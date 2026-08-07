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'साहब मेरा तालाब चोरी हो गया है...', टीकमगढ़ में किसान की गुहार सुन अफसर भी चकराए, भ्रष्टाचार की खुली पोल

टीकमगढ़ के स्यावनी गांव में एक किसान ने आरोप लगाया है कि मनरेगा की खेत तालाब योजना के तहत कागजों में उसके खेत में तालाब बना दिया गया, जबकि जमीन पर कोई तालाब नहीं खोदा गया. किसान का कहना है कि वह मजदूरी करने दिल्ली गया था और लौटने पर उसे गड़बड़ी का पता चला.

Written By R.B. SinghEdited ByPooja
Published: Aug 07, 2026, 02:19 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 04:03 PM IST
'साहब मेरा तालाब चोरी हो गया है...', टीकमगढ़ में किसान की गुहार सुन अफसर भी चकराए, भ्रष्टाचार की खुली पोल

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आर.बी. सिंह, टीकमगढ़ से रिपोर्टर हैं

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