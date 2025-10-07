अस्पताल में जन्मे नवजात को झाड़ियों में फेंका, रोने की आवाज सुनकर लोगों ने बचाया, 15 मिनट में 3 संदिग्ध हिरासत में

MP News-मध्यप्रदेश की टीकमगढ़ में मंगलवार शाम को एक नवजात बच्चे को कुछ लोगों ने जिला अस्पताल में झाड़ियों में फेंक दिया. बच्चे को रोने की आवाज सुनकर लोगों ने उसे उठाया और अस्पताल-पुलिस को इसकी सूचना दी. पुलिस ने बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार तीन संदिग्ध लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है.

तीन लोग दिखे संदिग्ध

नवजात को सबसे पहले नरेंद्र सिंह नाम के शख्स से देखा था. नरेंद्र अपने रिश्तेदार को देखने के लिए जिला अस्पताल में आया हुआ था. जहां बच्चा मिला, वहां से थोड़ी ही दूर अस्पताल परिसर में पुलिस चौकी है. बच्चा मिलने की सूचना पुलिस चौकी में दी गई. अस्पताल परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए तो दो बाइक पर दो लोग और एक संदिग्ध महिला नजर आई.

15 मिनट में तीनों को हिरासत में लिया

दावा किया जा रहा है कि इन तीन लोगों ने ही बच्चे को फेंका है. पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर तुरंत कार्रवाई शुरू की. तीनों संदिग्धों को जीवन अस्पताल के पास से पकड़ा गया है. पुलिस की टीम ने महज 15 मिनट के अंदर तीनों को हिरासत में लिया. पकड़े गए आरोपियों में दो युवक और एक महिला शामिल हैं। तीनों ही छतरपुर जिले के घुवारा रहने वाले बताए जा रहे हैं.

अस्पताल में हुई बच्चे की डिलीवरी

शुरूआती जांच में सामने आया है कि बच्चे की डिलीवरी जीवन नर्सिंग होम में कराई गई है. जानकारी के अनुसार, जांच में पता चला है कि बच्चे को नाबालिग ने जन्म दिया है. हालांकि पुलिस ने इसकी पुष्टी अभी तक नहीं की है. सीसीटीवी में दिख रही महिला बच्चे की मां की रिश्तेदार बताई जा रही है. कोतवाली थाना प्रभारी उपेंद्र छारी का कहना है कि मामले की जांच के बाद FIR दर्ज की जाएगी. फिलहाल पकड़े गए लोगों से पूछताछ जारी है.

30 से 34 हफ्ते के बीच का है बच्चा

सिविल सर्जन डॉक्टर अमित शुक्ला ने बताया कि जब नवजात बच्चे को अस्पताल ले लाया गया उस समय ड्यूटी पर शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कमलेश सूत्रकार अस्पताल में मौजूद थे. उन्होंने बताया कि नवजात बच्चा 30 से 34 हफ्ते के बीच का है. उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही है. जिसके चलते हालात गंभीर है. बच्चों को NICU में भर्ती किया गया है.

