AI का गलत इस्तेमाल महंगा पड़ा, ट्रांसफर रुकवाने के लिए बनाया मंत्री का फर्जी लेटर, MPW सस्पेंड

मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के गलत इस्तेमाल और फर्जावाड़े का एक अनोखा मामला सामने आया है. यहां गोर हेल्थ सेंटर में पदस्थ एक मल्टी-पर्पज वर्कर (MPW) ने अपने तबादला आदेश को रद्द करवाने के लिए AI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जिले की प्रभारी मंत्री कृष्णा गौर के नाम से एक फर्जी सरकारी लेटर तैयार किया. हालांकि यह पत्र मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) को सौंपी गई थी, लेकिन जिला कलेक्टर विवेक को मंत्री के नाम की स्पेलिंग में गलती देखकर शक हुआ. जांच में पत्र कथित रूप से फर्जी पाया गया, जिसके बाद कर्मचारी को सस्पेंड कर दिया गया. कलेक्टर ने पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर इस मामले की विस्तृत जांच करने का अनुरोध किया है.