने गांव में साफ-सफाई पर विशेष ध्यान देना शुरू कर दिया है. मरीजों के घरों और आसपास के इलाकों में कीटाणुनाशक दवाओं का छिड़काव कराया गया है. प्राथमिक जांच में आशंका जताई जा रही है कि दूषित भोजन और अशुद्ध पानी इस बीमारी की मुख्य वजह हो सकते हैं. डॉ. छबील गुप्ता ने ग्रामीणों से अपील की है कि वे पानी उबालकर पिएं और ताजा व ढका हुआ भोजन ही करें. किसी भी व्यक्ति में लक्षण दिखें तो तुरंत स्वास्थ्य टीम को सूचना दें.

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