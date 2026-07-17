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मेडिकल कॉलेज, सांदीपनि विद्यालयों की सौगात... लाड़ली बहनों पर CM मोहन यादव का बड़ा बयान, टीकमगढ़ के लिए खोला 189 करोड़ का खजाना

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने टीकमगढ़ जिले के खरगापुर में सांदीपनि विद्यालयों सहित 189 करोड़ से अधिक लागत के 72 विकास कार्यों का भूमि-पूजन और लोकार्पण किया. इसमें पुनर्विकसित टीकमगढ़ रेलवे स्‍टेशन भी शामिल है.

Written ByZee News Desk
Published: Jul 17, 2026, 08:22 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 08:22 PM IST
मेडिकल कॉलेज, सांदीपनि विद्यालयों की सौगात... लाड़ली बहनों पर CM मोहन यादव का बड़ा बयान, टीकमगढ़ के लिए खोला 189 करोड़ का खजाना

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