CM हेल्पलाइन पर शिकायत करने से पहले हो जाएं सावधान! वरना नगरपालिका करेगी ऐसा कचरा, हो जाएंगे तबाह
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2931305
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

CM हेल्पलाइन पर शिकायत करने से पहले हो जाएं सावधान! वरना नगरपालिका करेगी ऐसा कचरा, हो जाएंगे तबाह

Tikamgarh News: टीकमगढ़ से नगरपालिका का अजीबो-गरीब कारनामा सामने आया है. जहां एक युवक अपने घर के सामने की नाली सफाई कराने के लिए सीएम हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत की तो नपा ने उसके घर के सामने पूरे शहर का कचरा लाकगर फेंक दिया. 

Written By  Shubham Kumar Tiwari|Edited By: Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 21, 2025, 04:32 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

CM हेल्पलाइन पर शिकायत करने से पहले हो जाएं सावधान! वरना नगरपालिका करेगी ऐसा कचरा, हो जाएंगे तबाह

टीकमगढ़ । अजब मध्य प्रदेश की गजब कहानी टीकमगढ़ शहर से आई है. जहां एक युवक को सीएम हेल्पलाइन में नगर पालिका की शिकायत करना उस समय पड़ भारी गया, जब आज सुबह सुबह नगर पालिका की कचरा गाड़ी उसके घर के सामने शहर भर से एकत्रित किया हुआ कचरा उसके व उसके पड़ोसी के घर के सामने यह कहते हुए फेंक कर चले गए की और करो सीएम हेल्प लाइन में शिकायत.

यही नहीं टीकमगढ़ नगर पालिका की कचरा गाड़ी से कचरा डालने का एक सीसीटीवी वीडियो भी आया सामने, जिसमें साफ दिख रहा है कि कचरा गाड़ी घर के दरवाजे पर कचरा गिरा रही है.

जानिए पूरा मामला
दरअसल, यह पूरा मामला टीकमगढ़ शहर के पुरानी टेहरी वार्ड का है, जहां के रहने वाले हरिशंकर खरे ने नगर पालिका के खिलाफ शासन की चलने वाली सीएम हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज कराई थी. हरिशंकर ने शिकायत किया कि उनके घर के सामने की नालियों की सफाई नहीं हो रही है, इस बावत नगर पालिका के कर्मचारियों ने हरिशंकर खरे से कई दफा कहा की वे अपनी शिकायत वापिस ले ले, लेकिन उनके द्वारा शिकायत वापिस नहीं ली गई.

Add Zee News as a Preferred Source

और करो सीएम हेल्प लाइन नंबर पर शिकायत
जब हरिशंकर खरे ने शिकायत वापस नहीं ली तो आज नगर पालिका की कचरा गाड़ी उनके व पड़ोसी के घर के सामने कचरे से भरी गाड़ी खाली करते हुए पूरा कचरा फैला दिया और यह कहते हुए चले गए की और करो सीएम हेल्पलाइन में शिकायत, नगर पालिका के इस कृत्य से जहां मोहल्ले वासी तो नाराज है ही, वहीं पास में देवी मंदिर होने के चलते मंदिर के ही पास कल से प्रारंभ हो रहे नवरात्रि में दुर्गा प्रतिमा की स्थापना होनी है, जिसके चलते देवी प्रतिमा स्थापना कमेटी के लोगों मे भारी रोष व्याप्त है. वहीं आज छुट्टी का दिन होने के चलते नगर पालिका के अधिकारी इस मामले में कुछ भी कहने से बचते नजर आ रहे हैं. देशभर में स्वच्छता अभियान के बीच टीकमगढ़ नगर पालिका की यह हरकत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छता अभियान का खुला माखौल उड़ती नजर आ रही है.

रिपोर्ट- आर.बी. सिंह, जी मीडिया टीकमगढ़

ये भी पढ़ें- म्याऊं-म्याऊं..भौंक-भौंक की वजह से घर में छिड़ा महाभारत; अब दंपति चाहता है तलाक!

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. भोपाल की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.

TAGS

tikamgarh newsmp news

Trending news

bhopal news
म्याऊं-म्याऊं..भौंक-भौंक की वजह से घर में छिड़ा महाभारत; अब दंपति चाहता है तलाक!
Mandsaur News
गरबा प्रैक्टिस से महिला का अपहरण, जबरन घसीटकर ले गए, पुलिस ने 24 घंटे में सुलझाया
baloda bazar cg crime news
फेसबुक चैटिंग करने वाले सावधान! 'पूजा' के चक्कर में आपका भी बैंक बैलेंस हो सकता खाली
damoh news
खाना बनाते समय हुआ बड़ा हादसा, सिलेंडर फटने की आवाज से दहल उठा मोहल्ला
Datia Breaking News
दतिया में बड़ा हादसा, सिंध नदी में 6 बच्चे डूबे, 5 का रेस्क्यू, 1 लापता
Harda news
श्मशान घाट में डरावनी रील बना रहे थे युवक, तभी आई अजीबोगरीब आवाजें, फिर जो हुआ...
mp housing board
अब लॉटरी से नहीं बिकेगी एमपी हाउसिंग बोर्ड की प्रॉपर्टी, अब ऐसे खरीदें प्लॉट-मकान
Navratri 2025
No Drugs...No Love Jihad, इंदौर के गरबा पंडालों में बजरंग दल की सख्त गाइडलाइन
Singrauli news
सिंगरौली में सोने की खुदाई जल्द होगी शुरू! निकलेगा इतना गोल्ड, 23 हेक्टेयर जमीन पर..
bastar news
मुरिया दरबार में पहली बार होंगे शामिल अमित शाह, बस्तर दशहरा का पीएम को भी निमंत्रण
;