/NSUI में बड़ी कार्रवाई, 22 जिला अध्यक्षों को कारण बताओ नोटिस, मीनाक्षी नटराजन मामले में प्रदर्शन न करने पर सख्ती

MP Congress News: मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस की अधिकृत उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के विरोध में प्रदर्शन न करना NSUI के 22 जिला अध्यक्षों को भारी पड़ गया. संगठन के प्रति घोर लापरवाही बरतने पर इन सभी को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं. मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी के निर्देशानुसार NSUI को 16 जून 2026 को जिला स्तर पर मीनाक्षी नटराजन के नामांकन रद्द होने के खिलाफ पुतला दहन कार्यक्रम आयोजित करना था. आधिकारिक पत्र के अनुसार सोशल मीडिया और व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से इस कार्यक्रम की जानकारी पहले ही दे दी गई थी, इसके बावजूद प्रदेश के 22 जिलों में इस निर्देश का पालन नहीं किया गया और कोई प्रदर्शन नहीं हुआ.