/NSUI में बड़ी कार्रवाई, 22 जिला अध्यक्षों को कारण बताओ नोटिस, मीनाक्षी नटराजन मामले में प्रदर्शन न करने पर सख्ती

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MP Congress News: मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस की अधिकृत उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के विरोध में प्रदर्शन न करना NSUI के 22 जिला अध्यक्षों को भारी पड़ गया. संगठन के प्रति घोर लापरवाही बरतने पर इन सभी को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं. मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी के निर्देशानुसार NSUI को 16 जून 2026 को जिला स्तर पर मीनाक्षी नटराजन के नामांकन रद्द होने के खिलाफ पुतला दहन कार्यक्रम आयोजित करना था. आधिकारिक पत्र के अनुसार सोशल मीडिया और व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से इस कार्यक्रम की जानकारी पहले ही दे दी गई थी, इसके बावजूद प्रदेश के 22 जिलों में इस निर्देश का पालन नहीं किया गया और कोई प्रदर्शन नहीं हुआ.
इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए NSUI के कार्यालय सचिव घनश्याम हारोड़े ने प्रदेशाध्यक्ष के आदेशानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया है. नोटिस में पूछा गया है कि आपके द्वारा उक्त कार्यक्रम आयोजित नहीं किया गया, जिससे आपकी संगठन के प्रति घोर लापरवाही और उदासीनता प्रतीत होती है. प्रदेशाध्यक्ष ने इस पर घोर आपत्ति जताते हुए सभी 22 जिला अध्यक्षों को नोटिस जारी कर 3 दिनों के अंदर स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए हैं.
वहीं टीकमगढ़ NSUI जिला अध्यक्ष अंकित कश्यप ने बताया कि मीनाक्षी नटराजन मामले में उन्हें जिला स्तर पर विरोध प्रदर्शन, पुतला दहन और ज्ञापन देना था, लेकिन पारिवारिक कारणों के चलते वह दिल्ली गए हुए थे, जिस वजह से वह जिले में मौजूद नहीं थे और कार्यक्रम नहीं हो पाया. उन्होंने कहा कि इस संबंध में उन्होंने संगठन को अपना जवाब भेज दिया है.
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