दूध के लिए 'जल्लाद' बना मालिक: मृत बछड़े का गला काटकर दीवार पर टांगा, टीकमगढ़ में रूह कंपा देने वाला मामला

Tikamgarh  News: टीकमगढ़ के बैकुंठ इलाके में दूध पाने की चाहत में पशु पर क्रूरता की सारी हदें पार कर दी गईं. अपनी गाय के बछड़े की मौत के बाद एक व्यक्ति ने मरे हुए बछड़े का सिर काट दिया और गाय से दूध निकलवाने के लिए उसे गौशाला की दीवार पर लटका दिया.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Feb 02, 2026, 09:58 AM IST
दूध के लिए 'जल्लाद' बना मालिक: मृत बछड़े का गला काटकर दीवार पर टांगा, टीकमगढ़ में रूह कंपा देने वाला मामला

Tikamgarh  News:  मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ ज़िले में एक ऐसी अमानवीय घटना सामने आई है, जिसने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी हैं, जिसे सुनकर किसी भी इंसान की रूह कांप जाएगी. गाय दूध देती रहे इसके लिए बछड़े की मौत के बाद गाय के मालिक ने मरे हुए बछड़े का सिर काटकर गौशाला की दीवार पर टांग दिया, ताकि गाय दूध देती रहे.  इस घटना के बाद लोगों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है. इस भयानक घटना के बारे में पता चलने पर बजरंग दल ने विरोध प्रदर्शन किया और सड़क जाम कर दी. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है.

दूध के लालच में मृत बछड़े का सिर काटकर दीवार पर टांगा
दरअसल, यह पूरी घटना टीकमगढ़ शहर के बैकुंठ मोहल्ले की है, जहां सतेन्द्र यादव जो गाय-भैंस पालते हैं और दूध बेचने का धंधा करते हैं, कुछ दिन पहले उनकी दूध देने वाली एक गाय के बछड़े की बीमारी से मौत हो गई. इसके बाद बछड़े के बिना गाय ने दूध देना बंद कर दिया. इसके बाद गाय के मालिक सतेन्द्र यादव ने मरे हुए बछड़े का सिर काटकर गौशाला में लटका दिया, जिसके बाद गाय ने फिर से दूध देना शुरू कर दिया.

यह भी पढ़ें: बैतूल में बवाल, गाय के साथ अप्राकृतिक कृत्य का वीडियो वायरल होने पर भड़की भीड़, कई दुकानों में लगाई आग

बजरंग दल ने किया हंगामा
लेकिन जब कुछ पड़ोसियों को इस बारे में पता चला तो उन्होंने बजरंग दल के सदस्यों को इसकी जानकारी दी, जो फिर सत्येंद्र यादव के घर पहुंचे और न सिर्फ हंगामा किया, बल्कि बछड़े का सिर सड़क पर रखकर रास्ता भी जाम कर दिया. पुलिस के मौके पर पहुंचने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाने के बाद बजरंग दल के सदस्यों ने नाकाबंदी हटा ली. पुलिस ने सत्येंद्र यादव के खिलाफ पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है और कहा है कि वे उसे गिरफ्तार करेंगे. गाय को भी सत्येंद्र यादव के घर से गौशाला भेज दिया गया है.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले "टीकमगढ़" की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

