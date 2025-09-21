CM हेल्पलाइन पर शिकायत करने से पहले हो जाएं सावधान! वरना नगरपालिका करेगी ऐसा कचरा, हो जाएंगे तबाह

Tikamgarh News: टीकमगढ़ से नगरपालिका का अजीबो-गरीब कारनामा सामने आया है. जहां एक युवक अपने घर के सामने की नाली सफाई कराने के लिए सीएम हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत की तो नपा ने उसके घर के सामने पूरे शहर का कचरा लाकगर फेंक दिया.
Trending Photos
टीकमगढ़ । अजब मध्य प्रदेश की गजब कहानी टीकमगढ़ शहर से आई है. जहां एक युवक को सीएम हेल्पलाइन में नगर पालिका की शिकायत करना उस समय पड़ भारी गया, जब आज सुबह सुबह नगर पालिका की कचरा गाड़ी उसके घर के सामने शहर भर से एकत्रित किया हुआ कचरा उसके व उसके पड़ोसी के घर के सामने यह कहते हुए फेंक कर चले गए की और करो सीएम हेल्प लाइन में शिकायत.
यही नहीं टीकमगढ़ नगर पालिका की कचरा गाड़ी से कचरा डालने का एक सीसीटीवी वीडियो भी आया सामने, जिसमें साफ दिख रहा है कि कचरा गाड़ी घर के दरवाजे पर कचरा गिरा रही है.
जानिए पूरा मामला
दरअसल, यह पूरा मामला टीकमगढ़ शहर के पुरानी टेहरी वार्ड का है, जहां के रहने वाले हरिशंकर खरे ने नगर पालिका के खिलाफ शासन की चलने वाली सीएम हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज कराई थी. हरिशंकर ने शिकायत किया कि उनके घर के सामने की नालियों की सफाई नहीं हो रही है, इस बावत नगर पालिका के कर्मचारियों ने हरिशंकर खरे से कई दफा कहा की वे अपनी शिकायत वापिस ले ले, लेकिन उनके द्वारा शिकायत वापिस नहीं ली गई.
और करो सीएम हेल्प लाइन नंबर पर शिकायत
जब हरिशंकर खरे ने शिकायत वापस नहीं ली तो आज नगर पालिका की कचरा गाड़ी उनके व पड़ोसी के घर के सामने कचरे से भरी गाड़ी खाली करते हुए पूरा कचरा फैला दिया और यह कहते हुए चले गए की और करो सीएम हेल्पलाइन में शिकायत, नगर पालिका के इस कृत्य से जहां मोहल्ले वासी तो नाराज है ही, वहीं पास में देवी मंदिर होने के चलते मंदिर के ही पास कल से प्रारंभ हो रहे नवरात्रि में दुर्गा प्रतिमा की स्थापना होनी है, जिसके चलते देवी प्रतिमा स्थापना कमेटी के लोगों मे भारी रोष व्याप्त है. वहीं आज छुट्टी का दिन होने के चलते नगर पालिका के अधिकारी इस मामले में कुछ भी कहने से बचते नजर आ रहे हैं. देशभर में स्वच्छता अभियान के बीच टीकमगढ़ नगर पालिका की यह हरकत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छता अभियान का खुला माखौल उड़ती नजर आ रही है.
रिपोर्ट- आर.बी. सिंह, जी मीडिया टीकमगढ़
ये भी पढ़ें- म्याऊं-म्याऊं..भौंक-भौंक की वजह से घर में छिड़ा महाभारत; अब दंपति चाहता है तलाक!
मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. भोपाल की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.