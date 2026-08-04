प्रेमिका ने किया ब्लॉक, युवक ने महुआ के पेड़ पर फांसी लगाकर दी जान, मौत से पहले बनाया वीडियो वायरल

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Tikamgarh Suicide Case: मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में प्रेम प्रसंग कसे जुड़ा एक दुखद मामला सामने आया है. मोहनगढ़ थाना क्षेत्र के हथेरी गांव में 22 वर्षीय युवक ने कथित तौर पर प्रेमिका द्वारा बातचीत बंद करने और उसका विवाह कहीं अन्य तय होने की जानकारी मिलने के बाद महुआ के पेड़ पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. युवक ने मौत से पहले एक वीडियो भी बनाया, जो सोशल मीडिया पर वायरल बताया जा रहा है. सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव का पंचनामा तैयार किया, पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है.
दरअसल, यह पूरा मामला टीकमगढ़ जिले के मोहनगढ़ थाना क्षेत्र के हथेरी गांव का है, जहां का रहने वाला 22 वर्षीय युवक रामलखन अहिरवार अपने ही गांव की एक युवती वंदना को अपना दिल दे बैठा. दोनों का प्यार परवान चढ़ा तो मिलने के साथ-साथ मोबाइल और सोशल मीडिया को बातचीत का जरिया बना लिया.
प्रेमिका ने किया ब्लॉक
इसी बीच रामलखन काम की तलाश में दिल्ली चला गया और वहीं रहकर मजदूरी करने लगा. हालांकि, इस दौरान भी दोनों के बीच मोबाइल और सोशल मीडिया के माध्यम से बातचीत होती रही. लेकिन कुछ दिन पहले वंदना ने अपने प्रेमी रामलखन से मोबाइल पर बातचीत कम कर दी और सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उसे अचानक ब्लॉक कर दिया. इस बात से परेशान रामलखन काम छोड़कर दिल्ली से वापस अपने गांव हथेरी पहुंचा और उसने अपनी प्रेमिका से मिलने का प्रयास किया, लेकिन वंदना ने उससे मिलने से साफ इनकार कर दिया. इसी बीच रामलखन को गांव में ही जानकारी मिली कि वंदना का विवाह उसके परिजनों ने कहीं और तय कर दिया है.
खेतों में भटकता रहा
इसके बाद से रामलखन गांव के खेतों में एकांत स्थानों पर भटकता रहा और मोबाइल से वीडियो बनाता रहा. सोमवार सुबह उसने मरने से पहले अपना आखिरी वीडियो बनाया, जिसमें उसने अपनी मृत्यु के लिए वंदना को बेवफा बताते हुए उसे जिम्मेदार ठहराया. इसके बाद उसने खेत में लगे महुआ के पेड़ पर फांसी लगाकर अपनी जान दे दी.
गांव में पसरा सन्नाटा
घटना के बाद पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. वहीं, परिजन इस मामले में कुछ भी बताने या बोलने को तैयार नहीं हैं. उधर, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पंचनामा तैयार किया, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया और उसके बाद शव परिजनों को सौंप दिया. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.
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