AI का गलत इस्तेमाल महंगा पड़ा, ट्रांसफर रुकवाने के लिए बनाया मंत्री का फर्जी लेटर, MPW सस्पेंड

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मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के गलत इस्तेमाल और फर्जावाड़े का एक अनोखा मामला सामने आया है. यहां गोर हेल्थ सेंटर में पदस्थ एक मल्टी-पर्पज वर्कर (MPW) ने अपने तबादला आदेश को रद्द करवाने के लिए AI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जिले की प्रभारी मंत्री कृष्णा गौर के नाम से एक फर्जी सरकारी लेटर तैयार किया. हालांकि यह पत्र मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) को सौंपी गई थी, लेकिन जिला कलेक्टर विवेक को मंत्री के नाम की स्पेलिंग में गलती देखकर शक हुआ. जांच में पत्र कथित रूप से फर्जी पाया गया, जिसके बाद कर्मचारी को सस्पेंड कर दिया गया. कलेक्टर ने पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर इस मामले की विस्तृत जांच करने का अनुरोध किया है.
ट्रांसफर रुकवाने के लिए बनाया मंत्री का फर्जी लेटर
दरअसल, यह पूरा मामला टीकमगढ़ जिले के गोर स्वास्थ्य केंद्र का है, जहां पदस्थ एमपीडब्ल्यू (मल्टी पर्पस वर्कर) के.एल. बंशकार का 7 जुलाई 2026 को स्वास्थ्य केंद्र दरगुवां में तबादला हुआ था. आरोप है कि तबादला रद्द करवाने के लिए उन्होंने AI का इस्तेमाल करके प्रभारी मंत्री कृष्णा गौर के नाम से एक कथित फर्ज़ी पत्र तैयार किया. यह पत्र टीकमगढ़ के CMHO डॉ. ओ.पी. अनुरागी को सौंपा गया, जिसमें तबादला आदेश रद्द करने और MPW कर्मचारी को उनके मूल हेल्थ सेंटर पर ही बनाए रखने का निर्देश दिया गया था.
कलेक्टर ने दिए जांच के आदेश
CMHO ने संबंधित फाइल नोटिंग के साथ वह पत्र कलेक्टर विवेक श्रोत्रिय को भेजा. दस्तावेज की जांच करने पर कलेक्टर को मंत्री के नाम में स्पेलिंग की गलती दिखी. इस गड़बड़ी के आधार पर पत्र की असलियत पर शक होने पर, उन्होंने तुरंत जांच के आदेश दिए. जांच में पत्र के कथित तौर पर फर्जी होने की बात सामने आने के बाद, आरोपी कर्मचारी को सस्पेंड कर दिया गया है और कलेक्टर ने टीकमगढ़ के पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर मामले की विस्तृत जांच का अनुरोध किया है.
वहीं कलेक्टर का कहना है कि मामला प्रभारी मंत्री के नाम से जुड़ा होने के कारण इसकी विस्तृत जांच के लिए पुलिस अधीक्षक को पत्र भेजा गया है. अब पुलिस इस बात की जांच करेगी कि क्या निलंबित कर्मचारी के अलावा कोई और भी इस कथित फर्जीवाड़े में शामिल था.
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