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NSUI में बड़ी कार्रवाई, 22 जिला अध्यक्षों को कारण बताओ नोटिस, मीनाक्षी नटराजन मामले में प्रदर्शन न करने पर सख्ती

NSUI Notice: मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव में मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के विरोध में NSUI के निर्देश के बावजूद प्रदर्शन न करने पर संगठन ने 22 जिला अध्यक्षों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है.

Written ByZee Media Bureau
Published: Jun 19, 2026, 08:23 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 08:23 PM IST
NSUI में बड़ी कार्रवाई, 22 जिला अध्यक्षों को कारण बताओ नोटिस, मीनाक्षी नटराजन मामले में प्रदर्शन न करने पर सख्ती
Image Credit: Meenakshi Natarajan

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