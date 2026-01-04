दुकान मालिक ने ग्राहक पर बरसाए जोरदार चांटे, एक के बाद एक जड़े अनगिनत थप्पड़; आखिर किस बात पर दुकानदार ने खोया आपा?

MP News: मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले के बल्देवगढ़ कस्बे में एक व्यक्ति को मोबाइल दुकान से मोबाइल चोरी करना महंगा पड़ गया. रंगे हाथों चोरी करते पकड़े जाने पर दुकानदार ने चोर के गालो पर जमकर थप्पड़ बरसाए हैं. वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है.
Tikamgarh News: मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है. वीडियो में दुकानदार एक ग्राहक को दे दनादन मारते दिखाई दे रहा है. वीडियो को पहली नजर में देख लोगों का दिल दहल गया है हालांकि वीडियो की पीछे की सच्चाई कुछ और है. मामला मोबाइल चोरी से जुड़ा है जहां पकड़े जाने पर दुकानदार, आरोपी पर थप्पड़ बरसाते दिखाई दे रहा है.
काउंटर से गायब हुआ मोबाइल
मामला टीकमगढ़ जिले के बल्देवगढ़ कस्बे में चौराहे पर स्थित मोबाइल की दुकान का है जहां दुकान की काउंटर से अचानक मोहबाइल गायब हो जाता है. दुकानदार ( चंचल असाटी) भी एक पल को असमंजस में पड़ जाता है कि मोबाइल आखिर कहां गई. दुकानदार को फिर शक पैदा हुआ जिस पर उसने दुकान में उपस्थित ग्राहकों की तलाशी लेनी शुरू की. तलाशी के बाद जो हकीकत सामने आई उसने दुकानदार का पारा हाई कर दिया.
दुकान में ही बैठा था चोर
तलाशी के दौरान एक व्यक्ति के पास से मोबाईल बरामद हुआ. दुकानदार ने भी ना आव देखा ना ताव और मोबाइल चोरी करने वाले व्यक्ति के साथ गाली गलौज करते हुए उसके गाल पर जमकर थप्पड़ बरसाने शुरू किए. दुकानदार ने चोर के साथ गाली गलौज करते हुए उसे जमकर चाटे लगाए. इस दौरान चोर हाथ जोड़कर दुकानदार से माफी मांगते दिखाई दिया.
सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो
चोर को थप्पड़ पड़ते वक्त दुकान में उपस्थित लोगों में से किसी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया जो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. वही माफी मांगने और दोबारा ऐसी गलती नहीं किये जाने की बात पर दुकान के मालिक ने युवक को मौके से जाने दिया. रिपोर्ट: आर.बी. सिंह, टीकमगढ़
