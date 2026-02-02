Advertisement
MP के टीकमगढ़, अशोकनगर, मंदसौर में बेमौसम बारिश, फसलें खराब, इन जिलों में अलर्ट

MP Weather Update: मध्य प्रदेश के कई जिलों में बेमौसम बारिश के चलते किसानों की फसलें खराब हो गई हैं. सोमवार को भी सुबह से ही एमपी के कई जिलों में बारिश का दौर शुरू हो गया है.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Feb 02, 2026, 02:52 PM IST
मध्य प्रदेश में बेमौसम बारिश ने खराब की फसलें

Unseasonal rains in MP: मध्य प्रदेश में मौसम तेजी से बदल रहा है, सोमवार के दिन सुबह से ही कई जिलों में बेमौसम बारिश की वजह से किसानों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है. टीकमगढ़, आगर-मालवा, अशोकनगर और मंदसौर जिले में सुबह के बाद से ही बारिश का दौर शुरू हो गया है, कई स्थानों पर आंधी के साथ बारिश होने से फसलों आड़ी हो गई है. वहीं मौसम विभाग ने आने वाले 24 घंटे के लिए मध्य प्रदेश के कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है. जिससे किसान भाई फिलहाल परेशान नजर  रहे हैं, क्योंकि रबी की फसल फिलहाल पकना शुरू हो चुकी है, लेकिन बारिश की वजह से फसलों को नुकसान हो रहा है. 

तीन जिलों में तेज बारिश 

मध्य प्रदेश के तीन जिले अशोकनगर, टीकमगढ़ और आगर-मालवा जिलों में सुबह से ही तेज बारिश का सिलसिला शुरू गया था. कई जिलों में सुबह के वक्त घना कोहरा छाया रहा और मावठे की स्थिती भी बनी रही. जहां हल्की फुहार का दौर सुबह से ही जारी था. आगर-मालवा जिले में कई स्थानों पर ओलावृष्टि की स्थिति भी देखी गई है. जबकि कई स्थानों पर तेज बारिश के साथ आंधी की स्थिति भी बनी रही, जिससे किसानों की फसले खेतों में ही आड़ी हो गई. मौसम विभाग ने बताया कि फिलहाल आज भी कई और जिलों में तेज बारिश का सिलसिला शाम और रात तक दिख सकता है. 

आगर-मालवा में नुकसान 

बेमौसम बारिश और ठंड का सितम किसानों पर लगातार जारी है, आगर मालवा जिले में पिछले दो  दिनों से हल्की बूंदाबांदी और ठंडी हवाओं ने फसलों को नुकसान पहुंचाया है. जिले के आस पास के गांव में गेहूं धनिया मसूर और सब्जी की फसलें बर्बाद हो गई हैं. किसानों के मुताबिक गेहूं में बाली पड़ने का समय है ऐसे में बारिश और हवा ने इसे बुरी तरह प्रभावित कर दिया है जिसका सीधा असर उत्पादन पर आएगा. लगभग तीस प्रतिशत तक फसल कम आने का अंदेशा है. वहीं कही गांवों में धनियां, चिया सीड और असालिया की फसल खेतों में आड़ी हो गई. इलाके में आलू, लहसुन, प्याज, रायड़ा और मसूर जैसी कमजोर फसलें चार दिन पहले हुई कानड के आस पास गांव मे ओलावृष्टि के चलते खराब होती दिखाई दी है. 

ये भी पढ़ेंः Gold Silver Rate Today: सोना और लुढ़का, चांदी 20000 सस्ती, 2 फरवरी के ताजा दाम

मंदसौर-नीमच में भारी नुकसान 

मंदसौर और नीमच जिले में फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है. यहां मौसम का मिजाज अचानक बदल गया है बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि ने कि सानों की फसलों को नुकसान पहुंचाया है. नीमच जिले की सीमा से लगे मल्हारगढ़ के झारड़ा समेत कुछ इलाकों में बारिश और ओलावृष्टि हुई है. दावा किया जा रहा है कि इस ओलावृष्टि की वजह से अफीम गेहूं समेत सभी फसलों को नुकसान पहुंचा है. 

इन जिलों में अलर्ट

मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों में आज बारिश का अलर्ट जारी किया है. खासकर मालवा और ग्वालियर चंबल संभाग में मौसम सबसे ज्यादा बिगड़ा हुआ है, यहां बारिश के आसार सबसे ज्यादा बने हुए हैं. 25 से ज्यादा जिलों में बारिश और ओलावृष्टि हो सकती है. गुना, अशोकनगर, दतिया, शिवपुरी, मुरैना, भिंड, इसके अलावा सागर, दमोह, निवाड़ी, छतरपुर, टीकमगढ़, पन्ना जिलों में भी बारिश का अलर्ट है. इसी तरह से मैहर, सतना, सीधी, सिंगरौली समेत कई जिलो में तेज बारिश हो सकती है. 

ठंड-कोहरा रिटर्न 

मध्य प्रदेश में कुछ दिनों तक मौसम पूरी तरह से शांत नजर आ रहा था. लेकिन अब तेज बारिश और ओलावृष्टि के बाद एक बार फिर ठंड और कोहरे का रिटर्न हो गया है. ग्वालियर-चंबल संभाग के ज्यादातर जिलों में कोहरा छाया हुआ था, इसी तरह से बुंदेलखंड अंचल के कई जिलों में सुबह से आज घने कोहरे की स्थिति रही. जिसके चलते वाहन चालकों को भी बिजिविलिटी का असर देखने को मिला है. 

ये भी पढ़ेंः MP में इस तारीख से शुरू होगा गेहूं खरीदी का पंजीयन, जानिए कितना मिलेगा MSP और बोनस ? 

