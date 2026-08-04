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प्रेमिका ने किया ब्लॉक, युवक ने महुआ के पेड़ पर फांसी लगाकर दी जान, मौत से पहले बनाया वीडियो वायरल

Tikamgarh News: टीकमगढ़ में प्रेमिका ने प्रेमी को ब्लॉक कर दिया तो किए जाने बाद युवक ने महुआ के पेड़ पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. युवक की मौत से पहले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है.

Written By R.B. SinghEdited ByManish kushawah
Published: Aug 04, 2026, 11:31 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 11:31 PM IST
प्रेमिका ने किया ब्लॉक, युवक ने महुआ के पेड़ पर फांसी लगाकर दी जान, मौत से पहले बनाया वीडियो वायरल
Image Credit: ZEE MEDIA

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आर.बी. सिंह, टीकमगढ़ से रिपोर्टर हैं

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