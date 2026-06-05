पहले दोस्ती, फिर अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेलिंग, पीड़ित पिता की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज

Tikamgarh News: मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है और अपराधियों में कानून का कोई भय नहीं रह गया है. टीकमगढ़ शहर में इन दिनों आपराधिक प्रवृत्ति के लोग, स्कूलों में पढ़ने वाले और संपन्न परिवारों के छात्रों को अपना शिकार बना रहे हैं. ये बदमाश पहले तो नाबालिगों से दोस्ती करते हैं, फिर उन पर पैसे खर्च कर उन्हें नए-नए शौक लगाते हैं और बड़े-बड़े सब्जबाग दिखाते हैं.

कुछ मामलों में तो ऐसा भी देखने में आया है कि ये लोग नाबालिगों की दोस्ती लड़कियों से कराते हैं और फिर उनके निजी पलों के वीडियो बना लेते हैं. इसके बाद वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है और उनके घरों से पैसे मंगवाए जाते हैं.

50 हजार रुपये की मांग

हाल ही में ऐसा ही एक गंभीर मामला सामने आया है. यहां एक नाबालिग स्कूली छात्र के पिता ने टीकमगढ़ कोतवाली में शहर के एक शातिर बदमाश दिलीप रजक के खिलाफ शिकायती आवेदन दिया है. पीड़ित छात्र के पिता हरीश पस्तोर का आरोप है कि इस बदमाश ने उनके बेटे लकी पस्तोर का एक आपत्तिजनक वीडियो बना लिया है. आरोपी अब वीडियो के एवज में उनके बेटे से 50 हजार रुपये की मांग कर रहा है और पैसे न देने पर वीडियो वायरल करने की धमकी दे रहा है.

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मामले की जांच में जुटी

पीड़ित छात्र के पिता ने अपनी शिकायत के साथ पुलिस को एक वीडियो भी सौंपा है. इस वीडियो में आरोपी दिलीप रजक न केवल छात्र को निर्वस्त्र करता नजर आ रहा है, बल्कि उसे मुर्गा बनाकर गाली-गलौज भी कर रहा है. वीडियो में आरोपी किसी लड़की का नाम लेकर छात्र को दोबारा उससे ना मिलने की धमकी देता सुनाई दे रहा है. पिता की इस शिकायत के बाद टीकमगढ़ कोतवाली पुलिस ने बदमाश दिलीप रजक के खिलाफ पॉक्सो एक्ट (POCSO Act) सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है और पुलिस मामले की जांच के बाद आगे की कार्रवाई की बात कह रही है.

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