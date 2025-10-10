पिता की प्यास बुझाने गई 4 साल की मासूम रहस्यमयी तरीके से गायब, टीकमगढ़ में मचा हड़कंप

Tikamgarh News: मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में एक 4 वर्षीय बच्ची के रहस्यमय तरीके से गायब होने की खबर सामने आई है. बताया जा रहा है कि खेतों पर फसल कटाई के दौरान बच्ची पानी भरने के लिए गई हुई थी. लेकिन तभी से लापता है. इस मामले में पुलिस जांच में जुटी हुई है.
Tikamgarh Girl Missing: टीकमगढ़ जिले के बड़ागांव कस्बे में खेत पर परिवार के साथ मौजूद 4 वर्षीय बच्ची रहस्यमय तरीके से गायब हो गई. दरअसल, इन दिनों खेतों पर फसलों की कटाई चल रही है. ऐसे में बड़ागांव कस्बा निवासी रामकिशोर कुशवाहा भी अपने पूरे परिवार के साथ अपने खेत पर मूंगफली की कटाई में जुटा हुआ था. तभी प्यास लगने पर परिवार के साथ मौजूद 4 वर्षीय गंगा बोतल लेकर खेत पर बनी पानी की टंकी पर पानी लेने पहुंची, जहां पहले से मौजूद बच्ची के चाचा छोटू कुशवाहा ने गंगा की बोतल में पानी भरकर दिया और इसके बाद वह भी कटाई में जुट गया.
कुछ देर बाद जब गंगा पानी लेकर खेत में काम कर रहे माता-पिता तक नहीं पहुंची, तो परिवार के लोगों ने उसे आसपास तलाशना शुरू किया, लेकिन बच्ची कहीं नहीं मिली. इसके बाद परिवार ने खेत से बच्ची के इस तरह अचानक गायब हो जाने की सूचना बड़ागांव थाने में दी. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास के खेतों, नालों व झाड़ियों में देर रात तक खोजबीन की, लेकिन बच्ची का कोई पता नहीं चला.
तलाश में जुटी पुलिस
48 घंटे बीत जाने के बाद भी 4 वर्षीय गंगा का कोई सुराग नहीं मिल सका है. आज फिर पुलिस की अलग-अलग टीमों और एसडीआरएफ ने डॉग स्क्वॉड व ड्रोन की मदद से पूरे इलाके में तलाशी अभियान चलाया, लेकिन बच्ची का कुछ पता नहीं चला. रहस्यमय तरीके से गायब हुई मासूम गंगा को लेकर पूरे गांव में दहशत है, वहीं परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है. (रिपोर्टः सत्येंद्र परमार, टीकमगढ़)
