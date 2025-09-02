MP के इस जिले में 100 से ज्यादा गांवों में नहीं है मुक्तिधाम, सर्वे में हुआ खुलासा

Tikamgarh News: टीकमगढ़ जिले में पिछले दिनों बारिश के मौसम में एक व्यक्ति के अंतिम संस्कार की तस्वीरें वायरल हुई थी, जिसमें तिरपाल और पॉलिथिन लगाकर अंतिम संस्कार किया जा रहा था, क्योंकि गांव में मुक्तिधाम नहीं था, जबकि बारिश तेज हो रही थी. ऐसे में टीकमगढ़ जिले के कलेक्टर विवेक श्रोतिय ने जब इस मामले को लेकर एक सर्वे करवाया तो उसमें बड़ी जानकारी सामने आई है, जिसमें बताया गया कि टीकमगढ़ जिले में 100 से ज्यादा ऐसे गांव हैं, जहां पर मुक्तिधाम की व्यवस्था नहीं है. वहीं इस मामले में अब स्थानीय सांसद और केंद्रीय मंत्री डॉ. वीरेंद्र खटीक ने भी संज्ञान लिया है.

टीकमगढ़ के बल्देवगढ़ से आया था मामला

दरअसल, पिछले दिनों टीकमगढ़ जिले के बल्देवगढ़ जनपद में आने वाले मातौल गांव में मुक्तिधाम की कमी के कारण ग्रामीणों को अंतिम संस्कार के दौरान परेशानियां हुई थी. जहां शव को पन्नी के नीचे रखकर अंतिम संस्कार करना पड़ा था. इस घटना के बाद गांव के लोगों में गुस्सा था. वहीं जब यह मामला स्थानीय सांसद और केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक के पास पहुंचा तो उन्होंने भी समाधान की बात कही, जबकि कलेक्टर के सर्वे में भी पूरी जानकारी सामने आई. जिसके बाद कलेक्टर विवेक श्रोतिय ने बताया कि सांसद निधि और मनरेगा योजना के जरिए टीकमगढ़ जिले के अलग-अलग 100 गांवों में मुक्तिधाम का निर्माण करवाया जाएगा.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ेंः विदिशा का अस्पताल बना लुटेरा! सुविधाओं की कमी से महिला ने सड़क पर दिया बच्चे को जन्म

इस निर्माण कार्य के लिए पहले ही जनपद स्तर से मुक्तिधाम की कमी वाले गांवों की सूची तैयार कर ली गई है. सूची में चिह्नित गांवों में निर्माण कार्य जल्द शुरू हो जाएगा, ताकि ग्रामीणों को अंतिम संस्कार जैसी संवेदनशील सुविधा में किसी भी प्रकार की असुविधा न हो.

बताया जा रहा है कि मंगलवार को इस मामले में कलेक्टर विवेक श्रोतिय ने अधिकारियों की एक बैठक भी बुलाई थी, जिसमें जिला पंचायत के अधिकारी भी मौजूद थे. कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे मुक्तिधाम निर्माण की प्रक्रिया में तेजी लाएं और ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग करें. ग्रामीणों को अंतिम संस्कार की सुविधा उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिकता है। सांसद निधि और मनरेगा के सहयोग से हम जल्द ही सभी मुक्तिधाम विहीन ग्राम पंचायतों में उचित और स्थायी मुक्तिधाम का निर्माण कराएंगे.

टीकमगढ़ से आरबी सिंह की रिपोर्ट

ये भी पढ़ेंः एमपी कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर लगी मुहर, किसानों-युवाओं पर ज्यादा फोकस

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!