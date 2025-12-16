Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3042408
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

अंधविश्वास, चमत्कार या कुछ और? बाबा जी बगैर पूछे पर्चे पर लिख देते हैं समस्या... हनुमान जी के दर्शन से मिली शक्ति

Tikamgarh News: टीकमगढ़ जिले में स्थित लहरैन सरकार का दरबार इन दिनों चर्चा में है. यहां बाबा नरेंद्र दास जी महाराज मंगलवार और शनिवार को बाला जी सरकार के नाम पर दरबार लगाते हैं.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Dec 16, 2025, 07:42 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अंधविश्वास, चमत्कार या कुछ और? बाबा जी बगैर पूछे पर्चे पर लिख देते हैं समस्या... हनुमान जी के दर्शन से मिली शक्ति

Lahrain Sarkar and Balaji Sarkar: मध्यप्रदेश के टीकमगढ़ जिले में लहरैन सरकार का दरबार लोगों के बीच अंधविश्वास और चमत्कार के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है.  यहां नरेंद्र दास जी महाराज मंगलवार और शनिवार को बालाजी सरकार के नाम पर दरबार लगाते हैं, जहां सैकड़ों पुरुष और महिलाएं अपनी समस्याएं लेकर आते हैं. इस दरबार की मुख्य बात यह है कि बाबा पीड़ित व्यक्ति के बोलने से पहले ही उसकी समस्या को कागज़ पर लिखकर बता देते हैं, और उसका समाधान भी बताते हैं.

बाबा जी बगैर पूछे पर्चे पर लिख देते हैं समस्या
दरअसल, आजकल टीकमगढ़ ज़िले में लहरैन सरकार का दरबार आस्था और भक्ति का केंद्र बन गया है. यहां, बाबा नरेंद्र दास जी महाराज हर मंगलवार और शनिवार को बालाजी सरकार के नाम पर दरबार लगाते हैं, जहां सैकड़ों पुरुष और महिलाएं अपनी समस्याएं लेकर आते हैं. ऐसा माना जाता है कि बाबा जी बिना कुछ बताए ही भक्तों की समस्याएं पर्चें पर लिख देते हैं, और उन्हें सुलझाने का तरीका भी बताते हैं.

हनुमान जी के दर्शन से मिली शक्ति
इसे अंधविश्वास कहें या चमत्कारी दरबार यह कहना मुश्किल है. क्योंकि लोग दावा करते हैं कि बाबा जी बिना पूछे ही परेशान लोगों की समस्याएं कागज़ पर लिख देते हैं, बल्कि उनका समाधान भी बताते हैं. लहरैन सरकार में जहां नरेंद्र दास जी महाराज मंगलवार और शनिवार को बालाजी सरकार के नाम पर दरबार लगाते हैं, वहां सैकड़ों पुरुष और महिलाएं अपनी समस्याएं लेकर आते हैं. बाबा जी का दावा है कि 2007 में कुएं में गिरने के बाद उन्हें हनुमान जी के दर्शन हुए थे, और उसी समय उन्हें बालाजी सरकार से यह शक्ति मिली थी.

Add Zee News as a Preferred Source

श्रद्धालु बोले- समस्याओं का हुआ पूर्ण समाधान
बाबा नरेंद्र दास जी महाराज कहते हैं कि 2007 में जब वे एक कुएं में गिरे थे तो उन्हें भगवान हनुमान के दर्शन हुए थे. तब से उन्हें बालाजी सरकार से यह शक्ति मिली है, और वे 2010 से यह दरबार हल्के रुप से लगा रहे थे, लेकिन 2021 से वे इसे लगातार चला रहे हैं. उनका दावा है कि जो लोग यहां अपनी इच्छाएं लेकर आते हैं उनमें से 99 प्रतिशत लोग संतुष्ट होकर जाते हैं. वहीं यहां आने वाले भक्त कहते हैं कि वे कई महीनों से दरबार में आ रहे हैं और उनकी समस्याएं पूरी तरह से हल हो रही हैं. वे कहते हैं कि वे कई महीनों से अपनी समस्याओं से जूझ रहे थे, लेकिन यहां आने के बाद उनकी समस्याएं पूरी तरह से हल हो गई हैं, और उन्होंने डॉक्टरों द्वारा दी गई दवाएं लेना भी बंद कर दिया है.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

 

TAGS

tikamgarh newsmp news

Trending news

gwalior news
ड्राइवर, पत्नी और दोस्त की साजिश! पहले बुजुर्ग का जीता भरोसा, फिर UPI से उड़ाए लाखों
khajuraho film festival 2025
खजुराहो में फिल्मी सितारों का जमावड़ा, नाना पाटेकर से लेकर कई सितारे बिखेरेंगे जलवा
Bilaspur Session Court
छत्तीसगढ़ में पेपर लेस कोर्ट की सौगात, बिलासपुर में चीफ जस्टिस ने किया उद्घाटन
Massive Shivling Seoni
2.10 लाख किलो वजन...33 फीट ऊंचा, सिवनी पहुंचा दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग
Ujjain Dargah
दरगाह में गूंजा हनुमान चालीसा, संत के साथ शिष्यों ने किया पाठ, क्या बोली कमेटी ?
Sagar Love Jihad Case
रात में बंद किया दरवाजा, फिर लगा दी आग! सागर में दिल दहला देने वाला मामला
gwalior news
वरमाला हुई...फोटो सेशन चला, फिर टूटी शादी, बिना दुल्हन खाली हाथ लौटा दूल्हा
chhattisgarh paddy purchase
छत्तीसगढ़ में धान खरीदी ने बनाया रिकॉर्ड, 17.24 लाख टोकन से 87 लाख टन धान की खरीदी
Latest Ratlam News
न कोई चोर, न छेड़छाड़...फिर भी आधी रात खुद-ब-खुद खुलने लगा बैंक का शटर, जानें मामला
Latest Shahdol News
बिना हेलमेट बाइक चला रहे चाचा को पुलिस ने रोका, फिर जो हुआ देख आ जाएगी हंसी