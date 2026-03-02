'अबीर का मतलब वीर नहीं, हिजड़ा होता है...', पूर्व MLA आरडी प्रजापति के बिगड़े बोल, बहन-बेटियों पर कही ये बात

Azad Sankalp Yatra Update: मध्य प्रदेश में एक बार फिर से पूर्व विधायक आरडी प्रजापति अपने बयानों को लेकर चर्चा में आ गए हैं. उन्होंने टीकमगढ़ में सोमवार को आजाद संकल्प यात्रा के दौरान विवादित दिया है. दोपहर करीब 2 बजे गांधी चौराहा के पास हुई सभा में उन्होंने कहा, 'हमारी बहन को जिंदा जलाया गया. हम ऐसी होली नहीं मानते. अबीर का मतलब है जो वीर नहीं, हिजड़ा होता है.' उन्होंने आगे कहा, 'जो बहन-बेटियों की इज्जत लुटवाने का काम करता है, वही अबीर लगाता है.' इस सभा में करीब 200 लोग मौजूद थे, जिनमें भीम आर्मी और यादव महासभा से जुड़े लोग भी पहुंचे थे.

मिली जानाकारी के मुताबिक, प्रशासन की तरफ से दी गई अनुमति में भड़काऊ और जाति सूचक शब्दों के इस्तेमाल पर रोक थी, इसके बावजूद मंच से इस तरीके के भड़काऊ बयानबाजी की गई है. आरडी प्रजापति ने कहा, 'असली विरोधी मनुवादी हैं. हमारी बहिन-बेटियों को उनके पंडालों में नहीं जाना चाहिए.' उन्होंने अबीर लगाने और होली मनाने पर भी आपत्ति जताई. मंच से यह भी कहा गया, 'वीर वही हैं जो मंच पर बैठे हैं. हमें अबीर नहीं लगाना है.' इन बयानों के बाद सभा में मौजूद लोगों के बीच भी हलचल देखने को मिली और माहौल तनावपूर्ण हो गया.

सभा के दौरान नियमों की अनदेखी

अपने भाषण में आरडी प्रजापति ने कहा, 'ये हिंदू हमारे लिए नहीं हैं, ये कसाई हैं, आशाराम के भाई हैं, बलात्कारी, चोर और बदमाश हैं. इनके पंडालों में मत जाओ' इस बयान ने विवाद को और बढ़ा दिया. मंच से दिए गए इस बयान ने प्रदेश की राजनीति में सियासी भूचाल ला दिया है. प्रशासन और पुलिस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है, क्योंकि अनुमति पत्र में साफ निर्देश थे कि समाज को बांटने वाली भाषा का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा. इसके बावजूद सभा के दौरान नियमों की अनदेखी हुई.

दामोदर यादव ने भी भड़काऊ बयान

सभा में मौजूद दामोदर यादव ने भी भड़काऊ बयान दिया. उन्होंने कहा कि ग्वालियर में मनु महाराज की प्रतिमा नहीं लगने देंगे और चेतावनी दी, 'अगर प्रतिमा लगी तो उसे तोड़ेंगे और जूते मारेंगे.' उन्होंने ग्वालियर न्यायालय परिषद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगाने की मांग भी रखी. गौरतलब है कि आरडी प्रजापति 2013 में भारतीय जनता पार्टी से विधायक बने थे, बाद में समाजवादी पार्टी से 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए.

रिपोर्टः आर. बी. सिंह, टीकमगढ़

