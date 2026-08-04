प्रेमिका ने किया ब्लॉक, युवक ने महुआ के पेड़ पर फांसी लगाकर दी जान, मौत से पहले बनाया वीडियो वायरल

प्रेमिका ने किया ब्लॉक

इसी बीच रामलखन काम की तलाश में दिल्ली चला गया और वहीं रहकर मजदूरी करने लगा. हालांकि, इस दौरान भी दोनों के बीच मोबाइल और सोशल मीडिया के माध्यम से बातचीत होती रही. लेकिन कुछ दिन पहले वंदना ने अपने प्रेमी रामलखन से मोबाइल पर बातचीत कम कर दी और सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उसे अचानक ब्लॉक कर दिया. इस बात से परेशान रामलखन काम छोड़कर दिल्ली से वापस अपने गांव हथेरी पहुंचा और उसने अपनी प्रेमिका से मिलने का प्रयास किया, लेकिन वंदना ने उससे मिलने से साफ इनकार कर दिया. इसी बीच रामलखन को गांव में ही जानकारी मिली कि वंदना का विवाह उसके परिजनों ने कहीं और तय कर दिया है.