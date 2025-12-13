Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3039900
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

एमपी में खाद लेने पहुंचे किसानों से बदसलूकी, ‘अपनी ऐसी तैसी…’ कहकर तहसीलदार ने यूरिया मांग रहे किसान को जड़ा तमाचा

Tikamgarh Fertilizer Crisis News: मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में खाद की किल्लत से परेशान किसानों को अपमान झेलना पड़ रहा है. टीकमगढ़ के बल्देवगढ़ में यूरिया वितरण के दौरान तहसीलदार पर किसान से अभद्रता और मारपीट के आरोप लगे हैं. घटना का वीडियो वायरल है, प्रशासन की व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Dec 13, 2025, 06:48 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

एमपी में खाद लेने पहुंचे किसानों से बदसलूकी
एमपी में खाद लेने पहुंचे किसानों से बदसलूकी

Tikamgarh Urea Distribution Dispute: मध्य प्रदेश में इन दिनों यूरिया और खाद को लेकर किसानों की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है. खेतों में फसल खड़ी है, लेकिन खाद के लिए किसानों को घंटों लाइन में लगना पड़ रहा है. कई बार मुश्किल से खाद मिलती है, तो कई बार खाली हाथ लौटना पड़ता है. इसी बीच किसानों को अधिकारियों की सख्ती ही नहीं, बल्कि अभद्रता भी झेलनी पड़ रही है. हालात ऐसे बन गए हैं कि खाद पाने के लिए किसानों को अपमान और मारपीट तक सहनी पड़ रही है, जो बेहद चिंताजनक है.

ऐसा ही एक चौंकाने वाला मामला टीकमगढ़ जिले के बल्देवगढ़ विकासखंड से सामने आया है. शुक्रवार को मंगल भवन में यूरिया खाद का वितरण चल रहा था. इसी दौरान बल्देवगढ़ तहसीलदार डॉ. अनिल गुप्ता मौके पर पहुंचे. आरोप है कि उन्होंने किसानों से बेहद खराब भाषा में बात की. खिड़की पर लटके एक किसान को पीछे से चांटा मार दिया और कुछ किसानों को पकड़कर घसीटते हुए लाइन से बाहर कर दिया, जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई.

जिला प्रशासन पर सवाल 
घटना के दौरान एक किसान जब हाथ जोड़कर खाद देने की विनती करने लगा, तो तहसीलदार ने कथित तौर पर उससे कहा, 'अपनी ऐसी तैसी कराओ.' यह सुनकर मौके पर मौजूद किसान सकते में आ गए. किसी ने इस पूरी घटना का वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में अधिकारियों का रवैया साफ दिखाई दे रहा है, जिससे किसानों में भारी नाराजगी है और लोग प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

किसानों ने जताई आपत्ति
वायरल वीडियो के बाद तहसीलदार ने सफाई दी कि कुछ लोग लाइन तोड़कर आगे बढ़ रहे थे, जिस पर अन्य किसानों ने आपत्ति जताई थी. उन्होंने कहा कि इसी वजह से कुछ लोगों को पीछे किया गया. हालांकि किसान इस सफाई से संतुष्ट नहीं हैं. गौरतलब है कि 8 दिसंबर को टीकमगढ़ मुख्यालय में खाद की लाइन में लगे एक किसान की तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई थी, इसके बावजूद जिला प्रशासन अब तक कोई ठोस व्यवस्था नहीं कर सका है.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें "MP BREAKING NEWS IN HINDI" हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास,  क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

mp fertilizer crisis

Trending news

mp news
इंदौर की अनिका के लिए सोनू सूद और बिग बॉस की आवाज ने मांगी मदद, 9 करोड़ की है जरूरत
sagar news
काला हिरण शिकार केस में बड़ा नेटवर्क बेनकाब, फॉरेस्ट रिमांड में चौंकाने वाले खुलासे
Bastar Olympics 2025
'बस्तर बनेगा देश का सबसे विकसित आदिवासी संभाग...', बस्तर से गृहमंत्री ने किया ऐलान
mp news
फेमस होने के लिए गर्दन काटकर सिर के साथ थाने पहुंचा, फिर हुआ फरार, फॉर्म भरने आया था
Makhana Ki Kheti
छत्तीसगढ़ में मखाना की खेती पर जोर, किसानों को 40 फीसदी तक मिलेगी सब्सिडी
mp news
ट्रेन में भिड़े वर्दी वाले! होमगार्ड पर डिप्टी CTI से मारपीट का आरोप, ट्रेन से उतारा
girraj dandotiya
ग्वालियर में पूर्व मंत्री की बेटी की शादी में हुआ कांड, दामाद का 15 लाख हार चोरी...
Bilaspur News
बिलासपुर में बड़े कोल कारोबारियों पर GST की रेड, अंकिता लोखंडे के परिवार में भी छापा
chhattisgarh news
शांति से बैठकर खाना खा रहे थे लोग, अचानक ऊपर से गिरी सीलिंग, कई लोग घायल
bhopal crime news
भोपाल में बेखौफ बदमाशों का आतंक, शादी से लौट रहे युवक को मारी गोली...