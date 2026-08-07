'साहब मेरा तालाब चोरी हो गया है...', टीकमगढ़ में किसान की गुहार सुन अफसर भी चकराए, भ्रष्टाचार की खुली पोल

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अजब मध्य प्रदेश की गजब कहानी, अभी तक आपने रुपयों पैसों, सोने के जेवरात और अन्य कीमती सामनों की चोरी की खबरें सुनी होगी, पर प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में तो एक तालाब ही चोरी हो गया. अब तालाब का मालिक किसान अधिकारियों से गुहार लगाता घूम रहा है की साहब मेरा तालाब चोरी हो गया है मुझे वापिस दिला दो.
दरअसल यह पूरा मामला टीकमगढ़ जिले के पलेरा विकासखण्ड के स्यावनी गांव का है, जहां किसान चतुर कुशवाहा के खेत पर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी योजना के तहत खेत तालाब योजना के अंतर्गत 1 लाख 47 हजार 621 रुपये का एक तालाब गांव के सरपंच और जनपद पंचायत के अधिकारियों द्वारा दिनांक 26 अप्रैल 2025 को स्वीकृत किया गया था. जिसका कार्य 27 मई 2025 से शुरू भी हो गया. कागजों के अनुसार 427 मजदूरों ने मजदूरी कर कार्य को पूरी कर दिया गया. कागजों पर तालाब खोद कर उसका निर्माण कर दिया गया. इस दौरान खेत मालिक किसान चतुर कुशवाहा इस दौरान मजदूरी करने दिल्ली गया हुआ था.
मौके पर पहुंची टीम ने की जांच
हाल ही में जब किसान चतुर कुशवाहा दिल्ली से वापस अपने गांव लौटा तो उसके घर टीकमगढ़ से जांच टीम तालाब के सत्यापन के लिए पहुंची. उससे पूछा कि आपका तालाब कहां बना है? यह सुनकर किसान हैरान रह गया, क्योंकि किसान के बताए अनुसार उसके खेत पर कोई तालाब बना ही नहीं है. इसके बाद जांच टीम ने मौके पर एक पंचनामा तैयार कर वरिष्ठ अधिकारियों को सौंप दिया है. वहीं, अब किसान चतुर कुशवाहा प्रशासन से गुहार लगा रहा है कि यदि सरकारी रिकॉर्ड में मेरा तालाब बना है तो उसे खोजकर मुझे दिलाया जाए.
पड़ोसी किसान के खेत में खोदा तालाब
इस पूरे घटनाक्रम का मजेदार पहलू तो यह है कि जब मीडिया के संज्ञान में पूरा मामला आया तो गांव के सरपंच ने आनन-फानन में दो दिन पूर्व गुपचुप तरीके से रात्रि में जेसीबी मशीन भेजकर खेत में एक तालाब खुदवाने की कोशिश की, लेकिन अंधेरा होने के कारण जेसीबी मशीन से खेत की खुदाई नहीं हो सकी. वहीं, किसान का यह भी आरोप है कि जल्दबाजी में पीड़ित किसान चतुर कुशवाहा की जमीन पर तालाब न खोदकर पड़ोसी किसान सीताराम पाल की जमीन पर नाममात्र की तालाबनुमा आकृति में खोदकर चले गए. बता दें कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना में मशीनों से काम कराना पूरी तरह प्रतिबंधित है. वहीं, इस पूरे मामले में पलेरा जनपद के सीईओ का कहना है कि मामला संज्ञान में आने के बाद हम जांच करा रहे हैं.
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