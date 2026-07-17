/मेडिकल कॉलेज, सांदीपनि विद्यालयों की सौगात... लाड़ली बहनों पर CM मोहन यादव का बड़ा बयान, टीकमगढ़ के लिए खोला 189 करोड़ का खजाना

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि एक समान कानून लागू होने पर मुस्लिम बहनों को उनके अधिकार मिलेंगे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मध्यप्रदेश विवाह, तलाक और वसीयत के लिए समान कानून लागू करने की दिशा में बढ़ रहा है. बुंदेलखंड बदल रहा है. विपक्ष की सरकारों ने यहां के किसानों के लिए कुछ नहीं किया. बुंदेलखंड के किसानों ने पानी के अभाव में गरीबी झेली और कठिनाइयां उठाई हैं. उन्होंने पलायन का दंश भी झेला है. लेकिन अब केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के माध्यम से बुंदेलखंड समृद्ध बनेगा. उन्होंने कहा कि यह क्षेत्र खेती के मामले में पंजाब और हरियाणा को पीछे छोड़ेगा. कांग्रेसियों ने कभी नदी जोड़ो परियोजना के लिए काम नहीं किया. अब झूठे आंदोलन कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने कभी किसानों के लिए कोई अच्छा काम नहीं किया. प्रदेश में 55 साल कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन नदी परियोजनाओं से कभी किसानों को लाभ नहीं दिया.