किसानों के साथ बड़ा खेल! असली DAP के नाम पर निकली काली मिट्टी, बोरी खुलते ही उड़ गए होश

Tikamgarh Fake fertilizer: मध्य प्रदेश में जहाँ किसानों को समय पर खाद मुहैया नहीं कराया जा रहा, वहीँ एक तरफ किसानों के बीच खाद संकट गहराता जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ खाद वितरण के नाम पर नकली खाद बेचे जा रहे हैं.हैरानी की बात तो ये है कि धड़ल्ले से और खुलेआम किसानों को महँगे दामों में खाद बेची जा रही है.टीकमगढ़ जिले से भी नकली खाद का मामला उजागर हुआ है.

खाद के नाम पर किसानों से धोखा

मामला बड़ागाँव धसान कस्बे का है.यहाँ कुछ किसानों ने प्राइवेट दुकानदार से खाद की कुछ बोरियाँ खरीदीं.बोरियाँ बिल्कुल सही सलामत थीं.देखकर आप बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि उसमें नकली माल भरा गया होगा.हालाँकि, जब बोरियों की जाँच की गई तो जो सच सामने आया, उसे देख हर कोई हैरान है.

हजारों में बेची गईं बोरियाँ

बोरियों की जब जाँच की गई तो पाया गया कि उन बोरियों में असली खाद की जगह नकली खाद भरा हुआ है.किसानों को नकली डीएपी खाद बेची गई थी.किसानों से इन बोरियों का मूल्य पूछा गया तो दाम 1800 रुपये बताया गया.जब खाद बोरी से बाहर निकाल कर उस पर पानी डाल कर रगड़कर देखा गया तो खाद की जगह शुद्ध मिट्टी और काला रंग निकला.

ट्रस्टेड दुकानदार से खरीदें खाद

मामला उजागर होते ही बड़ागाँव तहसीलदार, पलक जैन ने खाद की बोरियाँ लेकर कृषि विभाग को जाँच के लिए सौंपी हैं और किसानों से ट्रस्टेड दुकानदार से खाद खरीदने की अपील की है.साथ ही किसी थर्ड पार्टी से खाद खरीदने से साफ मना किया है.इस मामले में रिपोर्ट आने के बाद संबंधित दुकानदार के खिलाफ कार्यवाही करने की बात कही गई है.रिपोर्ट: आर.बी. सिंह, टीकमगढ़