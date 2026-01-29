शिक्षा के मंदिर में दरिंदगी, टीकमगढ़ में 6 साल की बच्ची से टीचर ने की हैवानियत, आरोपी गिरफ्तार

6 Year Old Girl Harrased-मध्यप्रदेश के टीकमगढ़ में एक टीचर ने 6 साल की बच्ची से रेप किया. बच्ची ने घर जाकर अपनी मां और दादी को शिक्षक की करतूत बताई तो वे सन्न रह गईं. इसके बाद मामले का खुलासा हुआ. बच्ची की दादी, चाचा और दादा ने थाने पहुंचकर आरोपी टीचर कासिम खान के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई. पुलिस ने आरोपी टीचर के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है. घटना को लेकर ग्रामीणों में नाराजगी है, उन्होंने आरोपी टीचर का घर गिराने की मांग की है.

स्कूल गई थी छात्रा

थाना प्रभारी मनोज सोनी ने बताया कि कक्षा एक पढ़ने वाली 6 साल की छात्रा गुरुवार को स्कूल गई थी. स्कूल में उसकी कक्षा के शिक्षक कासिम खान ने उसके साथ रेप किया. वह उसे एक कमरे में ले जाकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया. बच्ची ने जब घर पहुंचकर यह बात बताई तो बवाल खड़ा हो गया. घटना को लेकर पूरा गांव पुलिस थाना पहुंच गया और हंगामा किया. पुलिस ने शिकायत पर तुरंत मामला दर्ज कर लिया.

ग्रामीणों ने बुलडोजर कार्रवाई की मांग की

इस घटना की जब जानकारी ग्रामीणों को लगी तो ग्रामीण आक्रोशित हो गए और तुरंत सैकड़ों की संख्या में पुलिस थाना पलेरा पहुंचे हिंदू संगठनों ने जहां पर हंगामा किया. इसके बाद वह तहसीलदार कार्यालय पहुंचे और तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा ग्रामीणों ने आरोपी कासिम खान का घर गिराने और उसकी जमीन को शासकीय घोषित करने की मांग की.

पॉक्सो एक्ट और दुष्कर्म का मामला दर्ज

टीकमगढ़ जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विक्रम सिंह ने बताया कि इस मामले में आरोपी शिक्षक जिसकी उम्र लगभग 58 वर्ष है उसे गिरफ्तार कर लिया है और शिक्षक के खिलाफ पाक्सो एक्ट और दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया है. पूरे मामले की विवेचना की जा रही है. वहीं, जिला शिक्षा अधिकारी हनुमत सिंह चौहान ने बताया कि उन्हें यह जानकारी मीडिया से मिली है. संकुल प्राचार्य और बीईओ ने उन्हें सूचित नहीं किया. उन्होंने इस मामले में सभी संबंधितों के खिलाफ कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है.

