Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3128264
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhटीकमगढ़

'अबीर का मतलब वीर नहीं, हिजड़ा होता है...', पूर्व MLA आरडी प्रजापति के बिगड़े बोल, बहन-बेटियों पर कही ये बात

Tikamgarh RD Prajapati Statement: टीकमगढ़ में आज़ाद संकल्प यात्रा के दौरान पूर्व विधायक आरडी प्रजापति ने एक बार फिर से भड़काऊ बयान दिया है. जिसके बाद से प्रदेश की राजनीति में सियासी भूचाल आ गया है.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Mar 02, 2026, 11:00 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Tikamgarh RD Prajapati Statement
Tikamgarh RD Prajapati Statement

Azad Sankalp Yatra Update: मध्य प्रदेश में एक बार फिर से पूर्व विधायक आरडी प्रजापति अपने बयानों को लेकर चर्चा में आ गए हैं. उन्होंने टीकमगढ़ में सोमवार को आजाद संकल्प यात्रा के दौरान विवादित दिया है. दोपहर करीब 2 बजे गांधी चौराहा के पास हुई सभा में उन्होंने कहा, 'हमारी बहन को जिंदा जलाया गया. हम ऐसी होली नहीं मानते. अबीर का मतलब है जो वीर नहीं, हिजड़ा होता है.' उन्होंने आगे कहा, 'जो बहन-बेटियों की इज्जत लुटवाने का काम करता है, वही अबीर लगाता है.' इस सभा में करीब 200 लोग मौजूद थे, जिनमें भीम आर्मी और यादव महासभा से जुड़े लोग भी पहुंचे थे.

मिली जानाकारी के मुताबिक, प्रशासन की तरफ से दी गई अनुमति में भड़काऊ और जाति सूचक शब्दों के इस्तेमाल पर रोक थी, इसके बावजूद मंच से इस तरीके के भड़काऊ बयानबाजी की गई है. आरडी प्रजापति ने कहा, 'असली विरोधी मनुवादी हैं. हमारी बहिन-बेटियों को उनके पंडालों में नहीं जाना चाहिए.' उन्होंने अबीर लगाने और होली मनाने पर भी आपत्ति जताई. मंच से यह भी कहा गया, 'वीर वही हैं जो मंच पर बैठे हैं. हमें अबीर नहीं लगाना है.' इन बयानों के बाद सभा में मौजूद लोगों के बीच भी हलचल देखने को मिली और माहौल तनावपूर्ण हो गया.

सभा के दौरान नियमों की अनदेखी
अपने भाषण में आरडी प्रजापति ने कहा, 'ये हिंदू हमारे लिए नहीं हैं, ये कसाई हैं, आशाराम के भाई हैं, बलात्कारी, चोर और बदमाश हैं. इनके पंडालों में मत जाओ' इस बयान ने विवाद को और बढ़ा दिया. मंच से दिए गए इस बयान ने प्रदेश की राजनीति में सियासी भूचाल ला दिया है. प्रशासन और पुलिस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है, क्योंकि अनुमति पत्र में साफ निर्देश थे कि समाज को बांटने वाली भाषा का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा. इसके बावजूद सभा के दौरान नियमों की अनदेखी हुई.

Add Zee News as a Preferred Source

दामोदर यादव ने भी भड़काऊ बयान
सभा में मौजूद दामोदर यादव ने भी भड़काऊ बयान दिया. उन्होंने कहा कि ग्वालियर में मनु महाराज की प्रतिमा नहीं लगने देंगे और चेतावनी दी, 'अगर प्रतिमा लगी तो उसे तोड़ेंगे और जूते मारेंगे.' उन्होंने ग्वालियर न्यायालय परिषद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगाने की मांग भी रखी. गौरतलब है कि आरडी प्रजापति 2013 में भारतीय जनता पार्टी से विधायक बने थे, बाद में समाजवादी पार्टी से 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए.

रिपोर्टः आर. बी. सिंह, टीकमगढ़

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

tikamgarh news

Trending news

tikamgarh news
'अबीर का मतलब वीर नहीं, हिजड़ा होता है...', पूर्व MLA आरडी प्रजापति के बिगड़े बोल
mp congress news
MP कांग्रेस का बड़ा बदलाव! जीतू पटवारी ने घोषित की 4 जिलों की कार्यकारिणी
CM Mohan Yadav
MP में अब 55 नहीं 58% मिलेगा DA, 6 किस्तों में आएगा एरियर; होली पर सरकार का तोहफा
Latest Ujjain News
महाकाल नगरी में भक्तों ने धरा शिव-गणों का रूप, श्मशान की राख और रंगों से खेली होली
aagar malwa news
बाथरूम में लगे गीजर में जोरदार ब्लास्ट, धमाके से मकान की उड़ी छत, AC-पानी टंकी टूटी
Chhindwara News
छिंदवाड़ा-सिवनी मार्ग पर भीषण सड़क हादसा, कार बनी आग का गोला, जिंदा जले पिता-पुत्र
Mohan Yadav
चोर के कंधे पर बैठ नाचे, मनाया बर्थडे; TI को पड़ा भारी, CM मोहन यादव ने किया निलंबित
Bhopal Health news
होली पर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट! भोपाल में 24 घंटे चालू रहेंगी आपातकालीन सेवाएं
Bhopal Police
भूलकर भी न करें ये गलती, वरना होली की खुशियों में पड़ जाएगा भंग, एडवाइजरी जारी
dantewada news
दंतेवाड़ा में चारपाई बनी एम्बुलेंस...CRPF जवानों ने गर्भवती महिला की ऐसे बचाई जान