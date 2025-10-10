Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2955268
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

पिता की प्यास बुझाने गई 4 साल की मासूम रहस्यमयी तरीके से गायब, टीकमगढ़ में मचा हड़कंप

Tikamgarh News: मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में एक 4 वर्षीय बच्ची के रहस्यमय तरीके से गायब होने की खबर सामने आई है. बताया जा रहा है कि खेतों पर फसल कटाई के दौरान बच्ची पानी भरने के लिए गई हुई थी. लेकिन तभी से लापता है. इस मामले में पुलिस जांच में जुटी हुई है.

 

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Oct 10, 2025, 07:25 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मासूम रहस्यमयी तरीके से गायब
मासूम रहस्यमयी तरीके से गायब

Tikamgarh Girl Missing: टीकमगढ़ जिले के बड़ागांव कस्बे में खेत पर परिवार के साथ मौजूद 4 वर्षीय बच्ची रहस्यमय तरीके से गायब हो गई. दरअसल, इन दिनों खेतों पर फसलों की कटाई चल रही है. ऐसे में बड़ागांव कस्बा निवासी रामकिशोर कुशवाहा भी अपने पूरे परिवार के साथ अपने खेत पर मूंगफली की कटाई में जुटा हुआ था. तभी प्यास लगने पर परिवार के साथ मौजूद 4 वर्षीय गंगा बोतल लेकर खेत पर बनी पानी की टंकी पर पानी लेने पहुंची, जहां पहले से मौजूद बच्ची के चाचा छोटू कुशवाहा ने गंगा की बोतल में पानी भरकर दिया और इसके बाद वह भी कटाई में जुट गया.

कुछ देर बाद जब गंगा पानी लेकर खेत में काम कर रहे माता-पिता तक नहीं पहुंची, तो परिवार के लोगों ने उसे आसपास तलाशना शुरू किया, लेकिन बच्ची कहीं नहीं मिली. इसके बाद परिवार ने खेत से बच्ची के इस तरह अचानक गायब हो जाने की सूचना बड़ागांव थाने में दी. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास के खेतों, नालों व झाड़ियों में देर रात तक खोजबीन की, लेकिन बच्ची का कोई पता नहीं चला.

तलाश में जुटी पुलिस
48 घंटे बीत जाने के बाद भी 4 वर्षीय गंगा का कोई सुराग नहीं मिल सका है. आज फिर पुलिस की अलग-अलग टीमों और एसडीआरएफ ने डॉग स्क्वॉड व ड्रोन की मदद से पूरे इलाके में तलाशी अभियान चलाया, लेकिन बच्ची का कुछ पता नहीं चला. रहस्यमय तरीके से गायब हुई मासूम गंगा को लेकर पूरे गांव में दहशत है, वहीं परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है. (रिपोर्टः सत्येंद्र परमार, टीकमगढ़)

Add Zee News as a Preferred Source

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले "टीकमगढ़" की हर खबर सबसे पहले आपके पास,  क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

tikamgarh newsMP Crime News

Trending news

Chhindwara News
छिंदवाड़ा में फिर एक मासूम ने तोड़ा दम, कफ सिरप से एमपी में अब तक 24 बच्चों की मौत
mp news
धनकुबेर निकला PWD का इंजीनियर, कैश गिनने के लिए बुलानी पड़ी नोट गिनने की मशीनें
mp news
महिला को जंजीरों से पीटा, गर्म सिक्कों से जलाया... प्रेत निकालने के नाम पर हैवानियत
CG News
वन विभाग की नाक के नीचे जलाए गए लाखों पौधे, 1 हेक्टेयर राजस्व भूमि पर हुआ कब्जा
mp news
बैतूल में सांप्रदायिक तनाव, RSS प्रचारक पर हमले के बाद मुलताई शहर बंद, 2 पक्ष भिड़े
mandla news
20 घंटे से लापता थी छात्रा, अगली सुबह क्लास में मिली बेसुध; कटी चोटी ने उलझाया मामला
MP Crime News
4 बजे हत्या, 8 बजे मायके फरार... पत्नी ने पति का हंसिए से काटा गला, ऐसे हुई गिरफ्तार
Karwa chauth 2025
करवा चौथ पर साल में एक बार खुलता है यह अनूठा मंदिर, भक्तों को मिलता है विशेष प्रसाद
Cough Syrup Death
CBI करेगी कप सिरप मौत मामले की जांच? SC करेगा फैसला, जा चुकी है 22 बच्चों की जान
MP Crime News
परिवार को पीटा, प्रेग्नेंट बहू का किया अपहरण, बदमाशों ने गांव में घुसकर किया किडनैप