शादी में शहनाई की जगह भोले भाले युवकों का बैंड बजा रही लुटेरी दुल्हन, मौका पाते ही पर्स गर्म कर हो रहीं रफू-चक्कर

MP News: टीकमगढ़ से लुटेरी दुल्हन का नया मामला सामने आया है. यहां युवक को शादी के झांसे में फंसाकर नवविवाहित दुल्हन ने बड़ा कांड कर दिया, जिसकी वजह से अब युवक को थाने जाना पड़ा है. युवक के साथ लाखों की धोखाधड़ी हुई है.
Tikamgarh marriage Fraud: मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से शादी की आड़ में फ्रॉड करने का हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां एक भोले-भाले शख्स को शादी का झांसा देकर पहले उसकी शादी करवाई गई, फिर लुटेरी दुल्हन रुपए-पैसे लेकर फरार हो गई. शादी के नाम पर युवक के साथ 1 लाख 80 हजार की ठगी हुई है.
क्या है पूरा मामला
यह पूरा मामला जिले के पपौरा चौराहा मझपुरा मुहल्ला का है. यहां मनीष जैन नामक युवक को उसके परिचितों ने पहले शादी के झांसे में फंसाया, फिर उससे शादी के नाम पर लाखों रुपए ऐंठे, कोर्ट में शादी रचवाई और फिर शादी कर घर आई दुल्हन सारे रुपए-पैसों के साथ रफू-चक्कर हो गई. युवक ने जब इस बात की जानकारी अपने परिचितों को दी तो उन्होंने पीड़ित को जान से मारने की धमकी दी और पैसे वापस करने से साफ इनकार कर दिया है.
ऐसे हुई युवक की शादी
पीड़ित युवक ने कोतवाली और एसपी कार्यालय में उसके साथ हुए धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई. युवक ने बताया कि वह अविवाहित है, जिसे उसके परिचित दोस्तों ने शादी कराने का लालच देकर अपने घर बुलाया और एक युवती अनसुइया भुई निवासी जिला बलांगी, उड़ीसा को दिखाकर 1 लाख 80 हजार रुपये लेकर रिश्ता तय कर दिया. इसके बाद 23 सितंबर को कुंडेश्वर मंदिर में जयमाला करवाई गई और कोर्ट मैरिज के लिए कोर्ट में आवेदन भी किया गया.
दुल्हन ने दिया धोखा
शादी के एक सप्ताह बाद ही पीड़ित की नवविवाहिता पत्नी मौका पाकर घर की छत से फरार हो गई. जब दोस्तों को सूचना दी और पैसे वापस करने को कहा, तो उल्टा उसे झूठे मामलों में फंसाने की धमकी दी जा रही है. इन सब के बीच पीड़ित का परिवार डरा हुआ है. पीड़ित ने कार्यवाही कर पैसे वापस दिलाए जाने की गुहार लगाई है. वहीं पुलिस का कहना है कि आवेदन आया है और मामले को संज्ञान में लिया गया है और पूरे मामले की जाँच की जा रही है. रिपोर्ट: आर.बी. सिंह, टीकमगढ़
