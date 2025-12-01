टीकमगढ़ में बड़ी वारदात, जमीनी विवाद में 3 सगे भाईयों की हत्या, कुल्हाड़ी, लाठी-डंडों से किया हमला

Tikamgarh Murder Case: मध्यप्रदेश के टीकमगढ़ जिले में जमीनी विवाद को लेकर एक गंभीर और नृशंस घटना सामने आई है. जहां जतारा थाना इलाके के राजनगर सिमरा हार गांव में लंबे समय से चल रहा झगड़ा खूनी संघर्ष में बदल गया, जिसमें तीन भाइयों की मौत हो गई. विवाद में कई अन्य घायल हो गए है. वहीं घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए. पुलिस अब उनकी तलाश कर रही है.

जमीनी विवाद में 3 सगे भाईयों की हत्या

दरअसल, टीकमगढ़ जिले के जतारा थाना क्षेत्र के राजनगर सिमरा हार गांव में दो पक्षों के बीच लंबे समय से जमीन का विवाद चल रहा था. आज जब एक पक्ष के लोग हथियारों से लैस ट्रैक्टर लेकर विवादित जमीन पर हल चलाने पहुंचे तो दूसरे पक्ष के लोगों ने इसका विरोध किया और उन्हें खेत जोतने से रोकने लगे. इसी बात पर पहले दोनों पक्षों में कहासुनी और गाली-गलौज हुई, फिर यह विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया, जिसमें हमलावरों ने कुल्हाड़ी, लाठी और रॉड से एक पक्ष के तीन सगे भाइयों रामलाल लोधी, चतुर्भुज लोधी और बलराम लोधी की बेरहमी से हत्या कर दी, जबकि चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए.

घायलों में दो महिलाएं भी शामिल

घायलों में दो महिलाएं, एक 7 साल की बच्ची और एक 17 साल का लड़का शामिल हैं. घटना के बाद आरोपी चतुर, पहलवान और दूसरे लोग मौके से भाग गए. जतारा पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों को पकड़ने के लिए स्पेशल टीमें बनाई हैं, जो अलग-अलग जगहों पर छापेमारी कर रही हैं.

जानिए पूरा मामला

घटना के बारे में मृतक के परिवार वालों ने बताया कि राजनगर हार में करीब 6 बीघा ज़मीन उनके चाचा घनश्याम लोधी के नाम पर रजिस्टर्ड थी. घनश्याम लोधी की मौत के बाद इस ज़मीन के मालिकाना हक को लेकर लंबे समय से झगड़ा चल रहा था. आज जब आरोपी ट्रैक्टर लेकर ज़मीन जोतने पहुंचे तो मृतक के परिवार वालों ने विरोध किया, जिससे तीखी बहस हो गई. बात बढ़ गई और कुछ ही देर में चतुर और पहलवान के साथ आए करीब दो दर्जन लोगों ने पीड़ितों पर लाठी, रॉड और कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, जिससे तीन लोगों की मौत हो गई.