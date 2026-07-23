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AI का गलत इस्तेमाल महंगा पड़ा, ट्रांसफर रुकवाने के लिए बनाया मंत्री का फर्जी लेटर, MPW सस्पेंड

टीकमगढ़ जिले में स्वास्थ्य विभाग के एक MPW (मल्टी-पर्पज़ वर्कर) पर आरोप है कि उसने अपना तबादला रुकवाने के लिए AI का इस्तेमाल करके प्रभारी मंत्री के नाम से एक फ़र्ज़ी लेटर तैयार की. यह पत्र CMHO को सौंपी गई थी, लेकिन उसकी गलती पकड़ी गई.

Written By R.B. SinghEdited ByRanjana Kahar
Published: Jul 23, 2026, 07:40 AM IST|Updated: Jul 23, 2026, 07:40 AM IST
AI का गलत इस्तेमाल महंगा पड़ा, ट्रांसफर रुकवाने के लिए बनाया मंत्री का फर्जी लेटर, MPW सस्पेंड

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आर.बी. सिंह, टीकमगढ़ से रिपोर्टर हैं

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