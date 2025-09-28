शादी में शहनाई की जगह भोले भाले युवकों का बैंड बजा रही लुटेरी दुल्हन, मौका पाते ही पर्स गर्म कर हो रहीं रफू-चक्कर

Tikamgarh marriage Fraud: मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से शादी की आड़ में फ्रॉड करने का हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां एक भोले-भाले शख्स को शादी का झांसा देकर पहले उसकी शादी करवाई गई, फिर लुटेरी दुल्हन रुपए-पैसे लेकर फरार हो गई. शादी के नाम पर युवक के साथ 1 लाख 80 हजार की ठगी हुई है.

क्या है पूरा मामला

यह पूरा मामला जिले के पपौरा चौराहा मझपुरा मुहल्ला का है. यहां मनीष जैन नामक युवक को उसके परिचितों ने पहले शादी के झांसे में फंसाया, फिर उससे शादी के नाम पर लाखों रुपए ऐंठे, कोर्ट में शादी रचवाई और फिर शादी कर घर आई दुल्हन सारे रुपए-पैसों के साथ रफू-चक्कर हो गई. युवक ने जब इस बात की जानकारी अपने परिचितों को दी तो उन्होंने पीड़ित को जान से मारने की धमकी दी और पैसे वापस करने से साफ इनकार कर दिया है.

ऐसे हुई युवक की शादी

पीड़ित युवक ने कोतवाली और एसपी कार्यालय में उसके साथ हुए धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई. युवक ने बताया कि वह अविवाहित है, जिसे उसके परिचित दोस्तों ने शादी कराने का लालच देकर अपने घर बुलाया और एक युवती अनसुइया भुई निवासी जिला बलांगी, उड़ीसा को दिखाकर 1 लाख 80 हजार रुपये लेकर रिश्ता तय कर दिया. इसके बाद 23 सितंबर को कुंडेश्वर मंदिर में जयमाला करवाई गई और कोर्ट मैरिज के लिए कोर्ट में आवेदन भी किया गया.

Add Zee News as a Preferred Source

दुल्हन ने दिया धोखा

शादी के एक सप्ताह बाद ही पीड़ित की नवविवाहिता पत्नी मौका पाकर घर की छत से फरार हो गई. जब दोस्तों को सूचना दी और पैसे वापस करने को कहा, तो उल्टा उसे झूठे मामलों में फंसाने की धमकी दी जा रही है. इन सब के बीच पीड़ित का परिवार डरा हुआ है. पीड़ित ने कार्यवाही कर पैसे वापस दिलाए जाने की गुहार लगाई है. वहीं पुलिस का कहना है कि आवेदन आया है और मामले को संज्ञान में लिया गया है और पूरे मामले की जाँच की जा रही है. रिपोर्ट: आर.बी. सिंह, टीकमगढ़

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. टीकमगढ़ की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.