Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3091001
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhटीकमगढ़

शिक्षा के मंदिर में दरिंदगी, टीकमगढ़ में 6 साल की बच्ची से टीचर ने की हैवानियत, आरोपी गिरफ्तार

Tikamgarh News-टीकमगढ़ में एक टीचर ने 6 साल की बच्ची से दुष्कर्म किया. आरोपी टीचर उसे एक क्लासरूम में ले गया और यहां उसके साथ गलत किया. घर पहुंचने के बाद मासूम ने इसकी जानकारी अपनी मां और दादी को दी. इसके बाद मामले का खुलासा हुआ. पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी शिक्षक कासिम खान के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Jan 29, 2026, 11:14 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

शिक्षा के मंदिर में दरिंदगी, टीकमगढ़ में 6 साल की बच्ची से टीचर ने की हैवानियत, आरोपी गिरफ्तार

6 Year Old Girl Harrased-मध्यप्रदेश के टीकमगढ़ में एक टीचर ने 6 साल की बच्ची से रेप किया. बच्ची ने घर जाकर अपनी मां और दादी को शिक्षक की करतूत बताई तो वे सन्न रह गईं. इसके बाद मामले का खुलासा हुआ. बच्ची की दादी, चाचा और दादा ने थाने पहुंचकर आरोपी टीचर कासिम खान के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई. पुलिस ने आरोपी टीचर के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है. घटना को लेकर ग्रामीणों में नाराजगी है, उन्होंने आरोपी टीचर का घर गिराने की मांग की है. 

स्कूल गई थी छात्रा
थाना प्रभारी मनोज सोनी ने बताया कि कक्षा एक पढ़ने वाली 6 साल की छात्रा गुरुवार को स्कूल गई थी. स्कूल में उसकी कक्षा के शिक्षक कासिम खान ने उसके साथ रेप किया. वह उसे एक कमरे में ले जाकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया. बच्ची ने जब घर पहुंचकर यह बात बताई तो बवाल खड़ा हो गया. घटना को लेकर पूरा गांव पुलिस थाना पहुंच गया और हंगामा किया. पुलिस ने शिकायत पर तुरंत मामला दर्ज कर लिया.

ग्रामीणों ने बुलडोजर कार्रवाई की मांग की
इस घटना की जब जानकारी ग्रामीणों को लगी तो ग्रामीण आक्रोशित हो गए और तुरंत सैकड़ों की संख्या में पुलिस थाना पलेरा पहुंचे हिंदू संगठनों ने जहां पर हंगामा किया. इसके बाद वह तहसीलदार कार्यालय पहुंचे और तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा ग्रामीणों ने आरोपी कासिम खान का घर गिराने और उसकी जमीन को शासकीय घोषित करने की मांग की. 

Add Zee News as a Preferred Source

पॉक्सो एक्ट और दुष्कर्म का मामला दर्ज
टीकमगढ़ जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विक्रम सिंह ने बताया कि इस मामले में आरोपी शिक्षक जिसकी उम्र लगभग 58 वर्ष है उसे गिरफ्तार कर लिया है और शिक्षक के खिलाफ पाक्सो एक्ट और दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया है. पूरे मामले की विवेचना की जा रही है. वहीं, जिला शिक्षा अधिकारी हनुमत सिंह चौहान ने बताया कि उन्हें यह जानकारी मीडिया से मिली है. संकुल प्राचार्य और बीईओ ने उन्हें सूचित नहीं किया. उन्होंने इस मामले में सभी संबंधितों के खिलाफ कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है.

यह भी पढ़ें-गाजर का हलवा बना जान का दुश्मन, खाने से 11 लोग हुए बीमार, 6 जिला अस्पताल रेफर

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

mp newsmp latest newsmp tikamgarh news

Trending news

mp news
शिक्षा के मंदिर में दरिंदगी, टीकमगढ़ में 6 साल की बच्ची से टीचर ने की हैवानियत
mp news
गाजर का हलवा बना जान का दुश्मन, खाने से 11 लोग हुए बीमार, 6 जिला अस्पताल रेफर
mp news
MP के किसानों को सौगात, CM ने 1.17 लाख किसानों के खातों में ट्रांसफर किए 200 करोड़
Raisen News
रायसेन के खेत में आसमान से टपका 'अज्ञात वस्तु', यंत्र पर लिखा था मलेशिया
Katni News
कटनी में स्कूल टीचर ने दिखाया अपना धौंस, शिक्षा विभाग के अधिकारियों को भी हड़काया
mp news
पति ने रील बनाने से किया इनकार तो पत्नी हुई नाराज, शादी की पगड़ी से घोंट दिया गला
chhattisgarh news
छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र की तारीख तय, 23 फरवरी से 20 मार्च चलेगा सत्र
mp news
मां कर रही थी किचन में काम, 10 माह की बच्ची खेलते-खेलते बाथरूम में पहुंची; फिर...
jabalpur news
जबलपुर में जल्द ही सड़कों पर उतरेंगी 100 AC ई-बसें; इन रूट्स पर मिलेगी लग्जरी राइड
mp news
MP में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 14 IPS अधिकारियों के हुए तबादले