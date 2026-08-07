'साहब मेरा तालाब चोरी हो गया है...', टीकमगढ़ में किसान की गुहार सुन अफसर भी चकराए, भ्रष्टाचार की खुली पोल

पड़ोसी किसान के खेत में खोदा तालाब

इस पूरे घटनाक्रम का मजेदार पहलू तो यह है कि जब मीडिया के संज्ञान में पूरा मामला आया तो गांव के सरपंच ने आनन-फानन में दो दिन पूर्व गुपचुप तरीके से रात्रि में जेसीबी मशीन भेजकर खेत में एक तालाब खुदवाने की कोशिश की, लेकिन अंधेरा होने के कारण जेसीबी मशीन से खेत की खुदाई नहीं हो सकी. वहीं, किसान का यह भी आरोप है कि जल्दबाजी में पीड़ित किसान चतुर कुशवाहा की जमीन पर तालाब न खोदकर पड़ोसी किसान सीताराम पाल की जमीन पर नाममात्र की तालाबनुमा आकृति में खोदकर चले गए. बता दें कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना में मशीनों से काम कराना पूरी तरह प्रतिबंधित है. वहीं, इस पूरे मामले में पलेरा जनपद के सीईओ का कहना है कि मामला संज्ञान में आने के बाद हम जांच करा रहे हैं.