टीकमगढ़ में भीषण सड़क हादसा, इंदौर से आ रही यात्री बस पलटी, मची चीख-पुकार

Tikamgarh News: टीकमगढ़ में इंदौर से आ रही महाकाल ट्रांसपोर्ट कंपनी की एक यात्री बस दूसरे वाहन को ओवरटेक करने की कोशिश में पलट गई, जिससे 12 यात्री घायल हो गए. यह दुर्घटना सागर रोड पर गोगा वेर मंदिर के पास हुई.
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Tikamgarh News: मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ, जब यात्रियों से भरी एक बस पलट गई. यह घटना कोतवाली पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत सागर रोड पर स्थित गोगा वेर मंदिर के पास हुई. मिली जानकारी के अनुसार महाकाल ट्रांसपोर्ट कंपनी की एक यात्री बस इंदौर से टीकमगढ़ की ओर जा रही थी. रास्ते में जब बस सागर रोड पर पहुंची तो सामने से आ रहे एक वाहन को साइड क्रॉसिंग देने के चक्कर में ड्राइवर का बस पर से नियंत्रण हट गया, जिसके चलते बस सड़क से उतरकर पलट गई.
हादसे में 12 यात्री घायल
हादसे के समय बस में बड़ी संख्या में यात्री सवार थे. बस के पलटते ही घटनास्थल चीख-पुकार और रोने-धोने की आवाजों से गूंज उठा. स्थानीय ग्रामीणों और राहगीरों से मिली जानकारी पर कार्रवाई करते हुए, कोतवाली पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और घायल यात्रियों को बस से बाहर निकाला. इस दुर्घटना में 12 यात्री घायल हुए हैं, जिन्हें एम्बुलेंस की सहायता से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
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घायलों को देखने पहुंचे कलेक्टर
घटना की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर ने जिला अस्पताल का दौरा किया, घायलों से मुलाकात की और उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली. कलेक्टर ने सिविल सर्जन और मौके पर मौजूद डॉक्टरों को सख्त निर्देश दिए कि सभी घायल व्यक्तियों को बेहतर चिकित्सा उपचार सुनिश्चित किया जाए. फिलहाल पुलिस मामले की जांच शुरू कर दी है.
मौके पर पहुंचने के बाद पुलिस ने बताया कि सभी घायल लोगों को इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंचा दिया गया है. कुछ यात्रियों को सिर में गंभीर चोटें आई हैं, जबकि ज्यादातर लोगों को मामूली चोटें ही लगी हैं. पुलिस फिलहाल इस घटना के कारणों की जांच कर रही है. इस बीच टीकमगढ़ के SDO राहुल कटरे ने बताया कि दुर्घटना की जानकारी सुबह लगभग 8:00 बजे मिली थी. घटनास्थल पर तुरंत एम्बुलेंस भेजी गईं, जिनके साथ कोतवाली पुलिस थाने के कर्मी भी मौजूद थे. इस दुर्घटना में कुल 11 लोग घायल हुए हैं.
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