अंधविश्वास, चमत्कार या कुछ और? बाबा जी बगैर पूछे पर्चे पर लिख देते हैं समस्या... हनुमान जी के दर्शन से मिली शक्ति

Lahrain Sarkar and Balaji Sarkar: मध्यप्रदेश के टीकमगढ़ जिले में लहरैन सरकार का दरबार लोगों के बीच अंधविश्वास और चमत्कार के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है. यहां नरेंद्र दास जी महाराज मंगलवार और शनिवार को बालाजी सरकार के नाम पर दरबार लगाते हैं, जहां सैकड़ों पुरुष और महिलाएं अपनी समस्याएं लेकर आते हैं. इस दरबार की मुख्य बात यह है कि बाबा पीड़ित व्यक्ति के बोलने से पहले ही उसकी समस्या को कागज़ पर लिखकर बता देते हैं, और उसका समाधान भी बताते हैं.

बाबा जी बगैर पूछे पर्चे पर लिख देते हैं समस्या

दरअसल, आजकल टीकमगढ़ ज़िले में लहरैन सरकार का दरबार आस्था और भक्ति का केंद्र बन गया है. यहां, बाबा नरेंद्र दास जी महाराज हर मंगलवार और शनिवार को बालाजी सरकार के नाम पर दरबार लगाते हैं, जहां सैकड़ों पुरुष और महिलाएं अपनी समस्याएं लेकर आते हैं. ऐसा माना जाता है कि बाबा जी बिना कुछ बताए ही भक्तों की समस्याएं पर्चें पर लिख देते हैं, और उन्हें सुलझाने का तरीका भी बताते हैं.

हनुमान जी के दर्शन से मिली शक्ति

इसे अंधविश्वास कहें या चमत्कारी दरबार यह कहना मुश्किल है. क्योंकि लोग दावा करते हैं कि बाबा जी बिना पूछे ही परेशान लोगों की समस्याएं कागज़ पर लिख देते हैं, बल्कि उनका समाधान भी बताते हैं. लहरैन सरकार में जहां नरेंद्र दास जी महाराज मंगलवार और शनिवार को बालाजी सरकार के नाम पर दरबार लगाते हैं, वहां सैकड़ों पुरुष और महिलाएं अपनी समस्याएं लेकर आते हैं. बाबा जी का दावा है कि 2007 में कुएं में गिरने के बाद उन्हें हनुमान जी के दर्शन हुए थे, और उसी समय उन्हें बालाजी सरकार से यह शक्ति मिली थी.

श्रद्धालु बोले- समस्याओं का हुआ पूर्ण समाधान

बाबा नरेंद्र दास जी महाराज कहते हैं कि 2007 में जब वे एक कुएं में गिरे थे तो उन्हें भगवान हनुमान के दर्शन हुए थे. तब से उन्हें बालाजी सरकार से यह शक्ति मिली है, और वे 2010 से यह दरबार हल्के रुप से लगा रहे थे, लेकिन 2021 से वे इसे लगातार चला रहे हैं. उनका दावा है कि जो लोग यहां अपनी इच्छाएं लेकर आते हैं उनमें से 99 प्रतिशत लोग संतुष्ट होकर जाते हैं. वहीं यहां आने वाले भक्त कहते हैं कि वे कई महीनों से दरबार में आ रहे हैं और उनकी समस्याएं पूरी तरह से हल हो रही हैं. वे कहते हैं कि वे कई महीनों से अपनी समस्याओं से जूझ रहे थे, लेकिन यहां आने के बाद उनकी समस्याएं पूरी तरह से हल हो गई हैं, और उन्होंने डॉक्टरों द्वारा दी गई दवाएं लेना भी बंद कर दिया है.

