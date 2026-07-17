/मेडिकल कॉलेज, सांदीपनि विद्यालयों की सौगात... लाड़ली बहनों पर CM मोहन यादव का बड़ा बयान, टीकमगढ़ के लिए खोला 189 करोड़ का खजाना

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मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बुंदेलखंड के विकास को रफ्तार देते हुए टीकमगढ़ जिले के लिए सौगातों का बड़ा पिटारा खोला है. खरगापुर में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम के दौरान सीएम ने जिले को ₹189 करोड़ से अधिक लागत के 72 विकास कार्यों की बड़ी सौगात दी. इसमें सबसे महत्वपूर्ण घोषणा टीकमगढ़ में एक सर्वसुविधायुक्त नया मेडिकल कॉलेज खोलने और तीन नए सांदीपनि विद्यालयों की स्थापना को लेकर रही, जो आने वाले समय में इस पूरे क्षेत्र की स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था की सूरत बदल कर रख देंगे.
इस मौके पर मुख्यमंत्री ने न केवल बुनियादी ढांचे को मजबूत करने वाले प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और भूमि-पूजन किया, बल्कि मंच से 'लाड़ली बहना योजना' और समान नागरिक संहिता (UCC) को लेकर भी कई बड़ी और नीतिगत बातें कहीं. सीएम ने साफ किया कि सरकार बिना किसी भेदभाव के समाज के हर वर्ग की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, चाहे वह 'बहन रानी' हो या 'बहन रुखसाना'.
सांदीपनि विद्यालयों के साथ अन्य विकास कार्यों की सौगात
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि आज टीकमगढ़ को अमृत भारत रेलवे स्टेशन, नए सांदीपनि विद्यालयों के साथ अलग-अलग विकास कार्यों की सौगात मिली है. इनमें जतारा, खरगापुर और बड़ा गांव में नवनिर्मित सांदीपनि विद्यालय शामिल हैं. भविष्य में युवा पीढ़ी को पढ़ने और आग बढ़ने के लिए जैसे विद्यालय चाहिए, आज वैसे विद्यालय मिल रहे हैं. बदलते समय में सांदीपनि विद्यालय के माध्यम से बच्चों को संस्कारों के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जा रही है. ये विद्यालय भगवान श्रीकृष्ण और सुदामा की मित्रता के पर्याय बने हैं. जीवन में मित्रों का महत्व भी सगे संबंधियों की तरह है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार लाड़ली बहनों को आर्थिक सशक्तिकरण के लिए निरंतर सौगात दे रही है.
किसान के लिए कांग्रेस ने कुछ नहीं किया: सीएम
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि एक समान कानून लागू होने पर मुस्लिम बहनों को उनके अधिकार मिलेंगे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मध्यप्रदेश विवाह, तलाक और वसीयत के लिए समान कानून लागू करने की दिशा में बढ़ रहा है. बुंदेलखंड बदल रहा है. विपक्ष की सरकारों ने यहां के किसानों के लिए कुछ नहीं किया. बुंदेलखंड के किसानों ने पानी के अभाव में गरीबी झेली और कठिनाइयां उठाई हैं. उन्होंने पलायन का दंश भी झेला है. लेकिन अब केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के माध्यम से बुंदेलखंड समृद्ध बनेगा. उन्होंने कहा कि यह क्षेत्र खेती के मामले में पंजाब और हरियाणा को पीछे छोड़ेगा. कांग्रेसियों ने कभी नदी जोड़ो परियोजना के लिए काम नहीं किया. अब झूठे आंदोलन कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने कभी किसानों के लिए कोई अच्छा काम नहीं किया. प्रदेश में 55 साल कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन नदी परियोजनाओं से कभी किसानों को लाभ नहीं दिया.
अन्नदाता की समृद्धि के लिए हर प्रयास कर रही सरकार
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में वर्ष 2002-03 तक सिंचाई का रकबा सिर्फ साढ़े 7 लाख हेक्टेयर था. हमारी सरकार में सिंचाई का रकबा बढ़कर 65 लाख हेक्टेयर तक पहुंच गया है. कांग्रेस अपनी नीतियों के कारण देशभर से गाजर घास की तरह खुद-ब-खुद गायब होती जा रही है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सनातन संस्कृति के सभी देवस्थानों को भव्य स्वरूप में विकसित कर रही है. हमारी सरकार एक समान भाव से कार्य करते हुए सभी धर्मों-समाज के लोगों के कल्याण के लिए काम कर रही है.
लाड़ली बहनों पर CM मोहन यादव का बड़ा बयान
सीएम मोहन यादव ने कहा कि लाड़ली बहना योजना के अंतर्गत बहन रानी को भी हर माह 1500 रुपए मिल रहे हैं, तो बहन रुखसाना को भी इस योजना का लाभ दिया जा रहा है. उन्होंने कहा कि किसान कल्याण वर्ष में राज्य सरकार किसानों की समृद्धि के लिए हर संभव प्रयास कर रही है. दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए पशुपालकों को अनुदान दिया जा रहा है. गोशाला खोलने पर प्रति गौमाता 40 रुपए की सहायता प्रदान की जा रही है. अब नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड क माध्यम से दुग्ध उत्पादकों को दूध का उचित दाम मिलने लगा है. उन्होंने कहा कि मछुआरे भाई-बहनों की समृद्धि के लिए राज्य में मत्स्य उत्पादन को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है.