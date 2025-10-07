Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2952201
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

अस्पताल में जन्मे नवजात को झाड़ियों में फेंका, रोने की आवाज सुनकर लोगों ने बचाया, 15 मिनट में 3 संदिग्ध हिरासत में

Tikamgarh News-टीकमगढ़ में नवजात बच्चा जिला अस्पताल परिसर में झाड़ियों में मिला. बच्चे के रोने की आवाज सुनकर लोगों ने उसे उठाया और पुलिस को इसकी सूचना दी. मौके पर पहुची पुलिस ने बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Oct 07, 2025, 11:39 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अस्पताल में जन्मे नवजात को झाड़ियों में फेंका, रोने की आवाज सुनकर लोगों ने बचाया, 15 मिनट में 3 संदिग्ध हिरासत में

MP News-मध्यप्रदेश की टीकमगढ़ में मंगलवार शाम को एक नवजात बच्चे को कुछ लोगों ने जिला अस्पताल में झाड़ियों में फेंक दिया. बच्चे को रोने की आवाज सुनकर लोगों ने उसे उठाया और अस्पताल-पुलिस को इसकी सूचना दी. पुलिस ने बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार तीन संदिग्ध लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. 

तीन लोग दिखे संदिग्ध
नवजात को सबसे पहले नरेंद्र सिंह नाम के शख्स से देखा था. नरेंद्र अपने रिश्तेदार को देखने के लिए जिला अस्पताल में आया हुआ था. जहां बच्चा मिला, वहां से थोड़ी ही दूर अस्पताल परिसर में पुलिस चौकी है. बच्चा मिलने की सूचना पुलिस चौकी में दी गई. अस्पताल परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए तो दो बाइक पर दो लोग और एक संदिग्ध महिला नजर आई. 

15 मिनट में तीनों को हिरासत में लिया
दावा किया जा रहा है कि इन तीन लोगों ने ही बच्चे को फेंका है. पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर तुरंत कार्रवाई शुरू की. तीनों संदिग्धों को जीवन अस्पताल के पास से पकड़ा गया है. पुलिस की टीम ने महज 15 मिनट के अंदर तीनों को हिरासत में लिया. पकड़े गए आरोपियों में दो युवक और एक महिला शामिल हैं। तीनों ही छतरपुर जिले के घुवारा रहने वाले बताए जा रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

अस्पताल में हुई बच्चे की डिलीवरी
शुरूआती जांच में सामने आया है कि बच्चे की डिलीवरी जीवन नर्सिंग होम में कराई गई है. जानकारी के अनुसार, जांच में पता चला है कि बच्चे को नाबालिग ने जन्म दिया है. हालांकि पुलिस ने इसकी पुष्टी अभी तक नहीं की है. सीसीटीवी में दिख रही महिला बच्चे की मां की रिश्तेदार बताई जा रही है. कोतवाली थाना प्रभारी उपेंद्र छारी का कहना है कि मामले की जांच के बाद FIR दर्ज की जाएगी. फिलहाल पकड़े गए लोगों से पूछताछ जारी है.

30 से 34 हफ्ते के बीच का है बच्चा
सिविल सर्जन डॉक्टर अमित शुक्ला ने बताया कि जब नवजात बच्चे को अस्पताल ले लाया गया उस समय ड्यूटी पर शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कमलेश सूत्रकार अस्पताल में मौजूद थे. उन्होंने बताया कि नवजात बच्चा 30 से 34 हफ्ते के बीच का है. उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही है. जिसके चलते हालात गंभीर है. बच्चों को NICU में भर्ती किया गया है.

यह भी पढ़ें-सीरियल किलर की दस्तक? भोपाल में मिले लाश के टुकड़े, बोरे में भरकर लगाया ठिकाने

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । यहां पढ़ें Tikamgarh की हर खबर | मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

mp newstikamgarh newsmadhya pradesh news

Trending news

mp news
अस्पताल में जन्मे नवजात को झाड़ियों में फेंका, रोने की आवाज सुनकर लोगों ने बचाया
mp news
सीरियल किलर की दस्तक? भोपाल में मिले लाश के टुकड़े, बोरे में भरकर लगाया ठिकाने
mp news
जमाई राजा की बेईमानी नहीं आई रास तो ससुराल वालों ने जमकर पीटा, अब अस्पताल में पाहुन!
mp news
राज्य स्तरीय ताइक्वांडो में देवी-देवताओं का अपमान, कार्यक्रम भी 1 दिन में निपटाया
chhatarpur news hindi
बुजुर्ग पर तंत्र-मंत्र का शक, 20 लोगों ने कर दिया हमला; पीट-पीटकर उतारा मौत के घाट
Cough Syrup Death
बच्चों को कब देनी चाहिए कफ सिरप, AIIMS के डॉक्टर ने बताया क्या करें और क्या ना करें
chhattisgarh news
दुर्ग में रफ्तार का कहर! मिट्टी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली ने मां-बेटी को कुचला
chhattisgarh news
गर्लफ्रेंड संग लिव-इन में रहता था, पैसे हुए खत्म तो खुद के अपहरण की रची साजिश
indian railway
MP-छत्तीसगढ़ के लिए मोदी सरकार ने खोल दिया खजाना, 4 रेलवे रूट को मिली मंजूरी
mp news
'I LOVE PIG', इंदौर में लगा विवादित पोस्टर, कांग्रेस ने FIR की मांग की, जानें मामला