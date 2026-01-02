हाथों में हथकड़ी... पैरों में बेड़ियां; मौत के जबड़े से बेटी को छीन लाया पिता, अब भीषण ठंड में 2000KM करेंगे तक 'दंडवत' सफर

Father Walks Rolling Journey for Daughter: औलाद की सलामती के लिए एक पिता किस हद तक जा सकता है, इसकी मिसाल महाराष्ट्र के अमरावती जिले के रहने वाले देवीदास दे रहे हैं. उनकी बेटी को कुछ समय पहले जोरदार करंट लग गया था, जिससे उसकी हालत बेहद गंभीर हो गई थी. डॉक्टरों ने भी हाथ खड़े कर दिए थे और बेटी के बचने की उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी थी. ऐसे कठिन वक्त में एक बेबस लेकिन आस्था से भरे पिता ने माता वैष्णो देवी से मनौती मांगी कि अगर उसकी बेटी की जान बच गई, तो वह मां के दरबार में लुढ़कते हुए हाजिरी लगाएगा. यह सिर्फ एक मन्नत नहीं, बल्कि एक पिता की आखिरी उम्मीद थी.

मां वैष्णो देवी की कृपा से बेटी की जान बच गई और प्लास्टिक सर्जरी के बाद वह धीरे-धीरे सामान्य जीवन की ओर लौट आई. बेटी के ठीक होते ही देवीदास ने अपनी कसम निभाने का फैसला किया. कड़ाके की ठंड के बावजूद वे अमरावती से सड़क मार्ग के जरिए माता वैष्णो देवी के दरबार के लिए निकल पड़े. वे पैदल नहीं, बल्कि लुढ़कते हुए अपनी यात्रा पूरी कर रहे हैं. यह यात्रा न सिर्फ शारीरिक रूप से कठिन है, बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी बेहद चुनौतीपूर्ण है, लेकिन पिता का संकल्प अडिग है.

साइकिल पर रखा है सामान

देवीदास के साथ इस कठिन यात्रा में उनका एक साथी भी है, जो साइकिल से चलता है और उसी साइकिल पर रोजमर्रा का जरूरी सामान रखा जाता है. देवीदास के हाथ और पैर में लोहे की जंजीरें बंधी हैं, जिससे उनका प्रण और भी कठोर दिखाई देता है. वे रोजाना करीब 10 से 12 किलोमीटर तक लुढ़कते हुए सफर तय कर लेते हैं. जहां शाम को कोई सुरक्षित जगह मिल जाती है, वहीं रुक जाते हैं और सुबह होते ही फिर अपनी यात्रा शुरू कर देते हैं. अब तक वे करीब 850 किलोमीटर का सफर पूरा कर चुके हैं.

1200 किमी की यात्रा बाकी

इस समय देवीदास मध्यप्रदेश के टीकमगढ़ जिले से गुजर रहे हैं और उनके सामने अभी करीब 1200 किलोमीटर की यात्रा बाकी है, जिसे वे लगभग 60 दिनों में पूरा करने का संकल्प लिए हुए हैं. उनका कहना है कि यह यात्रा बेटी की जिंदगी के लिए भगवान का धन्यवाद है. एक पिता का यह जज्बा समाज को यह सोचने पर मजबूर करता है कि बेटियां किसी से कम नहीं होतीं. बेटी की जान बचाने और उसके लिए इतना बड़ा त्याग करने वाला यह संकल्प उन परिवारों के लिए संदेश है, जहां आज भी बेटों को बेटियों से ऊपर माना जाता है.

